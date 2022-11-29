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В Экибастузе вновь прорвало теплотрассу

28.11.2022, 15:03 10196
В Экибастузе вновь прорвало теплотрассу
Фото: instagram/ete_ekb
Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплотрассе вновь произошла в Экибастузе, на улице Машхура Жусупа, 50. В настоящее время порыв на трубопроводе устранен.

По распространенному в Сети видеоролику о "горячем фонтане" повреждение на внутриквартальной сети по ул. Машхур Жусупа, 50, устранено", - сообщили в пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

По данным на 13.00, на ТЭЦ работают шесть котлоагрегатов из десяти имеющихся. Девять ремонтных бригад занимаются отогревом горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения. Еще четыре бригады устраняют повреждения на тепломагистралях и одна занимается обследованием тепловых сетей на предмет новых повреждений.
 

Для ликвидации повреждений работает 30 единиц техники от предприятий города. В том числе "Богатырь Комир", разрез "Восточный", ГРЭС-1 и ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Задействованы около 100 человек. Все параметры тепло- и водоснабжения города постоянно отслеживаются", - проинформировал заместитель генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Денис Скляров.

 
С 27 ноября объем подпитки теплосетей снижен с 1200 тонн до 700 тонн (при нормативном показателе в 350 тонн), работы продолжаются.
 

Сейчас температура подачи теплоносителя составляет 79°C, температура обратки - 52°C, наружная температура воздуха -24°C", - отметили в пресс-службе.

 
Ранее сообщалось, что в 129 домов Экибастуза удалось вернуть тепло.
 
Напомним, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС.
 
Объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут. Также сообщается, что в Павлодар по линии образования передислоцировано 84 человека, по линии здравоохранения - 39 пациентов. ⠀
 
После аварии на теплосетях Касым-Жомарт Токаев поручил Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
 

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Из аэропорта Актау эвакуировали людей

28.11.2022, 20:09 6106
Из аэропорта Актау эвакуировали людей
Фото: Кадр видео
Актау. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из аэропорта Актау эвакуировали пассажиров и персонал. В здании работают спецслужбы.
 
По сообщениям очевидцев, всех находившихся в здании аэропорта эвакуировали на улицу, сообщает "Лада".
 

Никаких объявлений не сделали, сказали только, что нужно срочно покинуть здание. На место прибыли полицейские. В диспетчерскую поднялись. Повсюду люди в камуфляжной форме", - сообщили очевидцы.



 

В 129 домах Экибастуза удалось вернуть тепло

28.11.2022, 10:58 14061
В 129 домах Экибастуза удалось вернуть тепло
Фото: Акимат Экибастуза
Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе за ночь удалось подключить к теплу 129 домов, из 15 социальных объектов в 10 поступило тепло, информирует пресс-служба акимата Экибастуза.

Дополнительно запустили четыре котла, доведя до шести рабочих. За прошедшие сутки в городе сохранена циркуляция теплосетей. Обнаружены повреждения на теплосетях, ведутся земляные работы", - говорится в сообщении ведомства.


Сейчас идет работа по восстановлению подачи тепла на оставшихся пяти социальных объектах, в 17 многоэтажных домах и в 3 многоквартирных домах производится регулировка теплоходами.

По состоянию на 09.00 температура подачи теплоносителя увеличилась до 75ºС (норма 87ºС), обратка 50ºС (норма 56ºС), в квартирах 18-20ºС, наружная температура воздуха -30ºС", - проинформировали в акимате.


Объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут.

Также сообщается, что в Павлодар по линии образования передислоцировано 84 человека, по линии здравоохранения - 39 пациентов.

В администрации города заверили, что температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался, сохраняется в пределах 20-25ºС, что соответствует санитарным нормам. В Экибастузской городской больнице находится 269 пациентов (в том числе 92 ребенка), в родильном доме - 37 пациентов (в том числе 19 детей).

Экстренная помощь оказывается своевременно. Ежечасно мониторится температурный режим. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 138 человек и 35 единиц техники. Из 15 ранее выявленных повреждений устранено 14. В первой половине дня планируется разрешить ситуацию в полной мере в отношении 20 МЖД", - отметили в пресс-службе.


Также сообщается, что в городе действует горячая линия. Дополнительно для организации приема граждан развернуто 12 эвакуационных пунктов, которые оснащены всем необходимым для оказания помощи населению.

В городе со вчерашнего дня работает оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. Информация будет предоставляться каждые два часа", - заключили в акимате.


Как сообщалось ранее, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения

28.11.2022, 09:27 15446
Алматы. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи сегодня ночью зарегистрировали два землетрясения. Сведений об ощутимости землетрясений по шкале МSК-64 нет.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 28 ноября 2022 года в 01.58 зарегистрировано землетрясение в 438 км на юго-запад от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 11,9. Магнитуда MPV 5,4. Координаты эпицентра 39,62° с.ш. 74,72° в.д. Глубина 20 км.
 
