13.02.2024, 11:01 6051

Художники-шимпанзе Алматинского зоопарка

Художники-шимпанзе Алматинского зоопарка
Фото: Кадр с видео
 
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13.02.2024, 14:17 4281

Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки

Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки
Фото: Depositphotos
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения наледи с крыши дома.

 
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11.02.2024, 21:47 10836

В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Depositphotos
В Республике Казахстан введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях.


Движение ограничили:
  • Актюбинская область – 3 участка
  • Алматинская область – 1 участок
  • Атырауская область – 1 участок
  • Восточно-Казахстанская область – 1 участок
  • Жамбылская область – 1 участок
  • Костанайская область – 1 участок
  • Кызылординская область - 1 участок
  • Туркестанская область – 2 участка
  • Улытауская область – 1 участок
 
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08.02.2024, 11:06 23171

Сход оползня на жилые дома в Алматы: найдено тело одного погибшего

Сход оползня на жилые дома в Алматы: найдено тело одного погибшего
Фото: МЧС РК
8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.




Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.


На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.


 
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07.02.2024, 09:56 26786

Пожар в торговом доме в Семее

Пожар в торговом доме в Семее
Фото: instagram / abaioblysytjd
Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее, передает корреспондент агентства.


Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания.


В 11.39 пожар был локализован, в 20.55 ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и один пожарный поезд.
 
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06.02.2024, 10:54 30396

Лесной пожар в Чили унес жизни по меньшей мере 112 человек

Лесной пожар в Чили унес жизни по меньшей мере 112 человек
Фото: Xinhua
112 человек погибли в лесных пожарах в Чили: в стране объявлен двухдневный национальный траур

Об этом объявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.

Президент Чили Габриэль Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо.

 
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31.01.2024, 10:45 46841

Грациозные игры тигров показал Алматинский зоопарк

Грациозные игры тигров показал Алматинский зоопарк
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
Самый старший тигр приехал сюда из Пермского зоопарка годовалым малышом, сейчас ему уже 13 лет. Он участник Международной программы сохранения амурских тигров, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.

По этой же программе ему подобрали молодую тигрицу Ташу из Московского зоопарка.

Нур и Надежда приехали из Бакинского зоопарка, а Бентли - из Астанинского цирка.

 
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26.01.2024, 10:06 117826

Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы

Под Алматы пролегают 27 тектонических разломов
Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы
Фото: arcgis.com
Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский и Ауэзовский районы входят в девятибалльную сейсмическую зону. Остальные шесть районов города относятся к зонам 9-10 баллов. Об этом рассказали в Институте сейсмологии, сообщает "31 канал".

Согласно карте с тектоническими разломами под Алматы пролегают 27 тектонических разломов.

Северная сторона проспекта Райымбека, восточная проспекта Достык, предгорные территории Кок-Тобе наиболее сейсмоопасные для проживания. Но вся эта площадь давно застроена.

Повышенная угроза есть и вдоль русел рек Казачка, Малая Алматинка, Весновка, Большая Алматинка.

На сейсмокарте указано, что по улицам Толе би, Карасай батыра, Бухар жырау, Восточной объездной, частично по Рыскулова и Аль-Фараби есть тектонические разломы шириной от 300 до 580 метров. Если при строительстве объектов соблюдали все нормы, то вероятность разрушений низкая, отмечают эксперты.

Ранее специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК рассказали, кто в ответе за строительство новых ЖК в сейсмоопасной зоне и как их проверяют на сейсмостойкость.
 
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Теги:СейсмологикартаАлматы
23.01.2024, 11:31 63836

Пятибальное землетрясение в Алматы: как это было

Пятибальное землетрясение в Алматы: как это было
Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК 23 января 2024 года в 00.09 зарегистрировано землетрясение.


Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.


Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6,7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 5 км.

Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.


 
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