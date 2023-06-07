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Фильм о людях, которые ухаживают за двумя сотнями собак.





Собаки с особенностями. Каждая имеет свою историю, чаще всего связанную с болью, с разочарованием в человеке. И в приюте для особенных животных стараются вернуть собаке веру в человека.



