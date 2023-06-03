01.06.2023, 20:46 4421
Что волнует школьников в День защиты детей
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02.06.2023, 08:19 6561
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в город Алматы
Фото: Depositphotos
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26.05.2023, 09:02 27896
Лесной пожар в Абайской области
Фото: МЧС РК
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25.05.2023, 22:59 30751
Димаш выпустил новый клип "Omir"
Фото: Кадр с видео
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24 мая, в день своего рождения, Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию «Омир», посвященную всем его поклонникам.
24.05.2023, 23:34 35491
Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку
Фото: kff.kz
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Казахстанская федерация футбола и компания Errea Sport представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке.
Игровая форма представлена в трех комплектах - домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана - Creeon в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.
23.05.2023, 17:45 43001
В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля
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23.05.2023, 14:04 42661
Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа
Фото: Кадр с видео
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22.05.2023, 15:37 44951
Путешествие по Туркестанскому оазису
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22.05.2023, 12:41 44396
Журналистам показали БАКАД
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