07.02.2024, 09:04 26256

Пожар в торговом доме в Семее потушен  

Предварительная площадь пожара составила более 4000 квадратных метров
Пожар в торговом доме в Семее потушен
Фото: ДЧС Абайской области
Семей. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее. Пожар тушили более 18 часов, передает корреспондент агентства.

Напомним, сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания.

ДЧС Абайской области

В тушении пожара были задействованы силы и средства по повышенному рангу пожара № 3. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой температурой внутри здания, большой пожарной нагрузкой, быстрым распространением огня из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов и сложной планировкой здания. В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли третьего этажа", - сообщили в ДЧС.



В 11.39 пожар был локализован, в 20.55 ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и один пожарный поезд.

Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. В настоящее время для окарауливания, проливки и оцепления места пожара задействованы 264 человека личного состава и 31 единица техники", - уточнили в департаменте по ЧС.


По данным МЧС, психологи ДЧС и управления здравоохранения оказали экстренную психологическую помощь более 200 предпринимателям.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарликвидацияСемей

новости по теме

07.02.2024, 18:30 10056

Пожар в ТЦ Семея: Скляр поручил установить причины происшествия   

Ситуация находится на постоянном контроле правительства, заверили в пресс-службе
Пожар в ТЦ Семея: Скляр поручил установить причины происшествия
Фото: ДЧС Абайской области
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе совещания поручил установить причины пожара в торговом центре "Акшын" в Семее, сообщает пресс-служба главы правительства.

Также Роман Скляр поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий пожара.

Подчеркивается, что сотрудниками полиции и органов государственной противопожарной службы ДЧС области Абай уже начато соответствующее расследование.

Фото: primeminister.kz

В ходе совещание с докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай, руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, а также национальной экономики.

Напомним, сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания. Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее. Пожар тушили более 18 часов, передает корреспондент агентства.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарСемейТЦ
07.02.2024, 16:47 13476

На Майкаинском руднике возобновили спасательную операцию

Работы ведут специалисты предприятия, спасатели пока находятся в режиме ожидания
Павлодар. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области возобновили спасательные работы, но пока без участия спасателей. Для них готовят безопасный проезд на дно обвала.

Горные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, вокруг провала сделают обвалование для ограждения, проводится работа по подготовке проекта ведения горно-инженерных работ. С помощью тяжелой техники будут расширяться боковые траншеи и углубляться аппарель до дна обвала. Всеми этими работами на данный момент занимается предприятие", - сообщили в областном ДЧС.


Там добавили, что силы и средства департамента пока находятся в режиме ожидания.

Ранее на руднике приостановили спасательную операцию из-за угрозы для жизни спасателей. По всему периметру обвала образовались трещины, а геосканер выявил пустоты под местом обвала.

Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.

Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
 
07.02.2024, 15:21 15471

В Актобе из-за сильного бурана закрывают дороги и отменяют рейсы

На территории области закрыто 5 республиканских и 4 областные автомобильные дороги
В Актобе из-за сильного бурана закрывают дороги и отменяют рейсы
Фото: МЧС РК
Актобе. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сильного бурана в Актюбинской области закрыто 5 республиканских и 4 областные автомобильные дороги, а также отменены несколько авиарейсов.

По данным Министерства транспорта, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий.

В области нулевая видимость, порывистый ветер до 35-40 метров в секунду и буран. По предварительным данным, такие погодные условия будут сохраняться до 9 февраля", - сообщили в ведомстве.


Временное ограничение движения введено на 13 участках автодорог республиканского значения. Также, по данным областного акимата, закрыты 4 областные автомобильные дороги.

Кроме того, из-за непогоды отменены авиарейсы в Актобе и Уральске.

пресс-служба аэропорта Актобе

В аэропорту Актобе задерживаются 4 рейса на вылет и прилет следующих авиакомпаний:

  • Fly Arystan (Алматы - Актобе - Алматы);
  • Qazaq Air (Астана - Актобе - Атырау);
  • SCAT (Астана - Актобе - Астана);
  • Qazaq Air (Атырау - Актобе - Астана).

