06.10.2023, 15:38 7751
Так встречали призеров Азиатских игр в аэропорту Алматы
Рассказать друзьям
новости по теме
03.10.2023, 17:18 15721
Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика
Рассказать друзьям
Исторический облик здания акимата Алматы сохранен, и оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства. На фасаде вместо звезд изображен шанырак, являющийся национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи", - рассказали в пресс-службе ведомства.
02.10.2023, 18:36 19671
Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
В эфире совместный спецблок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня" на тему Азиатских игр.
Внимание китайских болельщиков на Азиаде привлекло выступление сборной Казахстана. Эту крупнейшую по площади страну Центральной Азии, граничащую с Китаем, представляют в Ханчжоу 527 (пятьсот двадцать семь) атлетов, выступающих в 45 (сорока пяти) видах спорта. Команда Казахстана особенно сильна в боксе, легкой и тяжелой атлетике, велоспорте на шоссе, брейкдансе и многих других видах спорта.
Первое золото казахстанская сборная выиграла в командных соревнованиях среди женщин в ските.
30.09.2023, 09:37 32656
Улицы Стамбула затопило после сильного ливня
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
29.09.2023, 18:08 37966
Праздник середины осени и лунных пряников в Китае
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Праздник середины осени, праздник луны (中秋节, Middle Autumn Day) - один из важнейших праздников в китайской культуре, известный как "фестиваль лунных пряников". Это один из самых любимых и ожидаемых праздников в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Японии, Малайзии и других странах Азии, где проживает много этнических китайцев.
В 2023 году празднование фестиваля середины осени в Китае выпадает на 29 сентября.
28.09.2023, 20:32 43581
Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ
Фото: кадр с видео
Рассказать друзьям
По итогам трех раундов судьи выставили счет 3:2 в пользу 25-летнего казахстанца.
В 1/8 финала соперником Зейнуллинова станет Баатарсухийн Чинзоринг из Монголии.
28.09.2023, 17:08 44701
Улицы Караганды затопило после дождя
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
В социальных сетях распространяется много роликов, демонстрирующих, как ливневая канализация Караганды не справляется с потоком воды после дождя.
26.09.2023, 21:54 51486
На востоке Казахстана выпал снег
Фото: Images | instagram/markakol2023
Рассказать друзьям
Пользователи выкладывают фото и видео заснеженных улиц Восточно-Казахстанской области.
25.09.2023, 18:26 57696
Озеро Маншук в верховьях Малоалматинского ущелья
Рассказать друзьям
Также известно, что высокогорное озеро № 6 находится на высоте 3550 метров над уровнем моря. Рядом с озером есть горный пик и ледник, который имеет то же название - ледник и пик имени Маншук Маметовой. Высота пика составляет 4194 метра над уровнем моря.
Озеро находится в верховьях Малоалматинского ущелья в горах Алматы, выше урочища Медео. К озеру ведет горная тропа, по которой можно подняться к озеру и далее на перевал и пик Маншук Маметовой.
Читаемое
08.10.2023, 09:08Посольство РК обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам 08.10.2023, 10:2018131В Алматинской области запустили новую электроподстанцию 08.10.2023, 12:267151Казахстан завершил Азиаду еще двумя медалями 08.10.2023, 14:427146Как казахстанцам покинуть Израиль, рассказали в Air Astana 08.10.2023, 11:155291500 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане 04.10.2023, 15:22208351Лизинг для физлиц предлагают внедрить в Казахстане 04.10.2023, 21:1318646612,6 млн га зерновых, или 72,7%, убрали казахстанские фермеры 05.10.2023, 16:21177386Катарских инвесторов пригласили в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана 04.10.2023, 14:30172301Казахстан может снизить поставки газа в Китай и нарастить импорт из России - Саткалиев 05.10.2023, 19:52167471В Жамбылской области планируют запустить крупный горно-металлургический комбинат 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года300156Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27299206Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58298756В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34293196В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10281206В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?