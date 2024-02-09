08.02.2024, 08:13 38941
В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома, сообщили в городском ДЧС.
В результате оплывины в Медеуском районе повреждены два частных жилых дома, один из них частично. Согласно предварительной информации, в пострадавшем доме находились четверо человек, из них двое детей. На месте происшествия работают силы и средства ГУ "Казселезащита", служба спасения "109" города Алматы, республиканский оперативно-спасательный отряд, ДЧС Алматы, бригада скорой медицинской помощи, акимат Медеуского района в количестве 160 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.
Оперативно был развернут эвакуационный пункт для жителей близлежащих домой в средней школе № 47. Жители после обращения в пункт по своей инициативе разъехались по родным. Бригада медиков продолжает дежурить, поиски пострадавших продолжаются.
В ДЧС уточнили, что оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.
На место происшествия прибыл аким Ерболат Досаев и провел оперативное выездное совещание. Создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий ЧП.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
После землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке. В Алматы будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП).
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09.02.2024, 12:20 7911
Запретить строительство в предгорьях Алматы предлагают эксперты
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты рынка недвижимости предлагают запретить строительство в предгорьях Алматы.
Дома возводят на склонах с нестабильным грунтом, что способно вызвать сход масштабных оползней, считает геодезист Даулет Тульбаев.
Нельзя строить на опасных склонах. Нужно запретить строительство в этих зонах", - цитирует эксперта Zakon.kz.
Сейчас в нормативно-правовых актах, регулирующих строительство, отсутствует прямой запрет на строительство в сейсмоопасных или оползнеопасных зонах, рассказала агентству эксперт по строительству и генеральный директор ТОО "Эдем" Ирина Манжанова.
При этом законность строительства в Казахстане определяют уполномоченные на то органы государственного архитектурно-строительного контроля и земельных отношений.
Эксперт уверена, что разрушенный и поврежденный дома принимала в эксплуатацию госкомиссия.
Из чего следует, что все должно было быть проверено на соответствие требованиям строительного законодательства", - подчеркнула эксперт.
Сомнение в законности строительства в микрорайоне Тау-Самал выразила руководитель компании Grand Estate Company Елена Грива.
На Каменском плато раньше разрешено было строить только дачные домики, так как там нестабильный грунт - суглинок, осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка. На регулярных общественных слушаниях граждане Алматы только и говорят о нарушениях. Поэтому необходимо жесткое государственное регулирование в градостроительстве, иначе получится принцип домино. Мы же живем в целой экосистеме, и нарушение в одном месте приведет к тому, что пойдут нарушения у соседних домов", - рассказала Грива.
Член Ассоциации риелторов Нина Лукьяненко считает, что в горной и предгорной местности целевое назначение земельных участков - садоводство. По ее мнению, проблема в упрощенной процедуре по легализации строительства коттеджей и частного сектора.
Из обязательного перечня документов убрали рабочий проект, а он может быть составлен только техническим специалистом. Сейчас же многие граждане строят дома по своему усмотрению и при вводе дома в эксплуатацию не проводят исследования. По-хорошему специалисты должны давать рекомендации, если, например, для конкретного земельного участка объект не подходит", - объясняет Лукьяненко.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияр Даурбаев считает, что нарушение строительных норм при возведении домов в горах и предгорьях действительно может привести к необратимым последствиям.
Несмотря на регулярные рейды и проверки, направленные на выявление незаконных построек и нарушений в системах водоснабжения, текущие усилия властей оказываются недостаточными для полного решения проблемы. Нарушения строительных норм и правил, особенно при работах на склоновых и оползнеопасных участках, а также отсутствие адекватного контроля как за ходом строительства, так и за эксплуатацией объектов и инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям, подобным недавнему оползню", - заявил эксперт.
О необходимости усилить меры по обеспечению безопасности и соблюдению строительных стандартов на всех этапах развития городской инфраструктуры говорят и другие эксперты. Они также обращают внимание на то, что в будущем вырубка яблоневых садов, которую осуществляли для строительства жилых комплексов, неблагоприятно отразится на местности.
Напомним, вчера ночью в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий.
После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
09.02.2024, 11:23 10091
Массовую гибель лошадей зафиксировали в одном из сел Карагандинской области
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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области массово гибнут лошади. В населенном пункте могут ввести карантин.
