23.03.2024, 20:00 8951
Один из зрителей в "Крокусе" сумел обезоружить террориста
Фото: кадр из видео
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Трагедия в "Крокусе" сплотила сотни незнакомых людей. Те, кто оказались на месте событий, бросились на помощь друг другу. Один из очевидцев кровавой трагедии увидел, как террорист перезаряжает свое оружие. Воспользовавшись удобным случаем, мужчина обезвредил нападавшего. В интервью телеканалу "Россия 24" Михаил рассказал о своем героическом поступке.
Где вы находились в момент атаки и как происходило противодействия террористам?
- В момент атаки мы с супругой находились на бельэтаже. Ближе к левому краю, и услышали выстрелы. Люди панику не поднимали и были в растерянности. Не могли понять, розыгрыш это какой-то или нет. Мы когда увидели, что по более верхним рядам бегут сотрудницы концертного зала, тоже поняли, что это означает что-то плохое, и двинулись к левому краю бельэтажа. На спуск. Там скопилась очередь к эвакуационному выходу. Две-три минуты, пока мы спускались с бельэтажа на первый этаж, взрывы были только за концертным залом. Не внутри. В тот момент, когда нам до эвакуационного выхода оставалось метров 10, на стыке спуска бельэтажа и первого этажа, у прохода стояло пластиковое ограждение, из-за чего путь эвакуации был очень узкий, сантиметров 60. Туда мог протиснуться один человек. Потихоньку эта очередь двигалась. И вот когда мы были уже на первом этаже, прогремел взрыв, загорелись на первом этаже кресла и сиденья, началось возгорание, сильного дыма не было. Скорее всего, преступники применили взрывное устройство, чтобы проникнуть в концертный зал. Они начали уже стрелять по стенам, по людям. Люди, которые стояли, стали прятаться за кресла и прижиматься к стенам. На корточках и сидя. Краем глаза, когда обернулся, я увидел, что по бельэтажу с левого края на правый и идут трое преступников и стреляют в разные стороны. Они расстреливали людей. Видимо, им так удобно было и сверху и сзади всех (расстреливать. - Прим. ред.). Стреляли в сторону эвакуационных выходов, чтобы люди там замирали и эвакуация не двигалась. В начале, пока я не увидел трупы и кровь, мы надеялись, что они будут брать заложников. Что эта акция, направленная на какие-то требования. Но когда мы с супругой увидели возле перегородки людей, положенных на землю справа в коридорчике… Между спуском с бельэтажа и креслами… Начали хладнокровно расстреливать лежачих, не оказывающих сопротивление… Там очень много крови было…
Вы закрывали супругу в этот момент?
- Я закрывал супругу. В этот момент испытывал только дикий ужас. Я боялся, что убьют меня и ее. И все, на этом моя жизнь оборвется так нелепо.
Вы увидели террориста, который был недалеко от Вас. Что происходило?
- Получается, что трое человек пошли по бельэтажу, а четвертый, которого я видел, вышел как раз из-за спуска, и я его увидел возле этой перегородки. Он как раз перед эти хладнокровно расстрелял людей. Я взглянул на супругу и увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышления (...) Оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары, и в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов, мощных, большей комплекции, и мы его вырубили.
Какой комплекции был террорист и тяжело ли в тот момент было бороться с ним?
- Террорист был худощавой комплекции. 175 ростом. В кепке, с бородой. У меня "плыло" зрение, я не разглядел лица. Смуглая кожа была у него. И потом мне некогда было разглядывать. Я посмотрел, когда мы его нейтрализовали, не лежит ли на этом участке до эвакуационного выхода слева от сцены моя жена. Я ее не увидел и метнулся на выход, надеясь, что она успела выбраться.
Что в этот момент делала супруга?
- Моя супруга в этот момент выбежала в другую сторону направо от выхода, а парковка находилась слева, и она пыталась высмотреть, не выбегаю ли я из потока людей. Пока она смотрела, выбежало порядка 100 человек. Потом нам удалось созвониться. Оказалось, что я ближе к машине, чем она, потому что она меня высматривала, а я с разницей в 10 секунд по факту уже после нее побежал. Мы встретились на парковке.
Опишите встречу. Что это было? Момент счастья, что она жива?
- Да, это момент счастья, что мы оба живы. Шок. Истерика. Я успокоил ее, рванул к машине, и мы уехали.
Скажите, пожалуйста, в момент, когда Вы шли на террориста, понимая, что единственные шанс сейчас нейтрализовать его и остаться живым, что Вы ощущали?
- Ужас, и я понимал, что я должен ее (жену. - Прим. ред.) защитить (...) Я должен именно напасть на преступника. Когда я увидел, что он перезаряжает (оружие. - Прим. ред.), в эту секунду я бросился на него. Я не думал тогда, что его может кто-то прикрывать, может, их двое в коридоре. Тогда бы вообще не получилось ничего сделать. Он совершил ошибку, что пошел один.
Вы понимаете, что спасли десятки человек своим поступком?
- Да, это я потом понял уже, когда мы уехали, что помимо меня и супруги спаслось еще пару сотен человек, наверное. Кто успел, потому что остальные террористы ушли в правую часть концертного зала. Пока они разобрались, множество людей успело выбежать. Плюс с правой части добраться и эффективно перекрыть эвакуационные выходы сложнее, даже если бы они стреляли сверху, есть шанс убежать под пулями.
