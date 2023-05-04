03.05.2023, 10:11 4511

Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции

Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции
Фото: Кадр с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

01.05.2023, 14:31 14296

Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате

Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате
Фото: скриншот из видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Алматы1 Мая
28.04.2023, 19:06 28111

Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы

Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
Фото: Скрин с видео
По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

28.04.2023, 13:52 29991

Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов

Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов
Фото: МО РК
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

27.04.2023, 18:49 35121

XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана

XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Фото: Акорда
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.04.2023, 22:57 34151

Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США

Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
Фото: Скрин с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

21.04.2023, 21:32 48486

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

19.04.2023, 07:42 48076

Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане

Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.04.2023, 14:02 59566

Взрыв газового баллона в Жанаозене

Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.


Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.

Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.

Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?

      Архив опросов