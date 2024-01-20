19.01.2024, 20:06 1816
Крещение: в Казахстане проходят купания в проруби
Фото: mitropolia.kz
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Крещение Господне отмечается 19 января, этот день считается непереходящим, то есть его дата не меняется год от года. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним христианским торжеством. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.
Записи в Евангелии рассказывают о событии, которое произошло, когда Иисус достиг 30-летнего возраста и прибыл к реке Иордан, где его крестил Иоанн Креститель, сообщает NEWS.ru.
Согласно священным текстам, это событие имело большое духовное значение. После крещения открылись небеса и Дух Божий в форме голубя склонился над Иисусом, а с небес послышался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Это событие стало символом крещения и явления Пресвятой Троицы.
Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, потому что после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.
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Как украсили города Казахстана к Новому году
Фото: instagram / akimat_almaty
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31.12.2023, 11:22 48196
Новогодний экспресс запустили из Астаны в Боровое
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В преддверии праздника из Астаны в Боровое отправился в первый рейс брендированный новогодний электропоезд №7507/7508. Это совместный проект Kazakh Tourism и АО “Пассажирские перевозки”, который проводится уже второй год.
Необычный состав украшен как снаружи, так и изнутри и создает атмосферу праздника для пассажиров. Главные сказочные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с наступающим праздником и вручают подарки. В их роли выступят проводники вагонов", - рассказали в Министерстве туризма и спорта.
19.12.2023, 10:15 70991
Число погибших при землетрясении в Китае превысило 100 человек
Фото: Xinhua/Ma Xiping
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По меньшей мере 111 человек погибли в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Число жертв в провинции Ганьсу на данный момент достигло 100 человек, в провинции Цинхай погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 300 пострадавших в двух вышеуказанных провинциях Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы и приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в провинции Ганьсу.
The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb— Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023
Rescue efforts are underway in earthquake-affected regions in Jishishan County, Gansu Province.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2023
The nighttime temperature, reaching around minus 12 degrees Celsius, coupled with the challenging plateau climate, has added difficulties to the rescue operations. pic.twitter.com/qVcKYbNmYg
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