Вы видели, что люди помогают друг другу? Когда эвакуировались, была ли взаимопомощь?
- Я видел, что люди тянули друг друга. Пытались все-таки ждать своих родных (...) Очень тяжело, когда большая давка, среди кресел пробираться. Это очень осложняло эвакуацию.
Вы сами себя героем ощущаете?
- Отчасти да, но я еще не могу толком оценивать эти события. Я очень рад, что я жив, спас себя и супругу. Мы живы. Понимаю, что если бы на моем месте был какой-нибудь профессионал, он бы мог завладеть оружием и дать отпор.
Вы сделали максимум, что могли на тот момент?
- Да, мое состояние не позволяло, наверное, вести какие-то дальше действия. С трясущими руками, "плывущим" зрением...
Но самое главное, что вы спасли десятки человек! Огромное Вам спасибо за это!
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18.03.2024, 16:34 19461
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о "двух сессиях" Китая
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин Посол, спасибо, что нашли время дать интервью. Недавно были успешно проведены "Две сессии" Китая. Не могли бы Вы рассказать о них?
- "Две сессии" Китая, а именно вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и вторая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва, прошли в Пекине с 4 по 11 марта. "Две сессии" этого года приурочены к 70-летию основания Всекитайского собрания народных представителей, 75-летию со дня основания Народного политического консультативного совета Китая, является важным собранием, проведенным в ключевой год для выполнения целей и задач, намеченных в 14-й пятилетней программе. В рамках "двух сессий" Си Цзиньпин и другие высшие руководители Коммунистической партии Китая и государства участвовали в рассмотрениях делегации, совместно обсуждая национальные дела направленные на всеобщее стремление и развитие страны с представителями. Конгресс рассмотрел и одобрил доклад о работе Правительства и другие важные отчеты и проголосовал за принятие новой редакции Органического закона Государственного Совета Китая. Около 5000 представителей ВСНП и члены НПКСК собрались вместе. Более 3000 журналистов зарегистрировались для освещения "двух сессий" этого года, в том числе более 1000 журналистов из Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранных журналистов.
Две сессии" являются не только важным событием в политической жизни Китая, но и важной платформой для отражения и погружения китайской народной демократии во всем процессе. "Две сессии" - это важное окно для наблюдения и понимания Китая. В ходе "двух сессий" этого года перед народом посредством министерских, представительских и членских каналов, а также пресс-конференций выступили 24 главы ведомств, 18 представителей и 27 членов комитета. Они обсудили острые темы и ответили на волнующие их вопросы. "Две сессии" сосредоточатся на неотложных, сложных и тревожных проблемах народа, действительно отразят голос и желания народа и продемонстрировают сильные институциональные преимущества Китая.
Под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, китайский народ воспримет успешный созыв "двух сессий" как возможность объединить свои усилия, двигаться вперед и всесторонне реализовать идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, мы будем выполнять решения и поручения ЦК КПК, всесторонне продвигать великое дело построения могущественной державы и национального возрождения и совместно напишем великолепную главу китайской модернизации.
Господин Посол, мы заметили, что ключевые слова "новые качественные производительные силы" и "открытость более высокого уровня" часто использовались на протяжении "двух сессий" и привлекли широкое внимание общественности. Скажите, пожалуйста, как понимать данные часто используемые слова?
- В ходе "двух сессий" Китая в этом году "новые качественные производительные силы" и "открытость более высокого уровня" стали часто встречающимися ключевыми словами, которые привлекли широкое внимание. Благодаря этим словам международное сообщество увидело Китай неуклонно движущимся вперед, с новаторскими идеями, открытостью, уверенностью и солидарностью. Международное сообщество еще более позитивно оценивает огромный потенциал экономического и социального развития Китая и ожидает, что высококачественное развитие Китая откроет перед миром новые возможности.
Важное понятие "новых качественных производительных сил" направляет китайскую экономику к новым достижениям. Новые качественные производительные силы характеризуются инновациями, ключ к успеху заключается в высоком качестве, а ее суть - в повышенной производительности. Присутствуя на обсуждении делегации провинции Цзянсу, генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что мы должны сохранять приверженность приоритету высококачественного развития и развивать новые качественные производительные силы с учетом местных условий. Впервые в Докладе о работе Правительства за этот год говорится о том, что мы должны стремиться к модернизации промышленной системы и ускоренному развитию новых качественных производительных сил. В прошлом году экспорт "нового трио", а именно электромобилей, литий-ионных батарей и фотоэлектрической продукции, превысил один триллион юаней, что на 30% больше, чем в прошлом году. В прошлом году также наблюдалось ускоренное развитие цифровой экономики: половина населения страны пользуется услугами 5G. По количеству международных патентов, полученных китайскими заявителями в рамках Договора о патентной кооперации, Китай уже четыре года подряд занимает первое место в мире. Новые качественные производительные силы сформировались и оказали мощную поддержку развитию высокого качества.
