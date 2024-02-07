Казахстан оказался на шестом месте в рейтинге стран по количеству землетрясений
Последнее на момент формирования рейтинга землетрясение в Казахстане было зарегистрировано в Таразе 2 февраля в 02.14 по времени Астаны, его магнитуда составила 4,4 балла", - сообщает агентство.
С 2000-го по 2023 год, по данным Statista, в мире зарегистрировали 42,3 тыс. землетрясений с магнитудой 5 баллов и более. За этот период больше всего землетрясений произошло в 2011-м (2,5 тыс.), 2010-м (2,4 тыс.), 2007-м (2,3 тыс.), 2021-м (2,2 тыс.) и 2009-м (2,1 тыс.). Наиболее "тихим" годом оказался 2002-й: 1,3 тыс. землетрясений. Хотя технологии, используемые для поиска источников и регистрации землетрясений, улучшились с XX века, однако возможности ученых предсказывать землетрясения по-прежнему сильно ограничены", - говорится в информации.
В целом за 2023 год в мире зарегистрировали 15,6 тыс. землетрясений магнитудой от 4 до 8 баллов - на 1% больше, чем годом ранее (землетрясений магнитудой более 8 баллов, к счастью, вообще не наблюдалось). Чаще всего регистрировали землетрясения магнитудой 4-4,9 балла: 13,8 тыс. Землетрясений магнитудой 5-5,9 балла зарегистрировали 1,6 тыс., магнитудой 6-6,9 балла - 128, 7-7,9 балла - 19", - пишет агентство.
Что касается наибольшей магнитуды, это все то же землетрясение в Турции. Следом идут Новая Каледония (7,7 балла, погибших не было), Филиппины (7,6 балла, 3 погибших), Индонезия (7,6 балла, погибших не было) и Тонга (также 7,6 балла, погибших не было)", - пишет агентство.
С 1900 года по сегодняшний день, по данным earthquakes.zone, самое мощное в мире землетрясение - магнитудой 9,6 балла - было зарегистрировано в Чили 22 мая 1960 года. Сильные разрушения в XX-XXI веках также принесли землетрясения в США в 1964 году (9,2 балла), в Индонезии в 2004 году (9,1 балла), в Японии в 2011 году (9 баллов) и в России в 1952 году (9 баллов)", - уточняется в информации.
новости по теме
Казахстанские службы ЧС не готовы к катаклизмам - депутаты
Отсутствие системы оповещения и незнание элементарных правил поведения в подобных ситуациях породило панику среди населения. Жители хаотично покидали свои дома, в том числе на лифтах. Некоторые прыгали из окон, получая травмы. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, т.к. стояли среди высотных зданий, способных обрушиться", - заявил на заседании депутат от фракции "Ақ жол" Ерлан Барлыбаев.
Если сирены вызывают ажиотаж, возникает вопрос: для чего МЧС потратило более 1,1 млрд тенге на автоматизированную систему раннего оповещения? При том что система даже не "почесалась", когда штормило весь юг страны", - задается вопросом мажилисмен.
Массовая растерянность граждан показала отсутствие нужных навыков, как и неэффективность учений ЧС в организациях и учебных заведениях. Тогда же мы отметили удручающую ситуацию с материально-техническим оснащением НИИ сейсмологии. В 2017 году правительство вообще остановило финансирование этого НИИ и возобновило только после жесткого запроса фракции "Ак жол", - подчеркнул Барлыбаев.
Конечно, сейчас будут приняты какие-то меры, уже выделяются средства, но высока вероятность, что спустя год-два все вернется на круги своя, до следующего тревожного звонка. Хотелось бы ошибаться", - посетовал депутат.
Вы знаете, что сильные толчки, которые были в Алматы, ощущались и в Кыргызстане, и Узбекистане, и по Казахстану. Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой резонный вопрос - кто должен в критической ситуации позаботиться о нас - Билл Гейтс или, может, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи?" - обратился к правительству депутат.
Мы видим необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений в случаях ЧС, которые должны быть короткими и мгновенными и рассылаться всем пользователям. По этому обязательству мы можем поработать в рамках законопроекта", - заявила Смышляева.
- выяснить причины бездействия автоматизированной системы раннего оповещения и лиц, ответственных за провал ее работы;
- пересмотреть формат обучения населения и учреждений действиям на случай землетрясения и других чрезвычайных ситуаций;
- разработать комплекс научно обоснованных мероприятий по снижению рисков для населения и города от подобной стихии;
- запретить выдачу земельных участков, исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами, а также в селе- и оползнеопасных зонах;
- запретить строительство многоэтажных (даже выше двух этажей) ЖК на горных "прилавках" Алматы;
- предоставить особый статус маслихату и акимату в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города;
- ввести обязательный сейсмоаудит возведенных объектов с применением виброиспытаний в рамках государственной экспертизы ПСД и повторный сейсмоаудит на стадии приемки объекта в эксплуатацию;
- ввести практику согласований материалов по предоставлению земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы с уполномоченными органами в сфере ЧС, сейсмическими службами и научными институтами (КазНИИСА).
