08.02.2024, 11:06 8466
Сход оползня на жилые дома в Алматы: найдено тело одного погибшего
Фото: МЧС РК
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8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.
Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.
На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.
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07.02.2024, 09:56 12081
Пожар в торговом доме в Семее
Фото: instagram / abaioblysytjd
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Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее, передает корреспондент агентства.
Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания.
В 11.39 пожар был локализован, в 20.55 ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и один пожарный поезд.
06.02.2024, 10:54 15691
Лесной пожар в Чили унес жизни по меньшей мере 112 человек
Фото: Xinhua
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112 человек погибли в лесных пожарах в Чили: в стране объявлен двухдневный национальный траур
Об этом объявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.
Президент Чили Габриэль Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо.
31.01.2024, 10:45 32136
Грациозные игры тигров показал Алматинский зоопарк
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
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Самый старший тигр приехал сюда из Пермского зоопарка годовалым малышом, сейчас ему уже 13 лет. Он участник Международной программы сохранения амурских тигров, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.
По этой же программе ему подобрали молодую тигрицу Ташу из Московского зоопарка.
Нур и Надежда приехали из Бакинского зоопарка, а Бентли - из Астанинского цирка.
26.01.2024, 10:06 103121
Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы
Фото: arcgis.com
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский и Ауэзовский районы входят в девятибалльную сейсмическую зону. Остальные шесть районов города относятся к зонам 9-10 баллов. Об этом рассказали в Институте сейсмологии, сообщает "31 канал".
Согласно карте с тектоническими разломами под Алматы пролегают 27 тектонических разломов.
Северная сторона проспекта Райымбека, восточная проспекта Достык, предгорные территории Кок-Тобе наиболее сейсмоопасные для проживания. Но вся эта площадь давно застроена.
Повышенная угроза есть и вдоль русел рек Казачка, Малая Алматинка, Весновка, Большая Алматинка.
На сейсмокарте указано, что по улицам Толе би, Карасай батыра, Бухар жырау, Восточной объездной, частично по Рыскулова и Аль-Фараби есть тектонические разломы шириной от 300 до 580 метров. Если при строительстве объектов соблюдали все нормы, то вероятность разрушений низкая, отмечают эксперты.
Ранее специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК рассказали, кто в ответе за строительство новых ЖК в сейсмоопасной зоне и как их проверяют на сейсмостойкость.
23.01.2024, 11:31 49611
Пятибальное землетрясение в Алматы: как это было
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Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК 23 января 2024 года в 00.09 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6,7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 5 км.
Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
19.01.2024, 20:06 58071
Крещение: в Казахстане проходят купания в проруби
Фото: mitropolia.kz
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Крещение Господне отмечается 19 января, этот день считается непереходящим, то есть его дата не меняется год от года. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним христианским торжеством. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.
Записи в Евангелии рассказывают о событии, которое произошло, когда Иисус достиг 30-летнего возраста и прибыл к реке Иордан, где его крестил Иоанн Креститель, сообщает NEWS.ru.
Согласно священным текстам, это событие имело большое духовное значение. После крещения открылись небеса и Дух Божий в форме голубя склонился над Иисусом, а с небес послышался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Это событие стало символом крещения и явления Пресвятой Троицы.
Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, потому что после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.
15.01.2024, 11:11 65806
Извержение вулканов началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
Фото: Кадр с видео
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На юго-западе Исландии началось мощное извержение вулкана спустя несколько часов после последнего решения властей о необходимости эвакуации. Об этом жителей города Гриндавик и близлежащих сел информировали власти вечером в субботу. По последним сообщениям метеорологических служб, лава подошла уже на расстояние 450 метров к северной границе города.
10.01.2024, 10:23 73061
В горах Алматы цветут подснежники
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Природа не перестает удивлять. Январь 2024 года для алматинцев выдался весьма теплым и бесснежным. Невиданными снимками весенних цветов зимой поделился казахстанский фотограф Дмитрий Доценко.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?