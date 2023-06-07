05.06.2023, 15:08 5906

Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен".

Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением суверенитета и государственности.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

06.06.2023, 02:00 6251

"СОБАЧИЙ РАЙ" - о бездомных собаках

"СОБАЧИЙ РАЙ" - о бездомных собаках
Фильм о людях, которые ухаживают за двумя сотнями собак.

Собаки с особенностями. Каждая имеет свою историю, чаще всего связанную с болью, с разочарованием в человеке. И в приюте для особенных животных стараются вернуть собаке веру в человека.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

02.06.2023, 08:19 20616

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в город Алматы

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в город Алматы
Фото: Depositphotos









 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

01.06.2023, 20:46 18351

Что волнует школьников в День защиты детей

Что волнует школьников в День защиты детей
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.05.2023, 09:02 41951

Лесной пожар в Абайской области

Лесной пожар в Абайской области
Фото: МЧС РК




 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

25.05.2023, 22:59 44806

Димаш выпустил новый клип "Omir"

Димаш выпустил новый клип "Omir"
Фото: Кадр с видео
24 мая, в день своего рождения, Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию «Омир», посвященную всем его поклонникам.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

24.05.2023, 23:34 49546

Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку

Сборная Казахстана по футболу представила новую экипировку
Фото: kff.kz
Казахстанская федерация футбола и компания Errea Sport представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке.

Игровая форма представлена в трех комплектах - домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана - Creeon в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.05.2023, 17:45 57056

В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля

В МВД рассказали, как онлайн проверить историю автомобиля
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.05.2023, 14:04 56461

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа
Фото: Кадр с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      МЦРИАП заявляет, что Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Считаете ли вы, что отмена роуминга в интересах казахстанцев?

      Архив опросов