Новые пути расширения открытости высших стандартов демонстрируют решимость Китая делиться возможностями развития с миром. В Докладе о работе Правительства отмечается, что мы должны придерживаться более высоких стандартов открытости и продвижения взаимной выгоды, способствовать приведению в соответствие с высокими стандартами международных правил экономики и торговли, неуклонно расширять институциональную открытость, работать над неуклонным увеличением объема и повышением качества внешней торговли, активизировать усилия по привлечению иностранных инвестиций, стремиться к прочному прогрессу в высококачественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", углублять многостороннее, двустороннее и региональное экономическое сотрудничество. Китай продолжит сокращать список негативных факторов для иностранных инвестиций. Все ограничения на доступ к рынку для иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность будут отменены, а ограничения на доступ к рынку в секторах услуг, таких как телекоммуникации и здравоохранение, будут сокращены. Мы улучшим сервис для иностранных инвесторов и сделаем Китай благоприятным местом для иностранных инвестиций. Мы облегчим для иностранных граждан условия работы, учебы и путешествий в Китае. В январе в Китае было открыто 4588 предприятий с иностранными инвестициями, что на 74,4% больше, чем в прошлом году. Все больше и больше транснациональных компаний осознают, что инвестиции в Китай - это инвестиции в будущее, а "Китай будущего" - это все еще Китай. Открытость ведет к прогрессу, а сотрудничество открывает светлое будущее. Китай продолжит придерживаться концепции открытости, укреплять взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и добиваться общего развития.
Во время "двух сессий" экономика Китая привлекла внимание международного сообщества. Пожалуйста, расскажите о текущей экономической ситуации в Китае и перспективах ее развития?
- В этом году во время "двух сессий" экономика Китая по-прежнему находится в центре внимания отечественных и иностранных СМИ. Позвольте мне кратко рассказать о своем мнении по этому поводу.
В 2023 году экономика Китая сопротивлялась внешнему давлению, преодолевала внутренние трудности и получила отличные отчеты. В 2023 году экономика Китая сильно восстановилась с ростом в годовом исчислении на 5,2%, заняв высокое место среди крупнейших экономик мира. За последние 10 лет экономика Китая внесла треть вклада в мировую экономику, став крупнейшим двигателем глобального экономического роста. Экономическое развитие Китая привело не только к количественному и разумному росту, но и к качественному и эффективному улучшению. Бурно развиваются новые отрасли, плодотворно осуществляется зеленый переход, продолжают оправдываться ожидания населения, ускоряется развитие новых качественных производственных сил. Гигантский китайский рынок, поддерживаемый населением в 1,4 млрд человек открывается внешнему миру. Здесь всегда достаточно нового спроса и прорывных бизнес-моделей, быстро расширяется пространство как для собственного развития, так и для внешнего сотрудничества, предоставляя важные исторические возможности для мировой экономики. Общий объем человеческих ресурсов, ресурсы научных и технологических кадров, а также общая численность научно-исследовательского персонала занимают первое место в мире. Количество высокотехнологичных предприятий составляет около 400 000, а количество частных предприятий (компаний-единорогов) занимает второе место в мире. Применение новых технологий, таких как большие данные и блокчейн, ускоряется, а такие технологии, как искусственный интеллект и квантовая связь, ушли далеко вперед. Институциональная открытость на высоком уровне актуализируется, демонстрируя на практике эффективность. Уровень пошлин на импортные товары уже снижен в целом до уровня развитых стран-участниц ВТО, "негативный список" для иностранных инвестиций сокращен до 31 пункта, производственный сектор Китая полностью открыт для иностранных предпринимателей, ускоряется снятие ограничений в секторе услуг, рентабельность иностранных инвестиций в Китае остается одной из самых высоких в мире.
В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, этот год является ключевым годом для выполнения целей и задач, намеченных в 14-й пятилетней программе. Успешный созыв "двух сессий" нарисовал новый план высококачественного развития экономики Китая. В рамках "двух сессий" в докладе о работе Правительства был выдвинут ожидаемый целевой показатель роста в размере около 5%, что намного превышает прогноз МВФ по темпам роста США и Европы. С начала этого года накапливаются факторы, способствующие укреплению китайской экономики. Во время Праздника весны в этом году в Китае было совершено более 2,293 миллиарда межрегиональных поездок, при этом внутренние туристы потратили более 632,6 миллиарда юаней, что на 7,7% больше, чем за тот же период 2019 года. За первые два месяца этого года общий объем торговли товарами в Китае достиг 6,61 трлн юаней, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Поскольку китайская экономика продолжает набирать обороты и улучшаться, ожидается, что первый квартал начнется с хорошего старта. В новых исторических координатах двери открытости Китая распахиваются все шире и шире, и приведет экономику Китая к большому развитию. Мы приветствуем все страны, включая Казахстан, поделиться дивидендами и возможностями экономического восстановления Китая.
В последние годы международный статус Китая продолжает повышаться и играть все более важную роль в международных делах. Господин Посол, не могли бы Вы рассказать о нынешней дипломатии Китая?
- Под твердым руководством ЦК КПК дипломатия Китая придерживается идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, особенно идей Си Цзиньпина о дипломатии с миссией реализации великого возрождения китайской нации. В целях защиты мира во всем мире и содействия общему развитию, а также формированию сообщества единой судьбы человечества, Китай предпринимает действия по укреплению международной солидарности и сотрудничества, предлагает китайскую инициативу решения в вопросах различных кризисов и проблем, внося вклад в содействие миру и развитию во всем мире, открывая новую сферу китайской дипломатической теории и практики.
