Токаев поручил рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям", - отметил Руслан Желдибай на своей странице в Сети.
По его словам, инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь.
По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо", - сообщил пресс-секретарь президента РК.
Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
Напомним, в Экибастузе от отопления отключены 130 многоэтажных жилых домов. Сейчас требуется опорожнить систему отопления отключенных домов. Ее обещают подключить, как только закончатся ремонтные работы.