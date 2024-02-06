Алматы возвращается к малоэтажной застройке - Амрин

Новые ПДП предусматривают увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары, в 3 раза уже до 2030 года

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Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП), сообщили в пресс-службе акимата.





Сегодня мы четко даем понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП у него шесть этажей, будет с учетом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект. Если помните, в нулевых к углам пятиэтажек пристраивались девятиэтажки. В новых ПДП мы такие возможности исключили и сделали эти зоны местами рекреации, чтобы никто не мог прийти и "воткнуть" там новое строение. Мы даем понять, что город имеет свои правила", - заявил Амрин.





В целом новые ПДП предусматривают увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары, в 3 раза уже до 2030 года.





Власти города не первый раз заявляют о борьбе с многоэтажной застройкой, однако факты говорят об обратном.





Буквально сегодня сообщалось , что жители Бостандыкского района Алматы выступили против строительства новых жилых комплексов в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Могилевской - Радостовца. Подрядчик - ТОО "Megapilis Residence" собирается построить 15 девятиэтажных домов на территории в два гектара. Представители застройщика уверяют, что их проект является комплексной застройкой территории согласно генплану и у них имеется разрешение от ГАСК. Представитель управления архитектуры подтвердил, что застройщик получил все необходимые документы. Жители готовы обратиться в суд, чтобы акимат отозвал разрешение на стройку.





Напомним, в прошлом году в городе было выявлено более тысячи нарушений в строительстве.





Алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре 2022 года сообщил , что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.