Дипломатия Китая остается верной своим первоначальным устремлениям, поддерживает фундаментальные принципы и открывать новые горизонты, преследует цели служения народу и стремится защитить законные права и интересы китайских граждан за рубежом. Мы - слуги народа, работаем ради народа. Для китайской дипломатической работы ради народа нет предела совершенству. В прошлом году мы усилили работу по консульской защите за границей, способствовали облегчению кадровых обменов и разработали первое в истории Положение консульской защиты и помощи, оптимизировали и обновляли мобильное приложение "консульские услуги Китая", функции приложения "Китайское консульство", запустили горячую линию, обеспечивающую всепогодное и круглосуточное обслуживание для зарубежных соотечественников. Мы заботимся о том, что думают наши соотечественники, заботимся об их проблемах, передадим теплоту и заботу ЦК КПК и правительства каждому соотечественнику за рубежом.
Дипломатия Китая учитывает общие интересы, активно участвует в глобальном управлении и предоставляет больше общественных благ международному сообществу. Китай выдвинул ряд крупных инициатив и предложений, таких как Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, формирование сообщества единой судьбы и осуществление высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", внося китайскую мудрость в глобальное управление и обеспечение общественных благ, способствующих миру и развитию во всем мире. Китай способствовал историческому примирению между Саудовской Аравией и Ираном, содействовал соглашению о прекращении огня на севере Мьянмы и активно предлагал китайские решения для решения региональных горячих точек и глобальных проблем. Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярного мира и общедоступную инклюзивную экономическую глобализацию, практикует подлинную многосторонность и способствует демократизации международных отношений. Китай содействует взаимному уважению и взаимопознанию между различными цивилизациями, твердо следует по правильному пути единства и сотрудничества в мире. Китай предоставляет миру новые возможности благодаря новому развитию и твердо выступает в качестве конструктивного фактора поддержания международного мира, стабильности и прогресса.
Как отмечено на центральном Совещании по внешнеполитической работе, формирование сообщества единой судьбы человечества - это благородная цель, преследуемая дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху. Г-н Посол, почему Китай выступает за формирование сообщества единой судьбы человечества?
- Концепция формирования сообщества единой судьбы человечества указывает верное направление, куда движется человечество в этот исторически важный момент, когда в мире происходят тектонические изменения. Это основная концепция идей Си Цзиньпина о дипломатии, которая представляет собой наш ответ на вопросы: какой мир построить и как его построить, и благородная цель, преследуемая дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху.
Конечная цель концепции сообщества единой судьбы человечества заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания, и тем самым открыть светлое будущее во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.
Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию сообщества единой судьбы человечества, которая очень плодотворно реализуется. Формирование сообщества единой судьбы человечества переходит из стадии концепции к созданию научной системы, из китайской инициативы превращается во всеобщий консенсус международного сообщества, из добрых устремлений переходит к применению на практике, показывая колоссальную жизненную силу. Мы уже построили различные формы сообщества единой судьбы с десятками стран и регионов - от двусторонних до многосторонних, от региональных до глобальных, от здравоохранения до киберпространства и морского развития. Со всеми странами Центральной Азии и полуострова Индокитай договорились формировать сообщество единой судьбы. Достигнуты новые успехи в развитии сообщества единой судьбы на таких площадках как Китай - Африка, Китай - АСЕАН, Китай - арабские государства, Китай - Латинская Америка. Данная концепция уже несколько раз вписывалась в резолюции ГА ООН, закреплена в резолюциях и декларациях ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.
Формирование сообщества единой судьбы человечества соответствует общим интересами и желаниям народа всех стран. Мы готовы работать с другими странами мира, включая Казахстан, чтобы внести новый вклад в содействие формированию сообщества единой судьбы человечества.
В прошлом году, после того как Казахстан и Китай подписали Cоглашение о взаимном освобождении от визовых требований, обмен кадрами между двумя сторонами стал более удобным, а сотрудничество во всех сферах продолжило углубляться. Текущий год ознаменован, как Год казахстанского туризма в Китае. Каковы перспективы казахстанско-китайских отношений в условиях качественного развития казахстанско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства и улучшения сотрудничества между двумя странами в различных областях?
- За прошедшие 30 лет с момента установления дипотношений под руководством дипломатических стратегий глав государств, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство.
2023 год стал началом еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, характеризующегося новыми прорывами в двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях. Дипломатия глав государств возглавляет развитие отношений. Президент К.К. Токаев дважды посетил Китай, главы двух стран провели теплые встречи и плодотворные переговоры и достигли важного консенсуса. Обмены на высоком уровне были тесными и углубленными, механизмы сотрудничества на всех уровнях работали бесперебойно, успешно проведено 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству. Практическое сотрудничество было улучшено, и объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые достиг 41 миллиарда долларов США, увеличившись на 32% в годовом исчислении. Качественное совместное построение "Одного пояса и одного пути" продолжает достигать существенных успехов, в Сиане запущен казахстанский логистический терминал, через территорию Казахстана прошло более 13 000 грузовых поездов Китай-Европа. Межличностное и культурное сотрудничество принесло плодотворные результаты и есть много ярких моментов в сотрудничестве между двумя странами в сфере образования, культуры, науки и технологий, туризма и других областях, вступило в силу китайско-казахстанское Cоглашение о взаимном освобождении от визовых требований, была открыта и введена в эксплуатацию первая "Мастерская Лу Баня" в Казахстане, официально подписано соглашение о взаимном создании культурных центров между двумя странами. В связи с этим, заложена прочная основа для межличностного и культурного сотрудничества.
