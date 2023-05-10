08.05.2023, 21:45 5436
Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана"
Фото: Акорда
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Группа хулиганов учинила нападение на прохожих в центре Алматы
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По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.
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