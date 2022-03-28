На ТЭЦ-2 Петропавловска произошла очередная авария

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Как сообщили в IKomek-109, авария произошла в 21.30. Работают два котла и две турбины.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе АО «Севказэнерго», однако не смогли ответить на вопрос, когда в областном центре восстановится теплоснабжение, сообщает Петропавловск.news.
По данным пресс-службы, идут ремонтно-восстановительные работы и точного прогноза, когда они закончатся, нет.
Ранее сообщалось, что 20 марта на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы.
По факту обрушения трубы возбуждено уголовное дело. 22 марта в областной прокуратуре сообщили о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ.