06.10.2023, 15:38 7751

Так встречали призеров Азиатских игр в аэропорту Алматы

Так встречали призеров Азиатских игр в аэропорту Алматы
 
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03.10.2023, 17:18 15721

Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика

Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика

Исторический облик здания акимата Алматы сохранен, и оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства. На фасаде вместо звезд изображен шанырак, являющийся национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи", - рассказали в пресс-службе ведомства.


 
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02.10.2023, 18:36 19671

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"
Фото: olympic.kz
В эфире совместный спецблок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня" на тему Азиатских игр.


Внимание китайских болельщиков на Азиаде привлекло выступление сборной Казахстана. Эту крупнейшую по площади страну Центральной Азии, граничащую с Китаем, представляют в Ханчжоу 527 (пятьсот двадцать семь) атлетов, выступающих в 45 (сорока пяти) видах спорта. Команда Казахстана особенно сильна в боксе, легкой и тяжелой атлетике, велоспорте на шоссе, брейкдансе и многих других видах спорта.

Первое золото казахстанская сборная выиграла в командных соревнованиях среди женщин в ските.
 
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30.09.2023, 09:37 32656

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня
Фото: Скрин с видео
 
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29.09.2023, 18:08 37966

Праздник середины осени и лунных пряников в Китае

Праздник середины осени и лунных пряников в Китае
Фото: Depositphotos
Праздник середины осени, праздник луны (中秋节, Middle Autumn Day) - один из важнейших праздников в китайской культуре, известный как "фестиваль лунных пряников". Это один из самых любимых и ожидаемых праздников в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Японии, Малайзии и других странах Азии, где проживает много этнических китайцев.

В 2023 году празднование фестиваля середины осени в Китае выпадает на 29 сентября.

 
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28.09.2023, 20:32 43581

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ
Фото: кадр с видео
По итогам трех раундов судьи выставили счет 3:2 в пользу 25-летнего казахстанца.

В 1/8 финала соперником Зейнуллинова станет Баатарсухийн Чинзоринг из Монголии.

 
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28.09.2023, 17:08 44701

Улицы Караганды затопило после дождя

Улицы Караганды затопило после дождя
Фото: Кадр с видео
В социальных сетях распространяется много роликов, демонстрирующих, как ливневая канализация Караганды не справляется с потоком воды после дождя.




 
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26.09.2023, 21:54 51486

На востоке Казахстана выпал снег

На востоке Казахстана выпал снег
Фото: Images | instagram/markakol2023
Пользователи выкладывают фото и видео заснеженных улиц Восточно-Казахстанской области.


 
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25.09.2023, 18:26 57696

Озеро Маншук в верховьях Малоалматинского ущелья

Озеро Маншук в верховьях Малоалматинского ущелья
Также известно, что высокогорное озеро № 6 находится на высоте 3550 метров над уровнем моря. Рядом с озером есть горный пик и ледник, который имеет то же название - ледник и пик имени Маншук Маметовой. Высота пика составляет 4194 метра над уровнем моря.

Озеро находится в верховьях Малоалматинского ущелья в горах Алматы, выше урочища Медео. К озеру ведет горная тропа, по которой можно подняться к озеру и далее на перевал и пик Маншук Маметовой.

 
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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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