Информация о гибели животных появилась в соцсетях. Жители села пишут, что их лошади болеют опасным инфекционным заболеванием - лимфангитом.
Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер гуляет этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание. А наш скот пасется со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка", - сообщили владельцы лошадей.
По их словам, в соседнем селе заболевание подтвердилось, и сельчанам выплатили компенсацию. Владельцы животных считают, что чиновники не хотят платить компенсацию за падеж скота, поэтому не признают диагноз.
Ситуацию с падежом животных прокомментировал руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков.
У заболевших трех голов лошадей с характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные, это лошади, ослы", - сообщил Турсынбеков.
По его словам, если диагноз подтвердится лабораторно, в селе Тортколь введут карантин, а больные и павшие животные будут изъяты и уничтожены.
Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства", - подытожил Турсынбеков.
Для справки
Эпизоотический лимфангит (Lymphangitis episootica) - хроническая инфекционная болезнь однокопытных животных (лошадей, ослов, мулов, лошаков), характеризующаяся воспалением лимфатических сосудов кожи и подкожной клетчатки с образованием гнойных фокусов и язв, сообщает сайт Vetvo.ru.
Экономический ущерб при массовых вспышках болезни значителен, поскольку больные лошади многие месяцы не могут быть использованы в работе. Летальность при заражении, учитывая вынужденный убой неизлечимо больных лошадей, колеблется в пределах 10-20%. Возбудитель болезни - грибок Criptococcus facirminosus.
Лимфангитом болеют только однокопытные: лошади, ослы, мулы и лошаки. Другие виды животных не заболевают даже при искусственном их заражении.
Источниками инфекции являются больные животные, выделяющие во внешнюю среду вместе с гноем из вскрывающихся лимфангитных узлов и язв бесчисленное количество криптококков. Передача заразного начала от больных животных здоровым происходит как при прямом контакте, так и через снаряжение: седла, седелки, хомуты и уздечки. Также инфекция может передаваться через навоз, подстилку, корма, загрязненные выделениями больных.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
08.02.2024, 21:19 33601
Взрыв газа произошел в Ленгере
При взрыве пострадали два человека
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Шымкент. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел предположительно в одноэтажном здании в Ленгере, сообщает OTYRAR.
При взрыве пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Напомним, чрезвычайная ситуация местного масштаба была объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел в поселке Ботакара Карагандинской области. На момент взрыва в доме находились 35 человек.
08.02.2024, 19:00 37641
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы 8 февраля завели уголовное дело после ЧП, произошедшего в Медеуском районе, где сошел оползень.
В свою очередь в городском департаменте по ЧС заявили, что угрозы схода повторного оползня нет.
В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", акимата города. Главная цель - обследование территории склона на предмет безопасности и устойчивости.
По состоянию на 15.00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
По оценкам специалистов, 8 февраля сошло свыше 3000 кубических метров оплывины. Дополнительно 300-400 кубических метров свободной массы имеется в верхней части, которая силами специалистов в настоящее время подвергается очистке и параллельному безопасному спуску.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома. На месте происшествия найдены тела четырех человек: мужчины, женщины и двух подростков 2007 года рождения
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
После землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке. В городе будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП).
08.02.2024, 14:15 47641
В аэропорту Астаны из-за непогоды отменяются и задерживаются рейсы
Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Международного аэропорта Астаны сообщили об отмене и задержке рейсов из-за метеоусловий.
Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет - 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов", - сказано в сообщении пресс-центра воздушной гавани Астаны.
Отмечается, что на аэродроме аэропорта сильный ветер со скоростью 19 метров в секунду и порывами до 23 метров в секунду. Эти погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов, поэтому авиакомпании принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, пояснили специалисты.
Пассажирам следует связаться с соответствующими авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе своих рейсов и возможных изменений в расписании. Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или в круглосуточном call-центре 8 (7172) 702-999", - проинформировали в аэропорту.
Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В работах задействовано 23 единицы спецтехники.
08.02.2024, 13:19 52216
Разрушенный оползнем дом был построен в запретной для строительства зоне
Фото: МЧС РК
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство, сообщил выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.
