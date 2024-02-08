07.02.2024, 09:56 2956

Пожар в торговом доме в Семее

Пожар в торговом доме в Семее
Фото: instagram / abaioblysytjd
Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее, передает корреспондент агентства.


Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания.


В 11.39 пожар был локализован, в 20.55 ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и один пожарный поезд.
 
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06.02.2024, 10:54 6461

Лесной пожар в Чили унес жизни по меньшей мере 112 человек

Лесной пожар в Чили унес жизни по меньшей мере 112 человек
Фото: Xinhua
112 человек погибли в лесных пожарах в Чили: в стране объявлен двухдневный национальный траур

Об этом объявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.

Президент Чили Габриэль Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо.

 
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31.01.2024, 10:45 22906

Грациозные игры тигров показал Алматинский зоопарк

Грациозные игры тигров показал Алматинский зоопарк
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
Самый старший тигр приехал сюда из Пермского зоопарка годовалым малышом, сейчас ему уже 13 лет. Он участник Международной программы сохранения амурских тигров, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.

По этой же программе ему подобрали молодую тигрицу Ташу из Московского зоопарка.

Нур и Надежда приехали из Бакинского зоопарка, а Бентли - из Астанинского цирка.

 
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26.01.2024, 10:06 93891

Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы

Под Алматы пролегают 27 тектонических разломов
Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы
Фото: arcgis.com
Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский и Ауэзовский районы входят в девятибалльную сейсмическую зону. Остальные шесть районов города относятся к зонам 9-10 баллов. Об этом рассказали в Институте сейсмологии, сообщает "31 канал".

Согласно карте с тектоническими разломами под Алматы пролегают 27 тектонических разломов.

Северная сторона проспекта Райымбека, восточная проспекта Достык, предгорные территории Кок-Тобе наиболее сейсмоопасные для проживания. Но вся эта площадь давно застроена.

Повышенная угроза есть и вдоль русел рек Казачка, Малая Алматинка, Весновка, Большая Алматинка.

На сейсмокарте указано, что по улицам Толе би, Карасай батыра, Бухар жырау, Восточной объездной, частично по Рыскулова и Аль-Фараби есть тектонические разломы шириной от 300 до 580 метров. Если при строительстве объектов соблюдали все нормы, то вероятность разрушений низкая, отмечают эксперты.

Ранее специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК рассказали, кто в ответе за строительство новых ЖК в сейсмоопасной зоне и как их проверяют на сейсмостойкость.
 
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Теги:СейсмологикартаАлматы
23.01.2024, 11:31 40381

Пятибальное землетрясение в Алматы: как это было

Пятибальное землетрясение в Алматы: как это было
Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК 23 января 2024 года в 00.09 зарегистрировано землетрясение.


Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.


Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6,7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 5 км.

Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.


 
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19.01.2024, 20:06 48841

Крещение: в Казахстане проходят купания в проруби

Крещение: в Казахстане проходят купания в проруби
Фото: mitropolia.kz
Крещение Господне отмечается 19 января, этот день считается непереходящим, то есть его дата не меняется год от года. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним христианским торжеством. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.


Записи в Евангелии рассказывают о событии, которое произошло, когда Иисус достиг 30-летнего возраста и прибыл к реке Иордан, где его крестил Иоанн Креститель, сообщает NEWS.ru.

mitropolia.kz

Согласно священным текстам, это событие имело большое духовное значение. После крещения открылись небеса и Дух Божий в форме голубя склонился над Иисусом, а с небес послышался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Это событие стало символом крещения и явления Пресвятой Троицы.

Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, потому что после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.

 
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15.01.2024, 11:11 56576

Извержение вулканов началось на полуострове Рейкьянес в Исландии

Извержение вулканов началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
Фото: Кадр с видео
На юго-западе Исландии началось мощное извержение вулкана спустя несколько часов после последнего решения властей о необходимости эвакуации. Об этом жителей города Гриндавик и близлежащих сел информировали власти вечером в субботу. По последним сообщениям метеорологических служб, лава подошла уже на расстояние 450 метров к северной границе города.

 
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10.01.2024, 10:23 64566

В горах Алматы цветут подснежники

В горах Алматы цветут подснежники
Природа не перестает удивлять. Январь 2024 года для алматинцев выдался весьма теплым и бесснежным. Невиданными снимками весенних цветов зимой поделился казахстанский фотограф Дмитрий Доценко.

 
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05.01.2024, 10:40 74921

Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"

Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"
Фото: Скриншот с видео
 
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