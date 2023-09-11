06.09.2023, 16:32 9571
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область
Фото: Акорда
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- Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Қонаев
- Глава государства посетил тепличный комплекс ТОО "Lst Agro", специализирующийся на выращивании томатов
- Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов
- Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
- Глава государства посетил Университет имени Сулеймана Демиреля
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05.09.2023, 18:46 13166
Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак
Фото: Кадр с видео
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Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.
На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.
03.09.2023, 09:24 23356
Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства
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В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.
02.09.2023, 14:38 22886
1 сентября - День знаний
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1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
01.09.2023, 23:12 30616
Полицейские разъясняют алматинцам новые правила пользования электросамокатами
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Праворазъяснительная работа проходит в формате акции, при участии волонтеров.
Напомним, с 30 августа вступили в силу ограничения для водителей электросамокатов.
01.09.2023, 10:14 32751
"Астана" вышла в групповой этап еврокубков
Фото: instagram/fca.astana
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29.08.2023, 09:49 42331
Рыбакина начала US Open с разгромной победы
Фото: ktf.kz
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28.08.2023, 09:54 41886
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану
Фото: Akorda
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану. Лидеры стран открыли День культуры Таджикистана в Казахстане, посетив выставки народного творчества и сельского хозяйства Таджикистана.
Также главы государств обсудили перспективы развития торгового сотрудничества.
23.08.2023, 20:25 51841
Модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны
Фото: Кадр с видео
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Это первая мягкая посадка на другом небесном теле для Индии, ставшей четвертой страной, которая смогла реализовать подобное на земном спутнике. Кроме того, это первая посадка в приполярной области Селены, где грунт богат водным льдом, сообщает Naked Science.
В 15.33 по московскому времени 23 августа 2023 года посадочный аппарат "Чандраян-3" с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги.
В 15.33 по московскому времени 23 августа 2023 года посадочный аппарат "Чандраян-3" с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги.
Индия стала четвертой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.
Ключевой задачей индийской миссии была успешная мягкая посадка. Дело не только в том, что ранее за пять лет из 12 посланных к Луне аппаратов девять не смогли отработать нормально, но и в том, что конкретно индийский "Чандраян-2" в 2019 году разбился при попытке мягкой посадки, уничтожив при этом свой луноход (аналогичное произошло с "Луной-25"). Успех высадки в очень сложной для этого приполярной зоне - существенный шаг вперед для индийской лунной программы.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?