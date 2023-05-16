15.05.2023, 16:25 2871
На ЧМ мира по боксу в Ташкенте казахстанцы удивили исполением гимна страны
Фото: Кадр с видео
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