Недавно город принял план детальной планировки, который предусматривает и зеленые зоны, на которых строить в последующем будет нельзя. Участок, куда сошел оползень, находится в такой зоне", - цитирует акима Zakon.kz.
Глава района назвал несколько причин инцидента. Основная из них - построенная хозспособом водопроводная труба и как попало выведенная ливневая труба. В числе прочих причин также нагрузка, которую дают вышестоящие домостроения.
По его словам, подключение частного сектора к коммуникациям в горных районах хаотичное и, как следствие, небезопасное. Многие разводящие сети в частном секторе не соответствуют стандартам.
Для того чтобы в ближайшем будущем этот вопрос снять, с прошлого года мы приступили к разработке проекта по строительству разводящих сетей. Мы показывали водоисточник "Балхаш", новые скважины - это первый этап. Второй этап - сам процесс строительства разводящих сетей и параллельно с водопроводом строительство сетей канализации, потому что в горной местности на таких грунтах частные дома, которые пользуются септиками, небезопасны", - сообщил Оразалин.
Он добавил, что таких домов много в горных и предгорных массивах, в том числе на Каменском плато, в зеленой зоне Р-1.
По отдельным ведутся судебные разбирательства вплоть до сноса - например, в верхней части, у обсерватории. Есть соответствующие решения Верховного суда", - цитирует Оразалина Informburo.
В то же время аким отметил, что для домов, расположенных ниже по склону, опасности нет. Он добавил, что садоводам можно строить в горах, но домики должны быть небольшими.
В этом году в горной части Алматы начнут масштабное строительство разводящих сетей и проверку законности построек", - рассказал аким.
Сейчас нужно посмотреть документы, давали ли им разрешение. Может выясниться, что по документам разрешение есть, но при строительстве вышли за границы и построили по-другому", - уточнил Оразалин.
Дополнено 08.02.2024, 14.30
В "Казселезащите" сообщили, что оплывина произошла в результате переувлажнения грунтов, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
В ведомстве уточнили, что ориентировочный объем оплывины составляет порядка 3200 кубометров. По генезису оплывина относится к техногенным.
Склон горы состоит из лессовидных суглинков (просадочные грунты). Крутизна склона на данном участке составляет ориентировочно 45-50 градусов", - добавили специалисты.
Оплывиной разрушен жилой дом с хозяйственными постройками № 3а на улице Олимпийская и частично поврежден расположенный рядом жилой дом № 3. Ведутся поисковые работы.
Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома. На месте происшествия найдены тела четырех человек: мужчины, женщины и двух подростков 2007 года рождения
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
После землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке. В городе будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП).
08.02.2024, 13:15 55481
Оползень в Алматы: найдены тела всех погибших
Фото: МЧС РК
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тела погибших членов семьи обнаружили спасатели на месте схода оползня в микрорайоне Тау-Самал в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.
Работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы продолжаются и ведутся в основном вручную.
Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику", - рассказали спасатели.
Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям.
Дополнено 08.02.2024, 14.50
В акимате Алматы сообщили, что будет оказана помощь по организации похорон всех членов семьи.
Старшему сыну, который является студентом и в данный момент находится на обучении за пределами страны, будет оказана материальная поддержка на обучение и проживание в стране пребывания", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома.
По предварительной информации, в одном из домов находилась семья из четырех человек, из них двое детей. Ранее тело одного погибшего подростка обнаружили спасатели.
08.02.2024, 11:18 58701
Улицы Шымкента затопило после затяжного дождя
Фото: instagram/akimat_shymkent
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Шымкент. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте после затяжного дождя затопило городские улицы.
Проезжая часть городских улиц и дворы домов в Шымкенте оказались в воде после затяжного дождя. Одни машины бодро штурмуют водные препятствия, поднимая из-под колес фонтаны воды. Другие едут потихоньку, предпочитая не рисковать. Городские службы бросили все силы на откачку воды", - сообщает otyrar.kz.
В городском акимате уточнили, что вчера произошло повреждение подземного коллектора в Енбекшинском районе. На месте работают спасатели, сотрудники ТОО "Маркетинг водных ресурсов" и спецтехника.
Отметим, что пострадавших нет. Ситуация под контролем", - добавили пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области после ливня затопило улицы и дворы сел.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?