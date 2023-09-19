15.09.2023, 19:05 7701
Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
новости по теме
11.09.2023, 10:06 16711
Сборная Казахстана по футболу одержала победу в отборочном турнире Евро-2024
06.09.2023, 16:32 27036
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
- Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Қонаев
- Глава государства посетил тепличный комплекс ТОО "Lst Agro", специализирующийся на выращивании томатов
- Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов
- Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
- Глава государства посетил Университет имени Сулеймана Демиреля
05.09.2023, 18:46 30631
Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.
На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.
03.09.2023, 09:24 40821
Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства
Рассказать друзьям
В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.
02.09.2023, 14:38 40351
1 сентября - День знаний
Рассказать друзьям
1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
01.09.2023, 23:12 48081
Полицейские разъясняют алматинцам новые правила пользования электросамокатами
Рассказать друзьям
Праворазъяснительная работа проходит в формате акции, при участии волонтеров.
Напомним, с 30 августа вступили в силу ограничения для водителей электросамокатов.
01.09.2023, 10:14 50216
"Астана" вышла в групповой этап еврокубков
Фото: instagram/fca.astana
Рассказать друзьям
29.08.2023, 09:49 59211
Рыбакина начала US Open с разгромной победы
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Читаемое
18.09.2023, 10:12Готовность к отопительному сезону в Павлодарской области проверил заместитель премьер-министра РК 18.09.2023, 11:2427006О действующих от имени Минюста мошенниках предупредили казахстанцев 18.09.2023, 10:0523981Сотрудников центра занятости в Алматы подозревают в хищении свыше 370 млн тенге 18.09.2023, 12:5423961Недобросовестных застройщиков задержали в Астане 18.09.2023, 10:2922886Житель Костанайской области заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве 15.09.2023, 11:30Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам145121Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам 15.09.2023, 11:25136271Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева 15.09.2023, 20:30126786Военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем танкиста 14.09.2023, 15:02120106Депутат обеспокоен продажей уникальных каменных шаров из долины Торыш 14.09.2023, 17:58117246Сельского акима поймали пьяной за рулем в СКО 21.08.2023, 15:01571766Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 24.08.2023, 17:31541796Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 25.08.2023, 10:41483671Учебный год для школьников завершится 25 мая 25.08.2023, 16:41440716В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года 28.08.2023, 11:48315581Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?