Была технологическая проблема, выяснять которую должны операторы связи. При этом не существует механизма, чтобы оштрафовать операторов за медленную рассылку сообщений", - заявил замглавы ведомства.
Что изменится в жизни казахстанцев в январе 2024 года
Содействие качественному развитию китайско-казахстанских отношений сообщества единой судьбы
ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире
Комментарии экспертов ЕАБР по макроэкономической ситуации в странах - участницах банка
Что ожидается в Казахстане в декабре
- на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C;
- на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C;
- на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.
- в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0,-5°С;
- в южной половине РК ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.
- в северной половине РК ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С;
- в южной половине РК ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.
- № 201/202 Нур-Султан-1 - Шымкент - 3 рейса отправлением из столицы - 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента - 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
- № 203/204 Нур-Султан "Нурлы жол" - Алматы-2 - 5 рейсов отправлением с вокзального комплекса "Нурлы жол" - 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года. Из Алматы-2 - 16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.
- Также назначены дополнительные рейсы электропоезда № 7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря текущего года, в обратном направлении - 18 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
Top-5: самые большие озера Казахстана
Министерство водных ресурсов и ирригации РК составило топ-5 крупнейших озер Казахстана. Каждое из них уникально своими размерами, красотой и значимостью для экономики и экосистемы страны.
5-е место. Озеро Зайсан. Площадь 1830 км²
instagram/camping_kz
Озеро Зайсан, расположенное на востоке страны, занимает пятое место в списке. Озеро расположено на высоте 420 м, достигает в длину 105 км, в ширину - 22-48 км, максимальная глубина Зайсана - 15 м. Площадь озера до строительства Бухтарминской ГЭС на реке Ертыс - 1830 кв. км. В Зайсан со стороны Китая впадает Черный Ертыс, а вытекает Ертыс. Поскольку реки, впадающие в озеро, берут свое начало в горных районах, то вода Зайсана наполняется снегом и дождем. В озере обитают более 20 видов рыб, а в окрестностях - различные дикие животные.
4-е место. Аральское море. Площадь 2850 км² (Северный Арал)
Depositphotos
Арал - бессточное соленое озеро. В 1960 году оно было четвертым озером в мире и занимало площадь около 68 тысяч кв. км. С начала 60-х годов XX века начало истощаться из-за активного использования воды рек Сырдарья и Амударья для орошения. В 1989 году Аральское море разделилось на 2 водоема: Северный (малый) и Южный (большой) Арал. На сегодняшний день площадь Северного Арала составляет около 2850 кв. км.
3-е место Озеро Алаколь. Площадь 2890 км²
instagram/pelican_alacol
Алаколь расположен в восточной части Балхаш-Алакольской котловины на высоте 343 метра над уровнем моря. Площадь озера - около 2890 кв. км. Вода Алаколя издавна славится своими целебными свойствами. Она содержит все элементы таблицы Менделеева, кроме йода. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце - синим, а если идет дождь - розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты. Однако вода из озера не вытекает, поэтому оно не считается сточным.
2-е место. Озеро Балхаш. Площадь 18 583,1 км²
Kazakhstan Today
Второе по величине в Казахстане озеро - Балхаш, расположенное на юго-востоке страны. Озеро площадью 18 583,1 кв. км занимает 14-е место в списке крупнейших озер мира. Особенностью Балхаша является то, что одна его половина соленая, а другая - пресная. Так как основная часть воды, стекающей в озеро, поступает из реки Или, то западная часть Балхаша - пресная, желтоватого цвета и мутная. А вода в восточной части -соленая, имеющая голубой или светло-синий оттенок. Также в Балхаше расположены более 40 островов.
1-е место. Каспийское море. Площадь 390 000 км²
instagram/anastasiya27smirnova
Каспий - самое большое озеро не только в Казахстане, но и в мире. Самый большой внутренний водоем на планете, не имеющий выхода к океану. Вода в озере соленая. Площадь Каспия - около 390 000 кв. км, а максимальная глубина - 1025 метров. 40-44% всей озерной воды в мире приходится на Каспийское море. На его побережье расположены пять стран: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. В Каспийское море впадает более 130 рек, самая крупная из которых - Волга.
Афганистан снизил производство наркотиков после вывода войск США на 95%
С конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причем это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 тонны) (…) Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - заявил Медведев в своем telegram-канале.
Читаемое
06.02.2024, 18:58МЧС возглавил экс-начальник службы охраны президента 06.02.2024, 19:0347246Депутаты прокомментировали, кого из министров пора менять 06.02.2024, 19:1546311Что ждать от нового правительства - депутаты мажилиса 06.02.2024, 19:2844836Бейсембаев и Нысанбаев остались на своих постах 06.02.2024, 19:4543446Назначен глава МНЭ 31.01.2024, 17:25275086Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35274641В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02262641В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19251381В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50248621Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере 31.01.2024, 17:25275086Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35274641В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02262641В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19251381В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50248621Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?