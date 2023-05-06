05.05.2023, 16:49 2711

В Астане прошло всеармейское совещание под председательством главы государства

В Астане прошло всеармейское совещание под председательством главы государства
Фото: Акорда



 
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05.05.2023, 18:48 3261

О правилах регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запчастей

О правилах регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запчастей
Фото: Depositphotos

 
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03.05.2023, 10:11 12576

Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции

Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции
Фото: Кадр с видео
 
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01.05.2023, 14:31 22251

Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате

Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате
Фото: скриншот из видео
 
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Теги:Алматы1 Мая
28.04.2023, 19:06 36066

Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы

Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
Фото: Скрин с видео
По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.

 
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28.04.2023, 13:52 37946

Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов

Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов
Фото: МО РК
 
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27.04.2023, 18:49 43076

XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана

XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Фото: Акорда
 
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26.04.2023, 22:57 42106

Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США

Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
Фото: Скрин с видео
 
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21.04.2023, 21:32 56356

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
 
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