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В KPI сообщили о планируемом сроке выхода на проектную мощность
Фото: kpi.kz
"Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." - комплекс по производству полипропилена на западе Казахстана.
- Проектная мощность - 500 тыс. тонн гранулированного полипропилена в год.
- Строительство комплекса обеспечило работой 4 000 человек, 600 работают с момента ввода в эксплуатацию.
- В процессе реализации проекта было задействовано 43 казахстанских компании.
- KPI заключило с ЕАБР договор на 150 млн долларов. Средства направят на текущие операционные цели.
- С выходом на проектную мощность внутренний спрос Казахстана будет полностью удовлетворен.
- Выход на проектную мощность планируется в августе этого года, после ремонтных работ.