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Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды.









Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды. Как сообщили спасатели, все произошло, когда он спускался по эскалатору, оступился и упал. Правая кисть малыша попала между стенкой и движущейся частью эскалатора. Мать ребенка все это время была рядом. Чтобы высвободить ребенка, пришлось обращаться за помощью спасателей.





Прибывшие на место спасатели освободители руку ребенка. Стал также известен точный возраст малыша - ему не 3, а 2,5 года.





На скорой мальчика доставили в Областную детскую клиническую больницу. Его сразу же увезли в операционную. И вот несколько часов спустя карагандинские медики сообщили, что им удалось спасти малышу руку.



