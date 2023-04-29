28.04.2023, 19:06 6576

Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы

Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
Фото: Скрин с видео
По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.

 
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28.04.2023, 13:52 8556

Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов

Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов
Фото: МО РК
 
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27.04.2023, 18:49 13586

XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана

XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Фото: Акорда
 
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26.04.2023, 22:57 12616

Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США

Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
Фото: Скрин с видео
 
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21.04.2023, 21:32 26951

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
 
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19.04.2023, 07:42 26541

Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане

Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.

 
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17.04.2023, 14:02 38566

Взрыв газового баллона в Жанаозене

Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.


Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.

Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.

Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

 
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16.04.2023, 09:03 44281

Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане

Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
 
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15.04.2023, 18:24 47271

Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу

Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Фото: rtrk.kz
Казахский национальный праздник, известный как День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Праздник учрежден в 2011 году как традиционная версия Дня святого Валентина и посвящен героям казахского эпоса XIII-XIV веков "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".

 
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