15.09.2023, 19:05 7701

Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан

Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан
Фото: Акорда

Акорда

Акорда

Акорда

 
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11.09.2023, 10:06 16711

Сборная Казахстана по футболу одержала победу в отборочном турнире Евро-2024

Фото: t.me/ptrkkz


 
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06.09.2023, 16:32 27036

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область
Фото: Акорда
  • Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Қонаев
  • Глава государства посетил тепличный комплекс ТОО "Lst Agro", специализирующийся на выращивании томатов
  • Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов
  • Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства
  • Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
  • Глава государства посетил Университет имени Сулеймана Демиреля

 
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05.09.2023, 18:46 30631

Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак

Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак
Фото: Кадр с видео
Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.

На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.

 
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03.09.2023, 09:24 40821

Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства

Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства
В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.








 
02.09.2023, 14:38 40351

1 сентября - День знаний

1 сентября - День знаний
1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.


Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.


 
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Теги:День знанийШкольники
01.09.2023, 23:12 48081

Полицейские разъясняют алматинцам новые правила пользования электросамокатами

Полицейские разъясняют алматинцам новые правила пользования электросамокатами
Праворазъяснительная работа проходит в формате акции, при участии волонтеров.

Напомним, с 30 августа вступили в силу ограничения для водителей электросамокатов.

 
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01.09.2023, 10:14 50216

"Астана" вышла в групповой этап еврокубков

"Астана" вышла в групповой этап еврокубков
Фото: instagram/fca.astana

 
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29.08.2023, 09:49 59211

Рыбакина начала US Open с разгромной победы

Рыбакина начала US Open с разгромной победы
Фото: ktf.kz
 
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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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