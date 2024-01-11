10.01.2024, 10:23 3611

В горах Алматы цветут подснежники

В горах Алматы цветут подснежники
Природа не перестает удивлять. Январь 2024 года для алматинцев выдался весьма теплым и бесснежным. Невиданными снимками весенних цветов зимой поделился казахстанский фотограф Дмитрий Доценко.

 
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05.01.2024, 10:40 14331

Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"

Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"
Фото: Скриншот с видео
 
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01.01.2024, 17:01 27211

Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в Акорде

Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в Акорде
Фото: Скрин с видео
Эксклюзивное исполнение гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном показал телеканал Jibek Joly.

Музыкальное сопровождение обеспечил симфонический оркестр в Акорде.

 
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31.12.2023, 14:12 33106

Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today

Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.


  • Утрата силы закона о Первом Президенте - Елбасы
  • Внеочередные парламентские выборы, выборы в маслихаты и акимов
  • Масштабный природный пожар в Абайской области
  • Председательство Казахстана в ШОС
  • Закон о возврате государству незаконно приобретенных активов начал действовать в Казахстане
  • Крупная авария на МАЭК привела к аварийной остановке оборудования на АНПЗ и оставила без электричества Атыраускую область
  • Экс-главу КНБ Карима Масимова осудили на 18 лет за госизмену
  • Сложный год в сфере сельского хозяйства: засуха, нашествие саранчи и сложности с уборкой урожая из-за проливных дождей
  • Сентябрьское послание Токаева: новый экономический курс и развитие социального сектора
  • ЧП на шахтах "Казахстанская" и Костенко: погибли более 50 горняков. Казахстан передал "АрселорМиттал Темиртау" другому инвестору
  • Итоги Азиады: у Казахстана 11-е место в общекомандном зачете. Токаев поручил Министерству туризма и спорта провести работу над ошибками
  • Уникальный голос Казахстана: Димаш Кудайберген стал Народным артистом РК
  • Отстрел сайгаков
  • Казахстан и Китай вступили в безвизовую эру
  • В Казахстане запустили цифровой тенге
 
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31.12.2023, 13:53 33471

Как украсили города Казахстана к Новому году

Как украсили города Казахстана к Новому году
Фото: instagram / akimat_almaty





 
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31.12.2023, 11:22 34251

Новогодний экспресс запустили из Астаны в Боровое

Новогодний экспресс запустили из Астаны в Боровое
В преддверии праздника из Астаны в Боровое отправился в первый рейс брендированный новогодний электропоезд №7507/7508. Это совместный проект Kazakh Tourism и АО “Пассажирские перевозки”, который проводится уже второй год.

Необычный состав украшен как снаружи, так и изнутри и создает атмосферу праздника для пассажиров. Главные сказочные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с наступающим праздником и вручают подарки. В их роли выступят проводники вагонов", - рассказали в Министерстве туризма и спорта.




 
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19.12.2023, 10:15 57151

Число погибших при землетрясении в Китае превысило 100 человек

Число погибших при землетрясении в Китае превысило 100 человек
Фото: Xinhua/Ma Xiping
По меньшей мере 111 человек погибли в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Число жертв в провинции Ганьсу на данный момент достигло 100 человек, в провинции Цинхай погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 300 пострадавших в двух вышеуказанных провинциях Китая.


Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы и приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в провинции Ганьсу.


 
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18.12.2023, 09:54 57496

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в ММА

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в ММА
Фото: sports.kz

 
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14.12.2023, 17:53 69246

За последние три дня более тысячи человек эвакуировали с заснеженных трасс Казахстана

За последние три дня более тысячи человек эвакуировали с заснеженных трасс Казахстана
В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.

С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьезных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет.

 
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