03.05.2023, 10:11 4511
Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции
Фото: Кадр с видео
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01.05.2023, 14:31 14296
Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате
Фото: скриншот из видео
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28.04.2023, 19:06 28111
Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
Фото: Скрин с видео
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По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.
28.04.2023, 13:52 29991
Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов
Фото: МО РК
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27.04.2023, 18:49 35121
XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
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26.04.2023, 22:57 34151
Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
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21.04.2023, 21:32 48486
Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
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19.04.2023, 07:42 48076
Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.
17.04.2023, 14:02 59566
Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
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В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
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