2024 год - первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Учитывая беспрецедентные исторические возможности, Китай готов работать с Казахстаном для закрепления добрососедской дружбы, укрепления стратегической координации, углубления прагматического сотрудничества и развития связей между людьми, содействовать стабильному и долгосрочному развитию китайско-казахстанских отношений и приложить совместные усилия для создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, высоким уровнем взаимного доверия и солидарностью.
Первое, усилить дипломатическое стратегическое руководство главы государства. Продолжать использовать ведущую стратегическую роль дипломатии глав государств, чтобы направлять и ориентировать развитие китайско-казахстанских отношений. Добросовестно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, углублять политическое взаимное доверие, активизировать обмены на высоком уровне, твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы друг друга, и постоянно привносить новый смысл в вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана.
Второе, способствовать качественному развитию сотрудничества в практических сферах. Продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, такие как Межправительственный комитет сотрудничества, укреплять политическую коммуникацию и координацию, продолжать углублять сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, новой энергетике, автомобилестроении, трансграничной электронной коммерции, инвестиционной и других областях, а также культивировать новые точки роста.
Третье, построить следующее "золотое тридцатилетие" высококачественного строительства "Одного пояса и одного пути". Расширять и укреплять образцовую и ведущую роль Казахстана как первого места совместного строительства "Одного пояса и одного пути", достичь нового существенного прогресса, совместно превратить "Один пояс и один путь" в "дорогу к счастью", приносящую пользу народам обеих стран.
Четвертое, укрепить основу общественного мнения для межличностного и культурного обмена. Мы должны успешно провести Год туризма Казахстана в Китае, углублять сотрудничество в сфере образования, науки и технологий, спорта, СМИ и других областях, способствовать скорейшему созданию культурных центров, создавать больше платформ для молодежного обмена, а также постоянно доносить до общества важность вечной дружбы между двумя странами.
Пятое, усилить координацию и сотрудничество в международных делах. Китай полностью поддерживает Казахстан в выполнении своих обязанностей в качестве ротационного председателя Шанхайской организации сотрудничества и продолжит углублять координацию и сотрудничество с Казахстаном в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азия, "Китай - пять стран Центральной Азии", для совместной реализации "трех глобальных инициатив", предложенных Председателем Си Цзиньпином, построения сообщества единой судьбы человечества и продвижения мира светлого будущего во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.
14.03.2024, 11:32 25191
"В каждой эпохе есть свой Гамлет". Интервью с Гульфидой Гафуровой Эксклюзив КТ
Фото: Гульфида Гафурова
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Художественный руководитель Государственного академического театра танца, заслуженный деятель РК, ученица Булата Аюханова Гульфида Гафурова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о работе над балетом "Гамлет. Принц датский".
Поздравляем Вас с триумфальной премьерой восстановленного балета по одноименной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет. Принц датский". Расскажите, как сегодня произошло возвращение балета на сцену.
- Сегодня у нас спектакль, который мы показываем, - восстановленный и видеопроекция: самое основное то, что мы его восстановили и сделали видеопроекцию. Спектакль идет уже во второй редакции. Первая была, вот как сегодня Гюзель Булатовна (Аюханова - дочь балетмейстера. - Прим. ред.) озвучила, в Одессе была премьера в 1975 году.
В настоящее время это уже вторая редакция, вы прекрасно знаете, что Булат Газизович всегда делал какие-то корректировки, редакции исходя из индивидуальности исполнителей. Поэтому (когда. - Прим. ред.) у нас появился Мади Касымов (ведущий артист балета Государственного академического театра танца РК . - Прим. ред.), он на него отредактировал этот балет. Но в любом случае,весь музыкальный материал Аиды Петровны Исаковой (известный композитор, педагог, пианистка. - Прим. ред.) остался неизменным.
Каковы были изменения в этой редакции?
- Булат Газизович сделал вторую редакцию, но весь музыкальный материал Аиды Петровны Исаковой остался тот же, все мизансцены, весь порядок и вся постановка, порядок номеров остались без изменений. Но, конечно же, какие-то технические особенности уже были отредактированы под исполнителя - я имею в виду главных героев. Я считаю, что в этот раз у нас в этой версии очень насыщенная техническая сторона. Потому что Дияр (Акенев. - Прим. ред.), сегодняшний исполнитель роли Гамлета, и Мади Касымов - очень технические танцовщики, на которых можно продемонстрировать всю сложность нашей балетной техники.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об исполнителях главных партий.
- И, конечно, сегодня у нас у очень многих была премьера. Айнур Мукашева, которая исполняла партию Гертруды, она уже танцевала этот спектакль, как и Дияр Акенев. Партию Офелии исполнила впервые - премьера была у Айи Мелис, еще одна премьерная партия - министр двора Полоний, также партию Лаэрта исполин Асылбек Исмаил, и, конечно, для нас сегодня было открытие - хороший танцовщик, очень молодой, первый год работает - это Ильяс Заманбек, который исполнил партию Клавдия - брата покойного короля.
