В Минэнерго сообщили о восстановлении работы ТЭЦ-2 Петропавловска

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ПЕТЕРОПАВЛОВСК. 21 МАРТА - По информации Министерства энергетики Республики Казахстан, режим работы Петропавловской ТЭЦ-2 восстанавливается после обрушения дымовой трубы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 марта 2022 года до частичного обрушения дымовой трубы № 1 на Петропавловской ТЭЦ-2 в работе находились 4 котла. После возникновения технологического нарушения в работе остались 2 котла, в результате снижения выдачи тепловой энергии температура в тепловых сетях была снижена до +40 градусов", - проинформировали в МЭ РК.

По информации ведомства, 21 марта в 9.30 в работу был включен третий котел, также начали подъем температуры в тепловых сетях.

После обеда планируется включение четвертого котла, "что позволит восстановление температурного режима тепловых сетей до заданных значений".

Вместе с тем продолжается работа по очистке завалов от разрушения дымовой трубы, в том числе по поиску машиниста-обходчика электростанции. А также проводится оценка масштаба разрушения и объема восстановительных работ", - добавили в пресс-службе.



