Система Orphus

Токаев поручил рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов

28.11.2022, 02:01 18366
Токаев поручил рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
 

В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям", - отметил Руслан Желдибай на своей странице в Сети.

 
По его словам, инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь.
 

По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо", - сообщил пресс-секретарь президента РК.

 
Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
 
Напомним, в Экибастузе от отопления отключены 130 многоэтажных жилых домов. Сейчас требуется опорожнить систему отопления отключенных домов. Ее обещают подключить, как только закончатся ремонтные работы.
 

новости по теме

Правительство прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность

28.11.2022, 12:43 3941
Правительство прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время правительство Республики Казахстан и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании Комиссии по демонополизации экономики, информирует пресс-служба правительства.
 
По поводу ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия.
 

По состоянию на 11.00 28 ноября в работе находятся 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле правительства", - сказано в сообщении.

 
Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года.
 

В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка", - рассказали в пресс-службе правительства.


Напомним, после аварии на теплосетях Экибастуза, оставившей горожан в 30-градусный мороз без тепла, Касым-Жомарт Токаев поручил  Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
 

Утвержден график выборов в сенат парламента

28.11.2022, 12:15 5661
Утвержден график выборов в сенат парламента
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров озвучил график проведения выборов сенаторов Казахстана.
 
Петров сообщил, что выдвижение кандидатов начинается с 29 ноября и заканчивается в 18.00 местного времени 14 декабря (16 дней).
 
Регистрация кандидатов начинается с 29 ноября и закончится в 18.00 24 декабря (26 дней), предвыборная агитация пройдет с 24 декабря, завершившись в 00.00 13 января (19 дней). Тринадцатое января объявлено днем тишины, голосование состоится 14 января, информирует Sputnik Казахстан.
 
До 20 января Центризбирком подведет итоги выборов.
 

Регистрация кандидатов в депутаты сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 по местному времени за 20 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов начинается после получения всех документов", - сообщил Петров на заседании ЦИК.

 
Также замглавы ЦИК напомнил о требованиях, предъявляемых к кандидатам в депутаты сената парламента.
 

Депутатом парламента может быть лицо, состоящие в гражданстве РК и постоянно проживающее на ее территории последние 10 лет. Депутатом сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы - не менее 5 лет, постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет. Кандидат должен обладать активным избирательным правом", - цитирует спикера издание "Казправда".

 
Кандидат должен обладать активным избирательным правом: не имеют право избирать и быть избранными лица, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
 

Конституционным законом "О выборах" предусмотрено, что не может быть кандидатом в депутаты парламента лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и нарушения в установленном законом порядке признана судом", - добавил Петров.


Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".  

По словам Токаева, предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют возможность решать проблемные и спорные вопросы через конструктивный диалог, через дискуссии.
 

Асет Иргалиев и Марат Омаров остались на своих должностях

28.11.2022, 10:42 7111
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении председателей Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, информирует Акорда.

Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в указе.


Марат Омаров вновь назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
 

Дадебаев остался на посту управляющего делами президента РК

28.11.2022, 10:33 8831
Дадебаев остался на посту управляющего делами президента РК
Фото: Акорда
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Указом главы государства Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Республики Казахстан. Напомним, Дадебаев занимает эту должность с 11 января текущего года.
 
Сакен Исабеков вновь назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан. Исабеков возглавил службу государственной охраны РК 6 января текущего года.  

Указом главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в сообщении.


Впервые Жазыкбаев был назначен на данную должность 11 января текущего года.

Ранее президент переназначил председателей КНБ, АФМ и Антикора.
 

Токаев переназначил председателей КНБ, Антикора и АФМ

28.11.2022, 10:19 10416
Токаев переназначил председателей КНБ, Антикора и АФМ
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении председателей Комитета национальной безопасности, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Указом главы государства Олжас Бектенов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Бектенов находится на данном посту с февраля текущего года.
 
Ермек Сагимбаев назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Сагимбаев возглавил КНБ в период январских событий 6 января 2022 года.
 
Жанат Элиманов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
 

В Экибастузе объявлен режим чрезвычайной ситуации

28.11.2022, 08:18 12076
В Экибастузе объявлен режим чрезвычайной ситуации
Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии со статьей 48 закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях.
 
По сообщению акимата города Экибастуза, по состоянию на 01.30 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла.
 
Отмечается, что режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.
 
Как сообщалось ранее, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. По данным Минэнерго РК, повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов на Экибастузской ТЭЦ. На месте создан оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей Министерства энергетики РК.
 
В городе приостановили работу детсады, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
 
В Министерстве просвещения РК сообщили, что представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения выехали в Экибастуз. Вместе с коллегами из территориального департамента по обеспечению качества, работниками управления образования, которые находятся в городе Экибастузе, они проведут всю необходимую работу по оказанию помощи детям и организации учебного процесса в онлайн-формате.
 

Детей, эвакуированных из центра поддержки и дома юношества города Экибастуза, в зависимости от возраста отправят в учебно-оздоровительные лагеря "Бобек", "Балдаурен" или "Жас даурен". Там они будут обучаться и получать оздоровительные процедуры до стабилизации ситуации. Также будут организованы мероприятия для проведения их досуга. В настоящее время дети находятся в городе Павлодаре", - пояснили в ведомстве.

 

Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты РК

28.11.2022, 08:08 12506
Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты РК
Фото: gov.kz
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Годуновой Н.Н.", сообщила пресс-служба Акорды.
 

Назначить Годунову Наталью Николаевну председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в указе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

 
Кроме того, указами главы государства:
 
Каскин Тлеген Тулегенович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
 
Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.
 
Напомним, в Казахстане Счетный комитет преобразован в Высшую аудиторскую палату. 26 ноября 2022 года президент Казахстана подписал указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".
 

Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

28.11.2022, 00:58 18596
Фото: Telegram/БОРТ№1
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба президента Республики Казахстан.
 
В Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов