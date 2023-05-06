05.05.2023, 16:49 2711
В Астане прошло всеармейское совещание под председательством главы государства
Фото: Акорда
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О правилах регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запчастей
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01.05.2023, 14:31 22251
Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате
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Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
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По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.
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Навыки сложного пилотажа освоили экипажи вертолетов
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XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
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Три престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
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