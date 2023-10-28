25.10.2023, 07:52 8681
Праздничные концерты ко Дню Республики прошли в Казахстане
Фото: Akorda
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23.10.2023, 10:32 23091
Казахстанская кобызистка сыграла на кобызе на высоте птичьего полета
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20.10.2023, 19:06 40956
О чем сегодня рассказала Абылкасымова в кулуарах мажилиса
Фото: parlam.kz
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Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank.
Глава АРРФР напомнила о поручении главы государства по привлечению новых иностранных банков в банковский сектор Казахстана. В настоящее время, по ее словам, определяется круг потенциальных инвесторов.
Микрокредиты "до зарплаты" предлагают отменить в Казахстане, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Мы предлагаем и поддерживаем инициативу, чтобы полностью отменить особый вид кредита - так называемый кредит до зарплаты. Как особый вид микрокредита в рамках закона о микрофинансовой деятельности. Эти кредиты сейчас выдают сроком до 45 дней в размере до 50 МРП, и по ним более высокая ставка. Номинальная ставка составляет 15-20% на этот короткий срок времени", - сказала глава агентства в кулуарах мажилиса.
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
По ее словам, сейчас наблюдается рост выданных потребительских кредитов с большими суммами. По ним наблюдается рост просроченной задолженности.
Также в кулуарах мажилиса председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что в Казахстане разрабатывается законопроект, согласно которому Национальный фонд РК будет поддерживать только системно значимые банки.
16.10.2023, 19:18 73891
Мурал в честь героя-пожарного Аскара Забикулина появился в Акмолинской области
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Степногорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Арт-объект с изображением столичного пожарного Аскара Забикулина, погибшего при спасении людей, рискуя собственной жизнью, создали на фасаде СПЧ-3 Степногорска, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Художник Аблайхан Сулейменов работал около 10 дней на многометровой высоте.
По словам начальника УЧС Степногорска Ержана Каппасова, мурал создан в память о герое и специально к профессиональному празднику - Дню спасателя, 19 октября.
Напомним, 16 ноября 2022 года пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы. 17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек, государственными наградами РК.
После происшествия двоим пожарным потребовалась медицинская помощь. 20 ноября стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре. У Аскара остались жена и двое детей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Забикулина.
13.10.2023, 22:42 75771
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Фото: МЧС РК
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Сотрудников МЧС Казахстана, направленные в Афганистан, готовятся к возвращению на место постоянной дислокации.
Сообщается, что возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован 14 октября.
С начала проведения спасательных работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело 1 погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи", - проинформировали в пресс-службе.
10.10.2023, 22:45 87516
Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту
Фото: МИД РК
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10 октября в 16.45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из города Тель-Авива в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина.
09.10.2023, 11:22 97381
Более двух тысяч человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане
Фото: Кадр с видео
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В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров.
По последним данным, из-за землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек.
В результате разрушительного землетрясения и его афтершоков погибли 2053 человека, пострадали 9240 человек. Оказались разрушены 1329 домов, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
09.10.2023, 11:09 97721
Израиль официально перешел в состояние войны
Фото: скрин с видео
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После начала боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. Радикальная палестинская организация ХАМАС заявляла, что ведет военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы".
Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране", - пишет издание РБК со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.
08.10.2023, 11:02 96566
Карагандинские врачи спасли маленькому мальчику руку, которую затянуло в эскалатор
Фото: Depositphotos
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Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды.
Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды. Как сообщили спасатели, все произошло, когда он спускался по эскалатору, оступился и упал. Правая кисть малыша попала между стенкой и движущейся частью эскалатора. Мать ребенка все это время была рядом. Чтобы высвободить ребенка, пришлось обращаться за помощью спасателей.
Прибывшие на место спасатели освободители руку ребенка. Стал также известен точный возраст малыша - ему не 3, а 2,5 года.
На скорой мальчика доставили в Областную детскую клиническую больницу. Его сразу же увезли в операционную. И вот несколько часов спустя карагандинские медики сообщили, что им удалось спасти малышу руку.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?