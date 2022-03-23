Прокуратура СКО: задержаны директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 МАРТА - Департаментом полиции области 21 марта в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска директор ТОО "ТЭЦ-2", а также главный инженер товарищества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям), сообщает пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.

В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств по делу. Ход расследования взят на контроль прокурором области и начальником ДП СКО.

Одновременно прокуратурой области проводится анализ деятельности контролирующих органов, по результатам которого будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение одной из трех труб. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия.