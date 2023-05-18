Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ КоспаеваДесятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
16.05.2023, 22:53 3806
Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу подарил Президенту боксерские перчатки
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
новости по теме
17.05.2023, 14:00 3511
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
15.05.2023, 16:25 10361
На ЧМ мира по боксу в Ташкенте казахстанцы удивили исполением гимна страны
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
09.05.2023, 17:10 27601
В Казахстане почтили память павших за Победу в Великой Отечественной войне
Рассказать друзьям
08.05.2023, 21:45 31471
Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
05.05.2023, 18:48 46281
О правилах регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запчастей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
05.05.2023, 16:49 45731
В Астане прошло всеармейское совещание под председательством главы государства
03.05.2023, 10:11 55486
Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
01.05.2023, 14:31 64901
Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Читаемое
17.05.2023, 10:35 17.05.2023, 13:1248891Акима-взяточника приговорили к четырем годам тюрьмы в Акмолинской области 17.05.2023, 09:3145756В Алматы началось комплектование групп в детские сады 17.05.2023, 09:4644881Антикор проводит расследование в отношении главы управления охраны окружающей среды Астаны 17.05.2023, 11:1041861Синоптики прогнозируют знойное, засушливое лето в Казахстане 11.05.2023, 17:09212461Трансвестит избил женщину в Алматы 11.05.2023, 20:22209616В Шымкенте с рельсов сошли 18 грузовых вагонов 12.05.2023, 13:40197731Журналист, чью машину поджег неизвестный, опубликовал видео инцидента в соцсетях 11.05.2023, 15:23190911В Астане загорелся строящийся жилой комплекс 13.05.2023, 12:18180806Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться 06.05.2023, 17:48323471На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03316131В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14311296Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33302186Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40294596В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?