О видеопроекции…
- И основной акцент, конечно, у нас сегодня был на видеопроекции. В видеопроекции мы не хотели показать место локации - где что происходит. В видеопроекции основная задача - с нашим прекрасным видеографом Ерболом Бисеновым, с которым мы сотрудничаем уже не первый спектакль, у нас уже по счету это, по-моему, это уже шестой или даже седьмой спектакль, который мы работаем с ним, мы уже как бы в тандеме, он нас понимает, нашу специфику и знает, что нам нужно - мы не делаем иллюстрацию, мы не делаем конкретные локации, мы просто нашей визуальной картинкой - видеопроекцией хотим подчеркнуть настроение спектакля, показать ту эпоху, ту атмосферу. И я думаю, что сегодня это у нас получилось, потому что очень много хороших отзывов. Картинка - визуальная видеопроекция была замечательная, она абсолютно не перебивала исполнителей балета на сцене, наоборот, она только подчеркивала их настроение, атмосферу XVI века, времена Шекспира, Гамлета.
Как Вы оцениваете балетную постановку в целом?
- Спектакль очень сложный, по образам очень тяжелый, но в любом случае это классика, это мировая классика, это всемирно известное произведение. Конечно, к этому мы отнеслись очень серьезно и ответственно. Я хочу сейчас повторить слова Булата Газизовича (Аюханова. - Прим. ред.). Когда он ставил этот спектакль, он говорил, что в каждой эпохе есть свой Гамлет. Человек с обостренным чувством справедливости, который не терпел предательства, тем более убийства, не терпел сплетен, козней и лжи. Гамлет был очень открытым молодым человеком и стоял за правду и справедливость. И за это все окружающие считали его безумным. Хотя он самый нормальный из них всех.
Можете что-то сказать по поводу самой работы над спектаклем? С точки зрения балетмейстера, с точки зрения постановщика, как это вообще все было?
- Мне, знаете, очень повезло, что я присутствовала на постановке второй редакции Булата Газизовича. На каждой репетиции. Я слышала, что хотел Булат Газизович, какие были у него требования к каждому персонажу.
И я это сохранила в себе и стараюсь сейчас то же самое передать, именно чтобы это была идея и постановка - сохранить оригинал постановки Булата Газизовича. Да, мы можем, конечно, корректировать какую-то диагональ или какой-то пируэт под исполнителя, но основные - вот эту вот идею, эти жесты, настроение, эмоциональное состояние каждого персонажа… Я просто хорошо знаю, чего хотел Булат Газизович. Поэтому у нас сегодня видеопроекция получилась очень удачно, потому что я точно передала нашему видеографу Ерболу именно то, чего хотел Булат Газизович. Настроение каждого исполнителя, именно персонажа, действующего лица. Потому что когда я присутствую на репетиции, я все это помню и стараюсь это передать нашим артистам балета. Но я думаю, что, конечно, работы еще много, потому что они молодые, еще не совсем опытные. Но в любом случае мы будем добиваться именно оригинального исполнения.
Поздравляем Вас с великолепной премьерой! Большое спасибо за интервью!
12.03.2024, 12:26 31231
Генсек ОДКБ: Надеемся на политическую трезвость руководства Армении
Фото: Depositphotos
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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал о нынешних взаимоотношениях организации с руководством Армении, миротворческой работе ОДКБ и оценил ситуацию с безопасностью в Евразии, сообщает ТАСС.
Имангали Нургалиевич, Вы недавно вернулись из Казахстана, где у Вас был ряд рабочих встреч, посвященных взаимодействию с ОДКБ. Как Вы в целом оцениваете свой визит?
- Я оцениваю состоявшийся визит в Астану положительно. Прошли встречи с министром иностранных дел, секретарем Совета безопасности и министром обороны Республики Казахстан, председателем мажилиса парламента. Политическое руководство Казахстана, председательствующего в текущем году в ОДКБ, одобрило подготовленный секретариатом план мероприятий организации на 2024 год. План в свою очередь базируется на приоритетах председательства Республики Казахстан, представленных на саммите Совета коллективной безопасности в Минске в ноябре прошлого года. В плане сделан акцент на уставных задачах, коллективной военной составляющей, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии парламентской ассамблеи организации. Из ближайших мероприятий, реализация которых обсуждалась в Астане, стала подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в июне текущего года.
Нам следует ожидать масштабных мероприятий в рамках реализации военной и военно-технической составляющих работы организации?
- Все мероприятия по этому направлению будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на текущий год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации - Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности. Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие-2024", "Нерушимое братство - 2024", специальные учения "Поиск-2024", "Эшелон-2024", "Скала-2024", "Кобальт-2024", совместные учения "Рубеж-2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации.
Как Вы оцениваете перспективы принятия целевой межгосударственной программы?
- Работа по принятию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ. В конце февраля - начале марта состоялось заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ и членов рабочей группы по доработке проекта ЦМП. Проект программы был одобрен постоянным советом ОДКБ и направлен на внутриведомственное согласование в государства-члены. Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающего масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии секретариат сможет представить результаты этой работы.
В последнее время в информационном поле много спекуляций на тему дальнейшего участия Армении в работе ОДКБ. Официальные лица в Армении делают достаточно резкие заявления. Как Вы видите дальнейшее взаимодействие организации и Республики Армения?