Причина - метеоусловия в аэропорту Актобе", - сообщили в пресс-службе аэропорта.


Также задержаны два рейса в аэропорту Уральска:

  • Air Astana (Франкфурт-на-Майне - Астана - Уральск);
  • Qazaq Air (Атырау - Уральск).

Еще один рейс авиакомпании Fly Arystan (Алматы - Уральск) вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Атырау.

В областном департаменте по ЧС сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актюбинской области спасатели провели ряд аварийно-спасательных и поисковых работ. Эвакуировано 140 человек, спасено 5. В аварийно-спасательных работах приняли участие 135 человек и 67 единиц техники из ДЧС, отдела полиции и МИО.


На 806-м километре трассы Самара - Шымкент сломался пассажирский автобус направления Шымкент - РФ - Новотроицк, внутри которого остались 68 человек. 68 граждан Республики Таджикистан переселены в Нурайский кемпинг. 7 февраля поступила информация о том, что в связи с закрытием дороги в кемпинге "Маяк" на 965-м километре трассы Самара - Шымкент необходима помощь в размещении 56 человек внутри пассажирского автомобиля. В результате силами спасателей 56 граждан Республики Узбекистан размещены в Центральной мечети Карабутак", - рассказали в ведомстве.


Всем выезжающим в дорогу порекомендовали:

  • внимательно изучить прогноз погоды;
  • уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно уточнить по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения Darmen;
  • при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов;
  • укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации (канистра с запасом топлива и воронка для заправки; термос с чаем и запас продуктов; запасной комплект теплой одежды).

Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии", - подчеркнули в ДЧС.


В Актобе несколько районов остались без света из-за обрыва линий электропередачи, сообщили в горакимате.

Работы будут возобновлены, как только погода улучшится. Кроме того, из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В настоящее время рабочие бригады "Энергосистемы" проводят ремонтные работы", - отметили в ведомстве.

 
06.02.2024, 09:37 62081

Крупный пожар произошел в торговом доме в Семее  Дополнено

Пожар локализован в 11.39
Крупный пожар произошел в торговом доме в Семее
Фото: кадр из видео
Семей. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные Семея ликвидируют возгорание в торговом доме на улице Засядко, 65, передает корреспондент агентства.

Пожар начался в ночь с 5 на 6 февраля текущего года.

В 02.29 прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики с распространением на помещения второго этажа. Работы по тушению возгорания продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются", - сообщили в ДЧС Абайской области.


В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и один пожарный поезд.


Дополнено, 06.02.2024, 13.26

Пожар в торговом доме города Семей локализован в 11.39, сообщили в пресс-службе ДЧС Абайской области.

Сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, легковоспламеняющихся материалах, сложности планировки здания и угрозы обрушения кровли здания, что создает опасность для работы личного состава", - сообщили в ДЧС.


Жертв и пострадавших нет.

На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу №3.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 388 человек личного состава, 48 единиц техники и 1 пожарный поезд. Работы по тушению возгорания продолжаются", - отметили в пресс-службе.


Дополнено 06.02.2024, 14.43

Пожар в торговом доме Семея ликвидирован.

Полиция благодарит граждан за понимание при осуществлении обеспечения правопорядка на месте происшествия", - сказано в сообщении Polisia.kz.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарликвидацияСемей
06.02.2024, 09:19 62776

В одной из школ Туркестанской области произошло массовое отравление учеников и педагогов   Дополнено

Дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски, в настоящее время они продолжают обучение в онлайн-формате
В одной из школ Туркестанской области произошло массовое отравление учеников и педагогов
Фото: Depositphotos
Туркестан. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 детей и 10 учителей отравились в 9-й школе Сарыагашского района Туркестанской области. Пострадавших доставили в больницу, сообщает OTYRAR.

В понедельник ученики и учителя почувствовали недомогание. Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу, 29 детей и 10 учителей увезли в больницу... Сейчас двое учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение", - сообщил руководитель управления образования Туркестанской области.


