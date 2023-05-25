22.05.2023, 15:37 13956
Путешествие по Туркестанскому оазису
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24.05.2023, 23:34 4496
Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку
Фото: kff.kz
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Казахстанская федерация футбола и компания Errea Sport представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке.
Игровая форма представлена в трех комплектах - домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана - Creeon в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.
23.05.2023, 17:45 12006
В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля
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Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу подарил Президенту боксерские перчатки
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