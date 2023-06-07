05.06.2023, 15:08 5906
Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага
Фото: Акорда
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен".
Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением суверенитета и государственности.
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Игровая форма представлена в трех комплектах - домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана - Creeon в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.
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