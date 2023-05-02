01.05.2023, 14:31 6121
Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате
Фото: скриншот из видео
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28.04.2023, 19:06 19721
Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
Фото: Скрин с видео
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По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.
28.04.2023, 13:52 21601
Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов
Фото: МО РК
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27.04.2023, 18:49 26731
XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Фото: Акорда
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26.04.2023, 22:57 25761
Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
Фото: Скрин с видео
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21.04.2023, 21:32 40096
Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
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19.04.2023, 07:42 39686
Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.
17.04.2023, 14:02 51711
Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
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В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
16.04.2023, 09:03 56036
Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
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