03.03.2024, 09:55 9606
В Техасе бушуют лесные пожары
Фото: Depositphotos
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Мощные природные пожары бушуют в американском штате Техас. Огонь охватил более тысячи квадратных километров в нескольких округах. Губернатор штата Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах.
Спутниковые данные Национального межведомственного пожарного центра свидетельствуют о том, что пожар уже стал крупнейшим из когда-либо наблюдавшихся в штате.
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04.03.2024, 17:32 6461
В Алматы произошло землетрясение силой пять баллов
Фото: Фото из социальных сетей
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Землетрясение силой пять баллов произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Казахстана.
Землетрясение произошло в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила пять баллов.
Жители Алматинской области также почувствовали землетрясения силой пять баллов, жители области Жетысу - два балла.
28.02.2024, 10:48 17351
Видео мелеющего Каспия появилось в Сети
Фото: скриншоты из видео
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Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", - написал он.
Пользователи Instagram оставили комментарии под постом:
Это уже попахивает катастрофой";
Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...";
Это действительно ЭКОКАТАСТРОФА! ВОТ ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!".
17.02.2024, 18:15 33431
Шоу дронов, бумажные драконы и ананасовые пироги: как в мире встретили китайский Новый год
Фото: bigasia.ru
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Один из самых любимых праздников в Поднебесной - китайский Новый год, также известный как Чуньцзе, праздник Весны.
Big Asia в своем сюжете рассказывает, как его отмечают не только в КНР, но и в других странах.
13.02.2024, 14:17 42446
Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки
Фото: Depositphotos
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В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения наледи с крыши дома.
13.02.2024, 11:01 44096
Художники-шимпанзе Алматинского зоопарка
Фото: Кадр с видео
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11.02.2024, 21:47 49001
В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Depositphotos
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В Республике Казахстан введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях.
Движение ограничили:
- Актюбинская область – 3 участка
- Алматинская область – 1 участок
- Атырауская область – 1 участок
- Восточно-Казахстанская область – 1 участок
- Жамбылская область – 1 участок
- Костанайская область – 1 участок
- Кызылординская область - 1 участок
- Туркестанская область – 2 участка
- Улытауская область – 1 участок
08.02.2024, 11:06 61336
Сход оползня на жилые дома в Алматы: найдено тело одного погибшего
Фото: МЧС РК
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8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.
Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.
На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.
07.02.2024, 09:56 62206
Пожар в торговом доме в Семее
Фото: instagram / abaioblysytjd
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Вчера вечером, в 20.55, был ликвидирован крупный пожар в торговом доме "Акшын" в Семее, передает корреспондент агентства.
Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом здании поступило ночью 6 февраля в 02.27 - загорелись торговые бутики на первом этаже с распространением огня на второй этаж и кровлю здания.
В 11.39 пожар был локализован, в 20.55 ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 единиц техники и один пожарный поезд.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?