Фото: Kazakhstan Today

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Журналисты и блогеры из Казахстана смогли увидеть главные особенности Тюмени и Тюменской области во время организованного в рамках гуманитарного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации пресс-тура.





Это не только дальнейшее расширение разноплановых связей между двумя странами, через знакомство с регионом, его экономическим и туристическим потенциалом. Это и продвижение объединительной повестки для укрепления взаимного доверия и добрососедства по обе стороны границы", - отметил президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.





Гостей из Казахстана встретили традиционными русскими почестями - караваем и народной песней. Тюмень показала журналистам старинные купеческие поместья, украшенные замысловатыми наличниками окна. Городу 437 лет, большую часть истории Тюмень была глубинкой, но за последние 100 лет местность развилась до внушительных масштабов, став нефтяной столицей России.





Набережная реки Тура в Тюмени/Kazakhstan Today

Мост влюбленных/Kazakhstan Today

Памятник царской семье/Kazakhstan Today

Важным местом для посещения в Тюмени являются термальные источники, в которых содержится много минералов, присутствует железо и йод. Температура воды достигает 45 градусов выше нуля, поэтому тюменцы рекомендуют отдыхать на источниках именно зимой. Контраст температур создаст новое ощущение для каждого, убеждают местные жители. Кроме богатой истории русской глубинки и ее уроженцев, Тюменский край может "угостить" туристов муксуном, стерлядью и пелядью - эти рыбы считаются царскими.









Затем эстафета теплого приема перешла в руки представителей Центра казахской культуры в Ишиме. Местные казахи рассказали о сохранении национальных обычаев и родного языка на территории России. Школьники пригласили казахстанскую делегацию на уроки и продемонстрировали успешные результаты работы укрепления национальной идентичности среди молодежи. Аксакалы же организовали щедрый дастархан, за которым исполнили песни и сыграли на домбре для гостей.





Kazakhstan Today

Kazakhstan Today

Kazakhstan Today

По словам представителей казахской диаспоры, государство всесторонне поддерживает проведение национальных праздников. Уже в дошкольном возрасте ребятам прививают интерес к особенностям быта казахов и знакомят с обычаями народа соседнего Казахстана.





В Центре проходят абсолютно все национальные и религиозные праздники, участие в которых охотно принимают не только казахи, но и другие народности региона. По их мнению, провокаторы, распространяющие известия о межнациональной розни, не создают каких-либо реальных угроз международной дружбе, поэтому просто остаются без внимания.





Также с журналистами пожелали пообщаться студенты Тюменского индустриального университета, прибывшие на учебу из разных уголков Казахстана. Сотрудничество и академический обмен ТИУ с казахстанскими вузами активно развивается. Сегодня из 1 200 студентов, 600 являются резидентами Казахстана. В рамках пресс-тура подписано соглашение между ТИУ и Федеральной национально-культурной автономии казахов в России для дальнейшей работы по привлечению казахстанцев в опорный вуз Тюмени.





Ершово





Ишим и небольшая деревня Ершово отрекомендовались рассказами о жизни и творчестве русского поэта, прозаика и драматурга Петра Павловича Ершова, автора сказки "Конек-Горбунок". Он родился в Ишиме, известную сказку написал там же, поэтому историки и экскурсоводы музейного комплекса Ершова представляют его образ с особой гордостью и любовью -журналистам показали поселение, в котором родился Ершов. Ныне оно так и называется - Ершово. На месте дома, где жил Петр Павлович, возвели храм. Неподалеку от храма строится конюшня для маленьких лошадей, под стать главному сказочному герою.





Музей П. П. Ершова/Kazakhstan Today

Памятник П. П. Ершову/Kazakhstan Today

Пушкинская карта





Благодаря введению программы "Пушкинская карта" подростки от 14 до 22 лет стали посещать музеи и исторические объекты гораздо чаще. Программа предусматривает выделение определенной денежной суммы каждому подростку исключительно на культурно-историческое просвещение. В 2021 году за первый месяц работы после нововведения музей заработал миллион рублей, несмотря на небольшое количество жителей города. С тех пор руководство комплекса активно занимается модернизацией старого здания и реализацией новых идей, которые могли бы заинтересовать общество.





Тобольск - прежняя столица Сибири





Первым и обязательным пунктом в программе посещения Тобольска был Тобольский кремль, или единственный каменный кремль за Уралом, созданный в XVII-XVIII веках. В России он считается эталоном сибирской архитектуры. В Тобольске находится дом, в котором жили Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и слуги, хранит вековую историю последнего из династии Романовых.





Тобольск/Kazakhstan Today

Вид на Тобольск/Kazakhstan Today

Дом семьи Николая II/Kazakhstan Today

В Покровском селе супружеская пара на собственные деньги основала дом-музей спутника семьи Николая II Григория Распутина.





Музей Григория Распутина в Покровском селе/Kazakhstan Today

Жители области делают все во имя процветания и славы своей малой родины, правды и любви к прошлому и настоящему родного края.





Мы хотим, чтобы Тюменская область и другие регионы России стали ближе и понятнее жителям Республики Казахстан", - заключил президент казахской автономии от имени всех жителей региона.