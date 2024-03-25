Теракт в российском "Крокус Сити Холле"
Фото: Синьхуа
Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.