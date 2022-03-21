Уголовное дело возбуждено по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска

Фото: Петропавловск.news.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 МАРТА - В Петропавловске на ТЭЦ-2 сегодня произошло частичное обрушение одной из 3 труб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В пресс-службе "Севказэнерго" подтвердили информацию об обрушении первой дымовой трубы, сообщает Петропавловск.news
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На станции работают все службы чрезвычайного реагирования, пожарные, идёт перекличка людей, выясняется есть ли пострадавшие", - отметили в компании.
По данным облздрава, с ТЭЦ-2 в больницы города пострадавшие не поступали.
Первая дымовая труба ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Её высота 150 метров, а вес несколько тыс. тонн. В 2016 году эту трубу ремонтировали, в ходе ремонта восстановили и обновили ходовые лестницы, защитные и световые ограждения, светофорные площадки, молниезащиту, устройство чугунного оголовка, сделали футеровку трубы (дополнительная отделка, защищающая внутреннюю поверхность от излишнего нагрева, химических и механических повреждений). Также была восстановлена дневная маркировка трубы, предназначенная для лучшей её видимости в светлое время суток.
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На Петропавловской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение первой дымовой трубы. Обрушение произошло в районе котельного цеха. На данный момент на территории станции ведется перекличка по основному персоналу. Ведутся работы по разбору завалов, по запуску в работу котлоагрегатов станции. На данный момент в работе два котлоагрегата. В ночь планируется запустить еще четыре. На данный момент погасили котлоагрегаты первой очереди (с 1 по 5). Оставшиеся котлоагрегаты планируются к пуску", - цитирует пресс-секретаря АО "Севказэнерго" Лилию Шерину Петропавловск.news.
Сообщается, что после обрушения трубы в Петропавловске начались перебои с теплом. На место обрушения прибыли заместитель акима области Аблалиев и глава областного ДЧС Камалов.
Пресс-секретарь акима Северо-Казахстанской области Тимур Абдиреш сообщил
, что по версии департамента по ЧС трубу ТЭЦ-2 сдул сильный ветер.
По данным ДЧС причина обрушения сильный ветер (до 10 метров в секунду). На месте работает оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь", - сказал он.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области после обрушения дымовой трубы остается
неизвестным местонахождение одного из работников ТЭЦ-2, машиниста-обходчика. Ведутся спасательно-розыскные мероприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы. Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль.