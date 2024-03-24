Один из зрителей "Крокус Сити Холла" обезвредил террориста

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Лондон. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Газета Financial Times рассказала о помощницах нумерариев - тех, кто посвятил свою жизнь влиятельной католической организации в качестве домашней прислуги, - во многих случаях бесплатно и против воли.





Девочек по всему миру десятилетиями принуждали к изнурительной работе во влиятельной католической организации "Опус Деи" (Opus Dei; ее цель - помогать верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами), цитирует РБК выдержки расследования журналистки Financial Times Антонии Канди.





Энн Мари Аллен была одной из тех, кому 46 лет назад священник предложил стать частью "Опус Деи". На тот момент ей было 15 лет, она приехала в Баллиглунин на курсы кейтеринга.





Сегодня "Опус Деи" насчитывает 95 тыс. членов по всему миру, в том числе весьма влиятельных. Например, в США Католический информационный центр, которым управляет "Опус Деи", утверждает, что их часовня - "ближайший Белому дому храм". Среди высокопоставленных членов организации - управляющий ЦБ Кении Патрик Ньороге, бывший президент Эквадора Гильермо Лассо. Члены "Опус Деи" также в разное время входили в руководство пресс-службы Ватикана и его банка. "Опус Деи" была представлена в книге "Код да Винчи" Дэна Брауна. Однако организация обвиняла писателя в том, что он "манипулирует событиями и фактами, выдавая их за действительные".





Аллен была одной из 16 бывших помощниц, с которыми журналистке удалось поговорить. Они работали в качестве бесплатной домашней прислуги в "Опус Деи" с 1977 по 2020 год в Европе, США, Африке и Латинской Америке. Их набирали из сельской местности и рабочего класса с целью образования. Однако, по словам женщин, их принуждали, по сути, к современному рабству через жесткую систему психологического контроля. Когда им в конце концов удалось покинуть "Опус Деи", у них ничего не было. Некоторые получали минимальные социальные выплаты, но многие - нет. У большинства даже не было банковских счетов.





В тот день, когда я приехала сюда, моя жизнь изменилась навсегда. То, что случилось со мной и другими здесь, было разрушительным", - рассказала Аллен.





Помощники нумерариев должны сохранять целомудрие, а их призвание - "посвятить свою жизнь физическому труду или домашней работе" в "Опус Деи". Сегодня там насчитывается около 4 тыс. помощников. По словам героинь расследования, они каждый день были обязаны ходить на мессу, готовить и убирать. Им не давали смотреть телевизор, а перерывы они могли делать только для того, чтобы поспать, поесть или помолиться.





Канди помимо 16 бывших помощниц также пообщалась с 40 бывшими и нынешними членами "Опус Деи" со всего мира. Большинство подтвердили, что они были свидетелями эксплуатации помощников нумерариев. В самой организации признали, что "в прошлом в некоторых странах могли иметь место некоторые из этих проявлений", но сейчас ситуация изменилась. В частности, в Великобритании у помощников, с которыми журналистка встречалась (но в присутствии нумерария), есть аккаунты в Instagram, они могут водить автомобиль и учатся в университете. Им также платят за работу. Однако несколько членов "Опус Деи" в других странах, преимущественно в Латинской Америке, рассказали автору статьи, что кастовая система там существует до сих пор.