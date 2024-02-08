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07.02.2024, 09:04 26256
Пожар в торговом доме в Семее потушен
Фото: ДЧС Абайской области
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Семей. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее. Пожар тушили более 18 часов, передает корреспондент агентства.
Напомним, сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания.
В тушении пожара были задействованы силы и средства по повышенному рангу пожара № 3. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой температурой внутри здания, большой пожарной нагрузкой, быстрым распространением огня из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов и сложной планировкой здания. В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли третьего этажа", - сообщили в ДЧС.
В 11.39 пожар был локализован, в 20.55 ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и один пожарный поезд.
Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. В настоящее время для окарауливания, проливки и оцепления места пожара задействованы 264 человека личного состава и 31 единица техники", - уточнили в департаменте по ЧС.
По данным МЧС, психологи ДЧС и управления здравоохранения оказали экстренную психологическую помощь более 200 предпринимателям.
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07.02.2024, 18:30 10056
Пожар в ТЦ Семея: Скляр поручил установить причины происшествия
Фото: ДЧС Абайской области
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе совещания поручил установить причины пожара в торговом центре "Акшын" в Семее, сообщает пресс-служба главы правительства.
Также Роман Скляр поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий пожара.
Подчеркивается, что сотрудниками полиции и органов государственной противопожарной службы ДЧС области Абай уже начато соответствующее расследование.
В ходе совещание с докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай, руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, а также национальной экономики.
Напомним, сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания. Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее. Пожар тушили более 18 часов, передает корреспондент агентства.
07.02.2024, 16:47 13476
На Майкаинском руднике возобновили спасательную операцию
Работы ведут специалисты предприятия, спасатели пока находятся в режиме ожидания
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Павлодар. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области возобновили спасательные работы, но пока без участия спасателей. Для них готовят безопасный проезд на дно обвала.
Горные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, вокруг провала сделают обвалование для ограждения, проводится работа по подготовке проекта ведения горно-инженерных работ. С помощью тяжелой техники будут расширяться боковые траншеи и углубляться аппарель до дна обвала. Всеми этими работами на данный момент занимается предприятие", - сообщили в областном ДЧС.
Там добавили, что силы и средства департамента пока находятся в режиме ожидания.
Ранее на руднике приостановили спасательную операцию из-за угрозы для жизни спасателей. По всему периметру обвала образовались трещины, а геосканер выявил пустоты под местом обвала.
Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
07.02.2024, 15:21 15471
В Актобе из-за сильного бурана закрывают дороги и отменяют рейсы
Фото: МЧС РК
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Актобе. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сильного бурана в Актюбинской области закрыто 5 республиканских и 4 областные автомобильные дороги, а также отменены несколько авиарейсов.
По данным Министерства транспорта, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий.
В области нулевая видимость, порывистый ветер до 35-40 метров в секунду и буран. По предварительным данным, такие погодные условия будут сохраняться до 9 февраля", - сообщили в ведомстве.
Временное ограничение движения введено на 13 участках автодорог республиканского значения. Также, по данным областного акимата, закрыты 4 областные автомобильные дороги.
Кроме того, из-за непогоды отменены авиарейсы в Актобе и Уральске.
В аэропорту Актобе задерживаются 4 рейса на вылет и прилет следующих авиакомпаний:
- Fly Arystan (Алматы - Актобе - Алматы);
- Qazaq Air (Астана - Актобе - Атырау);
- SCAT (Астана - Актобе - Астана);
- Qazaq Air (Атырау - Актобе - Астана).
Причина - метеоусловия в аэропорту Актобе", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Также задержаны два рейса в аэропорту Уральска:
- Air Astana (Франкфурт-на-Майне - Астана - Уральск);
- Qazaq Air (Атырау - Уральск).
Еще один рейс авиакомпании Fly Arystan (Алматы - Уральск) вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Атырау.
В областном департаменте по ЧС сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актюбинской области спасатели провели ряд аварийно-спасательных и поисковых работ. Эвакуировано 140 человек, спасено 5. В аварийно-спасательных работах приняли участие 135 человек и 67 единиц техники из ДЧС, отдела полиции и МИО.
На 806-м километре трассы Самара - Шымкент сломался пассажирский автобус направления Шымкент - РФ - Новотроицк, внутри которого остались 68 человек. 68 граждан Республики Таджикистан переселены в Нурайский кемпинг. 7 февраля поступила информация о том, что в связи с закрытием дороги в кемпинге "Маяк" на 965-м километре трассы Самара - Шымкент необходима помощь в размещении 56 человек внутри пассажирского автомобиля. В результате силами спасателей 56 граждан Республики Узбекистан размещены в Центральной мечети Карабутак", - рассказали в ведомстве.
Всем выезжающим в дорогу порекомендовали:
- внимательно изучить прогноз погоды;
- уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно уточнить по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения Darmen;
- при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов;
- укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации (канистра с запасом топлива и воронка для заправки; термос с чаем и запас продуктов; запасной комплект теплой одежды).
Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии", - подчеркнули в ДЧС.
В Актобе несколько районов остались без света из-за обрыва линий электропередачи, сообщили в горакимате.
Работы будут возобновлены, как только погода улучшится. Кроме того, из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В настоящее время рабочие бригады "Энергосистемы" проводят ремонтные работы", - отметили в ведомстве.
