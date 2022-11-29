В Экибастузе вновь прорвало теплотрассу

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Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплотрассе вновь произошла в Экибастузе, на улице Машхура Жусупа, 50. В настоящее время порыв на трубопроводе устранен.

По распространенному в Сети видеоролику о "горячем фонтане" повреждение на внутриквартальной сети по ул. Машхур Жусупа, 50, устранено", - сообщили в пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

По данным на 13.00, на ТЭЦ работают шесть котлоагрегатов из десяти имеющихся. Девять ремонтных бригад занимаются отогревом горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения. Еще четыре бригады устраняют повреждения на тепломагистралях и одна занимается обследованием тепловых сетей на предмет новых повреждений.

Для ликвидации повреждений работает 30 единиц техники от предприятий города. В том числе "Богатырь Комир", разрез "Восточный", ГРЭС-1 и ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Задействованы около 100 человек. Все параметры тепло- и водоснабжения города постоянно отслеживаются", - проинформировал заместитель генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Денис Скляров.

С 27 ноября объем подпитки теплосетей снижен с 1200 тонн до 700 тонн (при нормативном показателе в 350 тонн), работы продолжаются.

Сейчас температура подачи теплоносителя составляет 79°C, температура обратки - 52°C, наружная температура воздуха -24°C", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 129 домов Экибастуза удалось вернуть тепло.

Напомним, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС.

Объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут. Также сообщается, что в Павлодар по линии образования передислоцировано 84 человека, по линии здравоохранения - 39 пациентов. ⠀