Превышение нагрузки на инженерные сети Алматы вызвано ошибками в проектировании - Досаев

Фото: Акорда

Сегодня это является серьезной проблемой не только города Алматы, но также и других регионов

Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве, сообщил в ходе заседания правительства аким мегаполиса Ерболат Досаев.





В рамках улучшения рейтинга Казахстана в Doing business с 2016 года был отменен этап согласования проектов, что привело к разбалансировке системы инженерных сетей", - отметил глава города.





По его словам, на сегодня это является серьезной проблемой не только города Алматы, но также и других регионов.





Для выхода из ситуации предлагается возобновить этап согласования проектных решений по подключению к инженерным сетям", - сообщил Ерболат Досаев.





Аким также заявил, за 11 месяцев текущего построено 203,9 километра сетей водоснабжения и канализации.





В 2023 году будет завершено строительство водозабора на реке Каргалы и корректировка ПСД по водозабору "Ерменсай", продолжено строительство водозабора на реке Аксай.





Ввод данных объектов позволит обеспечить 170 тысяч жителей города качественным водоснабжением", - пояснил он.





Кроме того, будут построены 217 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения с охватом порядка 170 тысяч жителей.





Также будет завершено строительство 2 подстанций - "Алмагуль", "Туздыбастау" и сетей электроснабжения с охватом 540 тысяч потребителей.





В целях обеспечения теплом 450 тысяч потребителей в 2023 году будет завершена реконструкция 2 котельных - "Южная районная котельная" и "Премьера". При этом для снижения износа объем реконструкции теплосетей увеличится в 3 раза, до 15 километров в предстоящем году", - проинформировал глава города.





Так, по словам аким, для существенного снижения износа инженерных сетей начиная с 2023 года поэтапно в течение трех лет будет внедрена новая тарифная политика "Тариф в обмен на инвестиции" в целях повышения качества оказания коммунальных услуг.





Напомним, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.





Ранее сообщалось, что жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС. Позже авария произошла на теплотрассе города.