- Ереван, действительно, в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации.
Однако ожидает ли секретариат и Вы, как главное административное лицо организации, такого заявления от Армении?
- И я, и секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе.
Что в настоящее время происходит с миротворческим треком в деятельности организации?
- Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира. Республика Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств - членов ОДКБ в контактах с секретариатом ООН по миротворчеству. В сентябре прошлого года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.
Имангали Нургалиевич, каковы Ваши ожидания от текущих глобальных изменений в системе международных отношений в плане обеспечения региональной безопасности в Евразии?
- Эти изменения носят поистине глобальный характер, и мир, очевидно, уже не будет прежним. Мы видим, что в наибольшей степени страдает глобальная система управления международными процессами, многие кризисы становятся неуправляемыми, и это самым негативным образом сказывается на региональной безопасности, растут риски, связанные с транснациональными угрозами. В этой ситуации на региональные системы безопасности ложится основная нагрузка, что побуждает их изыскивать дополнительные ресурсы, в том числе дипломатические и политические, разрабатывать новый инструментарий, создавать принципиально новые форматы взаимодействия. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Число угроз и вызовов в Евразии растет, их качество меняется и требует дополнительного внимания региональных структур. В целом, на мой взгляд, в обозримой перспективе по мере становления полицентричной системы международных отношений мы столкнемся с необходимостью повышения уровня ответственности региональных систем безопасности, а также, возможно, расширения их функционала.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
10.03.2024, 15:02 36616
Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества - Токаев
Фото: Акорда
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью азербайджанскому информационному агентству АПА рассказал о перспективах развития казахстанско-азербайджанских отношений.
- В августе 2022 года Вы совершили официальный визит в Азербайджан, что, безусловно, стало историческим моментом во взаимоотношениях двух государств, придавшим импульс динамике их развития. Как бы Вы охарактеризовали нынешнее состояние двусторонних отношений?
- Фундаментом для успешного развития наших связей служат, прежде всего, вековые братские узы между казахским и азербайджанским народами, многолетнее плодотворное сотрудничество наших государств, взаимная поддержка на международной арене.
Ну и, конечно, немаловажным аспектом являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у нас с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглу Алиевым. Это способствует укреплению взаимопонимания по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы еще раз поздравить уважаемого Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на недавних президентских выборах. Итоги голосования подтвердили всенародную поддержку лидера Азербайджана и признание его заслуг в деле обеспечения национального единства, территориальной целостности и динамичного развития государства.
Мой официальный визит в Азербайджан в 2022 году стал в определенном смысле прорывным для партнерства Баку и Астаны.
Во-первых, это был мой первый визит в Азербайджан в качестве Главы государства. Во-вторых, он состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И в-третьих, принятие по итогам визита совместной Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия стало отправной точкой для нового этапа нашего сотрудничества.
Современные казахско-азербайджанские отношения находятся на подъеме. Идет планомерная работа по наращиванию контактов в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.
В дополнение к традиционным механизмам взаимодействия образованы и работают Деловой и Экспертный советы. В ходе моего визита в Баку мы запустим работу Высшего межгосударственного совета и проведем его первое заседание.
Поступательно расширяется нормативно-правовая база, только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. К подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов. Естественным образом это придаст новый темп нашему взаимодействию.
С 2020 года товарооборот между нашими странами увеличился почти в 5 раз (с 109 до 529 млн долл.). Это впечатляющая динамика, и мы планируем продолжить наращивание объемов.
В нашем "портфеле" имеется ряд проектов, имеющих важное значение как для наших стран, так и для региона в целом. Это расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и энергетического кабеля по дну Каспийского моря, экспорт нефти и урана через Азербайджан, поставки пшеницы из Казахстана на азербайджанский рынок. Ряд совместных инициатив нацелен на укрепление культурных связей и увеличение туристических потоков между двумя странами.
Наша общая цель - создать поистине прочные отношения между Казахстаном и Азербайджаном как в стратегическом, так и в союзническом смысле. Уверен, совместными усилиями мы достигнем этой цели.
- В ходе Вашей встречи с Президентом Ильхамом Алиевым было принято важное решение о внесении казахским народом вклада в восстановление Карабаха. Казахская сторона в качестве дара народу Азербайджана предложила построить в городе Физули Центр детского творчества, который будет носить имя выдающегося казахского композитора Курмангазы. Какие еще проекты братский Казахстан планирует реализовать в нашей стране в будущем?
- Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах. В этом регионе проводится большая созидательная работа. Активно развивается транспортная, социальная и туристическая инфраструктура, строятся аэропорты, гостиницы, жилые дома и школы.
Конечно же, мы не могли остаться в стороне от этого благородного дела. В ходе визита в Баку в августе 2022 г. я объявил о строительстве Центра детского творчества им. Курмангазы в Физули в качестве дара казахского народа Азербайджану.
Программой моего текущего визита предусматривается официальное открытие этого Центра. Несомненно, данное учреждение станет еще одним символом дружбы, братства и взаимной поддержки наших стран и народов.
