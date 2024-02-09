В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома, - 8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома, сообщили в городском ДЧС.





В результате оплывины в Медеуском районе повреждены два частных жилых дома, один из них частично. Согласно предварительной информации, в пострадавшем доме находились четверо человек, из них двое детей. На месте происшествия работают силы и средства ГУ "Казселезащита", служба спасения "109" города Алматы, республиканский оперативно-спасательный отряд, ДЧС Алматы, бригада скорой медицинской помощи, акимат Медеуского района в количестве 160 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.





Оперативно был развернут эвакуационный пункт для жителей близлежащих домой в средней школе № 47. Жители после обращения в пункт по своей инициативе разъехались по родным. Бригада медиков продолжает дежурить, поиски пострадавших продолжаются.





ДЧС Алматы





В ДЧС уточнили, что оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.





На место происшествия прибыл аким Ерболат Досаев и провел оперативное выездное совещание. Создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий ЧП.





акимат Алматы









Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.





Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.





Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.





Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.





Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.



