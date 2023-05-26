25.05.2023, 22:59 5951
Димаш выпустил новый клип "Omir"
Фото: Кадр с видео
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24 мая, в день своего рождения, Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию «Омир», посвященную всем его поклонникам.
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26.05.2023, 09:02 3051
Лесной пожар в Абайской области
Фото: МЧС РК
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24.05.2023, 23:34 10646
Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку
Фото: kff.kz
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Казахстанская федерация футбола и компания Errea Sport представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке.
Игровая форма представлена в трех комплектах - домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана - Creeon в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.
23.05.2023, 17:45 18156
В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля
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23.05.2023, 14:04 17816
Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа
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22.05.2023, 15:37 20106
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Димаш Кудайберген выступил для лидеров Китая и стран Центральной Азии
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