Учеников перевели на дистанционное обучение на три дня после инцидента. Прокуратура района проводит проверку. По отношению к директору школы и его заместителям будут приняты соответствующие меры, сообщают ответственные лица.

Дополнено, 06.02.2024, 13.21

В комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК рассказали, из-за чего отравились школьники.

По данным областного управления образования, в понедельник утром, дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски. Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой. В настоящее время школьники продолжают обучение в онлайн-формате", - сообщили в ведомстве.


В комитете призвали доверять только официальным источникам и воздерживаться от распространения недостоверной информации, а также сообщили, что для расследования данной ситуации создана рабочая комиссия.

Ранее в соцсетях распространилось видео, как в этой же школе учащиеся моют окна на втором и третьем этажах. А учителя красят внутреннюю часть школы. Как выяснилось, среди них были и учителя в положении. Как заявил главный педагог области, школу взяли под особый контроль.
 
04.02.2024, 19:37 126796

В Акмолинской области на трассе столкнулись 11 авто, есть пострадавшие

Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами
Кокшетау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На участке автодороги Екатеринбург - Алматы в Аршалынском районе Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, пятеро человек пострадали, сообщили в департаменте полиции региона.

На 1318 км автодороги Екатеринбург - Алматы, вблизи села Бирсуат, произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств", - проинформировали в ДП Акмолинской области.


Полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель авто марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию и превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущим в попутном направлении авто марки Volkswagen Polo.

В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей. Есть 5 пострадавших, которых доставили в больницу с различными травмами", - добавили в департаменте.


По данным "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 9 участках автодорог республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Улытауской областях.

В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 432 единицы техники и 563 человека.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ДТПАвтоПострадавшие
04.02.2024, 17:01 136516

В Павлодаре проверяют информацию о подготовке теракта в школах

В соцсетях появилась информация о подготовке теракта в школах Павлодара
Павлодар. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодара проводит проверку по факту информации о подготовке к террористической атаке в школах, сообщили в департаменте полиции города.

По данному факту департаментом полиции проводится проверка. Совместно с компетентными органами проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию", - говорится в сообщении.


В ДП добавили, что виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности по закону.

Аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов страны. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения", - рассказали в полиции.


Напомним, в социальных сетях появилась информация о готовящемся теракте в школах Актобе. Установлен подозреваемый, им оказался 18-летний иностранец.

В Астане школьник раздавал на перемене листовки о теракте.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ШколыПроверкаТеракт
04.02.2024, 12:00 139826

В Шымкенте из-за аварии 1,5 тысячи потребителей остались без газа  Дополнено

В Шымкенте из-за аварии 1,5 тысячи потребителей остались без газа
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии на газопроводе в селе Мартобе близ Шымкента временно приостановлена подача газа 1500 частным потребителям, сообщили в акимате города.

3 февраля в 21.45 в селе Мартобе обнаружена утечка природного газа из газопровода высокого давления Ду-325 мм. В результате аварии временно приостановлена подача газа 1500 частным потребителям газа и 7 промышленным предприятиям", - говорится в сообщении акимата.


Отмечается, что сейчас для восстановительных работ задействуется специальная техника и 30 сотрудников, активно ведутся работы.

Жителей попросили закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обращаться в ДЧС региона.

Дополнено 04.02.2024, 14.38

Работы по подключению потребителей к газоснабжению завершены в полном объеме, сообщили в "КазТрансГаз Аймак".

Как уточнили в компании, оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки, проводились на протяжении всей ночи. Работы по подключению потребителей полностью были завершены в полном объеме утром 4 февраля.

В целях безопасности и для ликвидации аварии от системы газоснабжения отключены 1 450 потребителей частного сектора, 7 единиц промышленных предприятий и 12 единиц коммунально-бытовых объектов", - говорится в сообщении.


Отмечается, что утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения.

Ранее сообщалось, что после сильного землетрясения в Алматы из-за утечки газа отключили 170 частных домов.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?

      Архив опросов