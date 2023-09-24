22.09.2023, 11:52 4806
В Алматы прошло международное специальное учение кинологических служб МВД Казахстана и Кыргызстана
Фото: polisia.kz
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В ходе учений специалисты-кинологи обменялись опытом по внедрению передового опыта обучения кинологов и дрессировке служебно-розыскных собак, практическому использованию собак в различных оперативных задачах: от поиска наркотиков до работы с законсервированными запахами с мест преступлений, сообщает Polisia.kz.
Особое внимание было уделено участию кинологических служб в выявлении синтетических наркотиков, героина и марихуаны. Были проведены практические занятия кинологов со служебными собаками на базе АО "Казпочта". Здесь отрабатывалась тактика исследования почтовых отправлений на наличие в них наркотиков.
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23.09.2023, 23:19 1651
В Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр
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В археологическом парке Лянчжу в городе Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр. По традиции, с этого момента начинается 100-дневный обратный отсчет до соревнований.
20.09.2023, 11:40 9891
Наводнение в Ливии: погибло более 11 тысяч человек
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10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 300 человек, пропали без вести около 20 тысяч, без жилья осталось более 68 тысяч человек.
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Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан
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Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область
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05.09.2023, 18:46 43541
Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак
Фото: Кадр с видео
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Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.
На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.
03.09.2023, 09:24 53731
Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства
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В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.
02.09.2023, 14:38 53121
1 сентября - День знаний
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1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?