Фото: mitropolia.kz

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Крещение Господне отмечается 19 января, этот день считается непереходящим, то есть его дата не меняется год от года. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним христианским торжеством. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.









Записи в Евангелии рассказывают о событии, которое произошло, когда Иисус достиг 30-летнего возраста и прибыл к реке Иордан, где его крестил Иоанн Креститель, сообщает NEWS.ru





mitropolia.kz





Согласно священным текстам, это событие имело большое духовное значение. После крещения открылись небеса и Дух Божий в форме голубя склонился над Иисусом, а с небес послышался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Это событие стало символом крещения и явления Пресвятой Троицы.





Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, потому что после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.



