28.04.2023, 13:52 8556
Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов
Фото: МО РК
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новости по теме
28.04.2023, 19:06 6576
Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
Фото: Скрин с видео
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По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.
27.04.2023, 18:49 13586
XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Фото: Акорда
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26.04.2023, 22:57 12616
Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
Фото: Скрин с видео
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21.04.2023, 21:32 26951
Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
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19.04.2023, 07:42 26541
Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.
17.04.2023, 14:02 38566
Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
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В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
16.04.2023, 09:03 44281
Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
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15.04.2023, 18:24 47271
Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Фото: rtrk.kz
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Казахский национальный праздник, известный как День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Праздник учрежден в 2011 году как традиционная версия Дня святого Валентина и посвящен героям казахского эпоса XIII-XIV веков "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".
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