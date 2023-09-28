26.09.2023, 21:54 8921
На востоке Казахстана выпал снег
Фото: Images | instagram/markakol2023
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Пользователи выкладывают фото и видео заснеженных улиц Восточно-Казахстанской области.
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28.09.2023, 20:32 1016
Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ
Фото: кадр с видео
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По итогам трех раундов судьи выставили счет 3:2 в пользу 25-летнего казахстанца.
В 1/8 финала соперником Зейнуллинова станет Баатарсухийн Чинзоринг из Монголии.
28.09.2023, 17:08 2136
Улицы Караганды затопило после дождя
Фото: Кадр с видео
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В социальных сетях распространяется много роликов, демонстрирующих, как ливневая канализация Караганды не справляется с потоком воды после дождя.
25.09.2023, 18:26 15686
Озеро Маншук в верховьях Малоалматинского ущелья
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Также известно, что высокогорное озеро № 6 находится на высоте 3550 метров над уровнем моря. Рядом с озером есть горный пик и ледник, который имеет то же название - ледник и пик имени Маншук Маметовой. Высота пика составляет 4194 метра над уровнем моря.
Озеро находится в верховьях Малоалматинского ущелья в горах Алматы, выше урочища Медео. К озеру ведет горная тропа, по которой можно подняться к озеру и далее на перевал и пик Маншук Маметовой.
24.09.2023, 22:39 18726
Казахстанские СМИ оценили величие Тюменского края
Фото: Kazakhstan Today
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Журналисты и блогеры из Казахстана смогли увидеть главные особенности Тюмени и Тюменской области во время организованного в рамках гуманитарного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации пресс-тура.
Это не только дальнейшее расширение разноплановых связей между двумя странами, через знакомство с регионом, его экономическим и туристическим потенциалом. Это и продвижение объединительной повестки для укрепления взаимного доверия и добрососедства по обе стороны границы", - отметил президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.
Гостей из Казахстана встретили традиционными русскими почестями - караваем и народной песней. Тюмень показала журналистам старинные купеческие поместья, украшенные замысловатыми наличниками окна. Городу 437 лет, большую часть истории Тюмень была глубинкой, но за последние 100 лет местность развилась до внушительных масштабов, став нефтяной столицей России.
Важным местом для посещения в Тюмени являются термальные источники, в которых содержится много минералов, присутствует железо и йод. Температура воды достигает 45 градусов выше нуля, поэтому тюменцы рекомендуют отдыхать на источниках именно зимой. Контраст температур создаст новое ощущение для каждого, убеждают местные жители. Кроме богатой истории русской глубинки и ее уроженцев, Тюменский край может "угостить" туристов муксуном, стерлядью и пелядью - эти рыбы считаются царскими.
Затем эстафета теплого приема перешла в руки представителей Центра казахской культуры в Ишиме. Местные казахи рассказали о сохранении национальных обычаев и родного языка на территории России. Школьники пригласили казахстанскую делегацию на уроки и продемонстрировали успешные результаты работы укрепления национальной идентичности среди молодежи. Аксакалы же организовали щедрый дастархан, за которым исполнили песни и сыграли на домбре для гостей.
По словам представителей казахской диаспоры, государство всесторонне поддерживает проведение национальных праздников. Уже в дошкольном возрасте ребятам прививают интерес к особенностям быта казахов и знакомят с обычаями народа соседнего Казахстана.
В Центре проходят абсолютно все национальные и религиозные праздники, участие в которых охотно принимают не только казахи, но и другие народности региона. По их мнению, провокаторы, распространяющие известия о межнациональной розни, не создают каких-либо реальных угроз международной дружбе, поэтому просто остаются без внимания.
Также с журналистами пожелали пообщаться студенты Тюменского индустриального университета, прибывшие на учебу из разных уголков Казахстана. Сотрудничество и академический обмен ТИУ с казахстанскими вузами активно развивается. Сегодня из 1 200 студентов, 600 являются резидентами Казахстана. В рамках пресс-тура подписано соглашение между ТИУ и Федеральной национально-культурной автономии казахов в России для дальнейшей работы по привлечению казахстанцев в опорный вуз Тюмени.
Ершово
Ишим и небольшая деревня Ершово отрекомендовались рассказами о жизни и творчестве русского поэта, прозаика и драматурга Петра Павловича Ершова, автора сказки "Конек-Горбунок". Он родился в Ишиме, известную сказку написал там же, поэтому историки и экскурсоводы музейного комплекса Ершова представляют его образ с особой гордостью и любовью -журналистам показали поселение, в котором родился Ершов. Ныне оно так и называется - Ершово. На месте дома, где жил Петр Павлович, возвели храм. Неподалеку от храма строится конюшня для маленьких лошадей, под стать главному сказочному герою.
Пушкинская карта
Благодаря введению программы "Пушкинская карта" подростки от 14 до 22 лет стали посещать музеи и исторические объекты гораздо чаще. Программа предусматривает выделение определенной денежной суммы каждому подростку исключительно на культурно-историческое просвещение. В 2021 году за первый месяц работы после нововведения музей заработал миллион рублей, несмотря на небольшое количество жителей города. С тех пор руководство комплекса активно занимается модернизацией старого здания и реализацией новых идей, которые могли бы заинтересовать общество.
Тобольск - прежняя столица Сибири
Первым и обязательным пунктом в программе посещения Тобольска был Тобольский кремль, или единственный каменный кремль за Уралом, созданный в XVII-XVIII веках. В России он считается эталоном сибирской архитектуры. В Тобольске находится дом, в котором жили Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и слуги, хранит вековую историю последнего из династии Романовых.
В Покровском селе супружеская пара на собственные деньги основала дом-музей спутника семьи Николая II Григория Распутина.
Жители области делают все во имя процветания и славы своей малой родины, правды и любви к прошлому и настоящему родного края.
Мы хотим, чтобы Тюменская область и другие регионы России стали ближе и понятнее жителям Республики Казахстан", - заключил президент казахской автономии от имени всех жителей региона.
23.09.2023, 23:19 22651
В Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр
Фото: Синьхуа
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В археологическом парке Лянчжу в городе Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр. По традиции, с этого момента начинается 100-дневный обратный отсчет до соревнований.
22.09.2023, 11:52 25711
В Алматы прошло международное специальное учение кинологических служб МВД Казахстана и Кыргызстана
Фото: polisia.kz
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В ходе учений специалисты-кинологи обменялись опытом по внедрению передового опыта обучения кинологов и дрессировке служебно-розыскных собак, практическому использованию собак в различных оперативных задачах: от поиска наркотиков до работы с законсервированными запахами с мест преступлений, сообщает Polisia.kz.
Особое внимание было уделено участию кинологических служб в выявлении синтетических наркотиков, героина и марихуаны. Были проведены практические занятия кинологов со служебными собаками на базе АО "Казпочта". Здесь отрабатывалась тактика исследования почтовых отправлений на наличие в них наркотиков.
20.09.2023, 11:40 30891
Наводнение в Ливии: погибло более 11 тысяч человек
Фото: Libyan government
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10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 300 человек, пропали без вести около 20 тысяч, без жилья осталось более 68 тысяч человек.
15.09.2023, 19:05 41561
Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан
Фото: Акорда
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Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?