25.05.2023, 22:59 5951

Димаш выпустил новый клип "Omir"

Димаш выпустил новый клип "Omir"
Фото: Кадр с видео
24 мая, в день своего рождения, Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию «Омир», посвященную всем его поклонникам.

 
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26.05.2023, 09:02 3051

Лесной пожар в Абайской области

Лесной пожар в Абайской области
Фото: МЧС РК




 
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24.05.2023, 23:34 10646

Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку

Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку
Фото: kff.kz
Казахстанская федерация футбола и компания Errea Sport представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке.

Игровая форма представлена в трех комплектах - домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана - Creeon в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.

 
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23.05.2023, 17:45 18156

В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля

В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля
 
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23.05.2023, 14:04 17816

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа
Фото: Кадр с видео
 
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22.05.2023, 15:37 20106

Путешествие по Туркестанскому оазису

Путешествие по Туркестанскому оазису
 
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22.05.2023, 12:41 19801

Журналистам показали БАКАД

Журналистам показали БАКАД
 
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19.05.2023, 10:44 29796

Димаш Кудайберген выступил для лидеров Китая и стран Центральной Азии

Димаш Кудайберген выступил для лидеров Китая и стран Центральной Азии
Фото: Скрин с видео
 
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17.05.2023, 14:00 36256

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Фото: Акорда

 
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