06.02.2024, 09:37 62081
Крупный пожар произошел в торговом доме в Семее Дополнено
Фото: кадр из видео
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Семей. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные Семея ликвидируют возгорание в торговом доме на улице Засядко, 65, передает корреспондент агентства.
Пожар начался в ночь с 5 на 6 февраля текущего года.
В 02.29 прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики с распространением на помещения второго этажа. Работы по тушению возгорания продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются", - сообщили в ДЧС Абайской области.
В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и один пожарный поезд.
Дополнено, 06.02.2024, 13.26
Пожар в торговом доме города Семей локализован в 11.39, сообщили в пресс-службе ДЧС Абайской области.
Сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, легковоспламеняющихся материалах, сложности планировки здания и угрозы обрушения кровли здания, что создает опасность для работы личного состава", - сообщили в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу №3.
В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 388 человек личного состава, 48 единиц техники и 1 пожарный поезд. Работы по тушению возгорания продолжаются", - отметили в пресс-службе.
Дополнено 06.02.2024, 14.43
Пожар в торговом доме Семея ликвидирован.
Полиция благодарит граждан за понимание при осуществлении обеспечения правопорядка на месте происшествия", - сказано в сообщении Polisia.kz.
06.02.2024, 09:19 62776
В одной из школ Туркестанской области произошло массовое отравление учеников и педагогов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 детей и 10 учителей отравились в 9-й школе Сарыагашского района Туркестанской области. Пострадавших доставили в больницу, сообщает OTYRAR.
В понедельник ученики и учителя почувствовали недомогание. Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу, 29 детей и 10 учителей увезли в больницу... Сейчас двое учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение", - сообщил руководитель управления образования Туркестанской области.
Учеников перевели на дистанционное обучение на три дня после инцидента. Прокуратура района проводит проверку. По отношению к директору школы и его заместителям будут приняты соответствующие меры, сообщают ответственные лица.
Дополнено, 06.02.2024, 13.21
В комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК рассказали, из-за чего отравились школьники.
По данным областного управления образования, в понедельник утром, дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски. Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой. В настоящее время школьники продолжают обучение в онлайн-формате", - сообщили в ведомстве.
В комитете призвали доверять только официальным источникам и воздерживаться от распространения недостоверной информации, а также сообщили, что для расследования данной ситуации создана рабочая комиссия.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как в этой же школе учащиеся моют окна на втором и третьем этажах. А учителя красят внутреннюю часть школы. Как выяснилось, среди них были и учителя в положении. Как заявил главный педагог области, школу взяли под особый контроль.
04.02.2024, 19:37 126796
В Акмолинской области на трассе столкнулись 11 авто, есть пострадавшие
Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами
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Кокшетау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На участке автодороги Екатеринбург - Алматы в Аршалынском районе Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, пятеро человек пострадали, сообщили в департаменте полиции региона.
На 1318 км автодороги Екатеринбург - Алматы, вблизи села Бирсуат, произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств", - проинформировали в ДП Акмолинской области.
Полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель авто марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию и превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущим в попутном направлении авто марки Volkswagen Polo.
В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей. Есть 5 пострадавших, которых доставили в больницу с различными травмами", - добавили в департаменте.
По данным "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 9 участках автодорог республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Улытауской областях.
В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 432 единицы техники и 563 человека.
04.02.2024, 17:01 136516
В Павлодаре проверяют информацию о подготовке теракта в школах
В соцсетях появилась информация о подготовке теракта в школах Павлодара
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Павлодар. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодара проводит проверку по факту информации о подготовке к террористической атаке в школах, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту департаментом полиции проводится проверка. Совместно с компетентными органами проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию", - говорится в сообщении.
В ДП добавили, что виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности по закону.
Аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов страны. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения", - рассказали в полиции.
Напомним, в социальных сетях появилась информация о готовящемся теракте в школах Актобе. Установлен подозреваемый, им оказался 18-летний иностранец.
В Астане школьник раздавал на перемене листовки о теракте.
04.02.2024, 12:00 139826
В Шымкенте из-за аварии 1,5 тысячи потребителей остались без газа Дополнено
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии на газопроводе в селе Мартобе близ Шымкента временно приостановлена подача газа 1500 частным потребителям, сообщили в акимате города.
3 февраля в 21.45 в селе Мартобе обнаружена утечка природного газа из газопровода высокого давления Ду-325 мм. В результате аварии временно приостановлена подача газа 1500 частным потребителям газа и 7 промышленным предприятиям", - говорится в сообщении акимата.
Отмечается, что сейчас для восстановительных работ задействуется специальная техника и 30 сотрудников, активно ведутся работы.
Жителей попросили закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обращаться в ДЧС региона.
Дополнено 04.02.2024, 14.38
Работы по подключению потребителей к газоснабжению завершены в полном объеме, сообщили в "КазТрансГаз Аймак".
Как уточнили в компании, оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки, проводились на протяжении всей ночи. Работы по подключению потребителей полностью были завершены в полном объеме утром 4 февраля.
В целях безопасности и для ликвидации аварии от системы газоснабжения отключены 1 450 потребителей частного сектора, 7 единиц промышленных предприятий и 12 единиц коммунально-бытовых объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения.
Ранее сообщалось, что после сильного землетрясения в Алматы из-за утечки газа отключили 170 частных домов.
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