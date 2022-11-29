Правительство прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время правительство Республики Казахстан и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании Комиссии по демонополизации экономики, информирует пресс-служба правительства.
По поводу ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия.
По состоянию на 11.00 28 ноября в работе находятся 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле правительства", - сказано в сообщении.
Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года.
В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка", - рассказали в пресс-службе правительства.
Напомним, после аварии на теплосетях Экибастуза, оставившей горожан в 30-градусный мороз без тепла, Касым-Жомарт Токаев поручил Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.