Кроме того, в 02.34 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 540 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 42,27° с.ш. 70,43° в.д. Глубина 10 км.
 

В Жамбылской области из-за аварии застряли поезда

27.11.2022, 18:10 22951
Тараз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области на перегоне Кияхты - Хантау участка Шыганак - Шу застряли пассажирские поезда.
 

27 ноября текущего года в 09.07 на перегоне Кияхты - Хантау участка Шыганак - Шу Жамбылской области остановлены в пути следования пассажирские поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Ранее на этом участке сильный ветер (до 20 метров в секунду) сорвал порожний контейнер в грузовом поезде. При падении контейнер повредил опору контактной сети. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темiр жолы".

 
Отмечается, что происшествие привело к задержке пяти пассажирских и пяти грузовых поездов.
 

Пассажиры задержанных поездов проинформированы об инциденте. Для устранения последствий происшествия направлена ремонтная бригада станции Шу. В 13.38 движение поездов восстановлено", - прокомментировали в нацкомпании.

 

Жители Экибастуза остались без тепла

27.11.2022, 11:13 28996
Жители Экибастуза остались без тепла
Фото: Deposiphotos
Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза остались без тепла в результате аварии на ТЭЦ.
 

27 ноября в 01.20 произошел останов котлоагрегата № 11. В 01.30 остановились котлоагрегаты №№ 13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. На данный момент производится запуск котлоагрегатов №№ 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. В ближайшее время параметры будут восстановлены", - сообщает ekibastuz_live.

 
Отмечается, что администрация города, области, АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" принимают меры для стабилизации ситуации.
 

Просьба к жителям города не сбрасывать сетевую воду, чтобы не усугублять ситуацию. Сливать сетевую воду из системы нужно только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения", - говорится в сообщении.

 
Стоит отметить, что в Экибастузе сегодня синоптики прогнозируют 31°C мороза.
 
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Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации по состоянию на 11.00 27 ноября.
 

Произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая подпитка. Была протестирована сама станция на предмет утечки на станции. Но на станции вода не убывает. Это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили десять мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения", - сказал Абылкаир Скаков.

 
Он сообщил, что не исключается большая авария на теплосетях. Специально созданный штаб работает по определению места повреждений.
 

Мы будем информировать вас о происходящем. Жителей Экибастуза прошу не поддаваться панике, открыта горячая линия, по всем вопросам можно обращаться в акимат и жилищную инспекцию", - сказал аким.

 

Ранее сообщалось об аварии на ТЭЦ в Риддере.
 

Пятерых школьников сбил водитель в Алматинской области

26.11.2022, 12:41 40901
Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на автодороге Алматы - Шелек - Хоргос водитель автомашины Lexus сбил пятерых школьников, сообщает Polisia.kz
 

25 октября около 19.50 28-летний водитель автомашины Lexus, следуя по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос в восточном направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов", - проинформировали в полиции Алматинской области.

 
В результате ДТП пятеро несовершеннолетних пострадавших были госпитализированы в больницу.
 
Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном для этого месте.
 
В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области 12-летний ребенок погиб под колесами авто.

 

Смертельное ДТП с автобусами в Караганде: медики рассказали о состоянии пострадавших

25.11.2022, 14:44 59811
Смертельное ДТП с автобусами в Караганде: медики рассказали о состоянии пострадавших
Фото: telegram/ekarkz
Караганда. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде после смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
 

Благодаря четкой работе ситуационного центра тяжелые больные были распределены между стационарами. Начаты противошоковые реанимационные мероприятия в условиях операционной. На данный момент состояние больных тяжелое. Проводится интенсивная терапия", - цитирует Zakon.kz руководителя травматологического центра многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова Берика Тулеубаева.

 
Между тем в департаменте полиции Караганды сообщили, что участок дороги, где произошла авария с участием двух автобусов, был посыпан песком и солью, чтобы избежать обледенения.
 
Все обстоятельства ЧП выясняет следственная группа, сообщает ekaraganda.kz.
 
 
Напомним, в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия.
 

На месторождении Жанатас началась забастовка горняков

25.11.2022, 14:21 58066
На месторождении Жанатас началась забастовка горняков
Фото: кадр из видео
Тараз. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На карьере по добыче фосфоритов в Жанатасе Жамбылской области началась забастовка. Горняки требуют повышения зарплаты.
 
В Telegram-паблике агентства ElMedia, опубликовавшем видео с бастующими, напомнили, что месторождение является поставщиком продукции на завод ТОО "Казфосфат", принадлежащий сыновьям Нурлана Нигматулина - Нурхану и Нуржану Нурлановым.
 
Это уже второй конфликт на этой неделе. В среду сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста из-за оскорблений со стороны российского менеджера.
 

Возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации позволил себе грубые высказывания в адрес коллег", - проинформировали в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области.

 
В тот же день менеджер извинился перед коллегами и был освобожден от занимаемой должности.

 

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