Хотел бы вновь подтвердить заинтересованность наших компаний участвовать в возрождении Карабаха. Выражаю признательность руководству Азербайджана за предоставление казахской компании проекта по строительству Центральной районной больницы в г. Физули. Ожидаем, что аналогичных проектов с участием компаний из Республики Казахстан в ближайшей перспективе будет больше.
Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана. Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.
Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона.
- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе своей инаугурации назвал приоритетной работу в рамках Организации тюркских государств: "Наша семья - тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя". Господин Президент также отметил, что у Азербайджана братские отношения со всеми государствами - членами ОТГ, и политика страны нацелена на усиление организации: "Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе". Как Вы оцениваете будущее ОТГ и сотрудничество Азербайджана и Казахстана в рамках этой структуры?
- Начну с того, что Казахстан и Азербайджан - основатели Организации тюркских государств. Инициативу по созданию структуры выдвинул Казахстан, а само соглашение было подписано на древней азербайджанской земле. С того момента прошло уже почти пятнадцать лет, и с тех пор наша общая организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене.
Трудно не согласиться с лидером Азербайджана в оценке исторической миссии Организации тюркских государств. Действительно, роль данного интеграционного объединения трудно переоценить. За относительно короткий в историческом разрезе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие.
Потенциал ОТГ колоссален. Вот только некоторые цифры: общая территория около 4,5 млн квадратных километров, совокупный ВВП - свыше 1,5 трлн долларов, население - больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 млрд долларов, а общий товарооборот тюркских стран с миром - порядка 1,3 трлн долларов. Все страны Организации уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях. Полагаю, что для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно.
Вселяет уверенность настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории.
В связи с этим не могу не отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, таких как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия. Они не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и вносят огромный духовный заряд в жизнь наших народов.
Парламентская ассамблея тюркcких государств (ТюркПА) - авторитетный международный орган, в котором происходит обмен опытом и аккумулируются передовые идеи по законотворчеству и развитию парламентской дипломатии.
Относительно недавно учрежденный Тюркский инвестиционный фонд призван создать высокоэффективную платформу по привлечению финансовых средств на оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, а также на реализацию совместных проектов с международными финансовыми институтами.
Говоря о сотрудничестве Казахстана и Азербайджана в рамках ОТГ, хотел обратить внимание на созвучие наших подходов к институциональному развитию Организации.
Наши страны являются участниками всех шести международных организаций тюркской направленности, и это самое яркое подтверждение того, что Астана и Баку видят вектор развития интеграции ОТГ в одном ключе.
В целях сближения наших братских народов приглашаем спортсменов из Азербайджана принять участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября т.г.
- Сейчас, как мы все видим, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) приобретает все большое значение и для нашего региона, и для всего мира. Каким Вам видится его потенциал и дальнейшая роль для экономик двух стран?
- В новых геополитических реалиях роль наших стран в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии и Южного Кавказа.
Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача.
До 2030 года мы намерены отремонтировать 11 тыс. км и построить более 5 тыс. км новых железных дорог. Это значительно повысит транспортные возможности страны.
Сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в 2 раза, а в 2023 году - еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов (2022 г. - 1,7 млн. тонн).
В перспективе мы ожидаем, что этот уровень достигнет
10 млн тонн. Для этого есть как спрос, так и технологические возможности. Поэтому Астана и Баку предпринимают комплексные шаги в этой сфере. Наглядным свидетельством этого может служить принятая в конце 2022 года Дорожная карта по синхронному устранению т.н. "узких мест" и развитию Срединного коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы (подписана в ноябре 2022 г. в Актау).
Особое внимание будет уделено масштабной модернизации наших морских портов на Каспийском побережье.
Кроме того, для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате "единого окна".
По маршруту будут применяться самые последние цифровые технологии. Для этого мы привлекли транснациональную сингапурскую компанию PSA, разработавшую бесшовный цифровой коридор.
Мы активно сотрудничаем с такими мировыми игроками как Huawei, Wabtec, Alstom по внедрению инновационных решений в сфере железнодорожного транспорта. Они сделают отрасль более конкурентоспособной и эффективной.
Перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем.
В целом, ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом.
- Каспийское море объединяет Азербайджан, Казахстан и другие прибрежные страны. Президент Ильхам Алиев и Вы всегда подчеркиваете его особую роль и огромные перспективы для наших государств и всего мирового сообщества. На Ваш взгляд, помимо транспортно-транзитных возможностей, что еще может предложить Каспий? Не будет ли активное использование его ресурсов иметь последствия для региональной и мировой экологии?
- Каспийское море является важным географическим фактором, объединяющим государства, находящиеся на его побережье. Подписанная 12 августа 2018 года в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила основополагающие принципы гармоничного сотрудничества прибрежных стран и рационального использования ресурсов моря.
В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно расширять взаимовыгодное и прагматичное взаимодействие со всеми своими соседями по Каспию. В данном контексте всестороннее раскрытие его экономического потенциала имеет первостепенное значение для всего региона. Как я уже говорил, Казахстан и Азербайджан успешно реализуют совместные региональные проекты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну моря.
Наряду с экономической составляющей важно отметить, что Каспий также является и мостом для укрепления культурных связей. Наш регион был колыбелью древних цивилизаций, здесь жили различные народы и этнические группы, создавались и сменяли друг друга государственные образования, проходили караванные пути. Диалог культур, языков, традиций, обычаев и в настоящее время играет важную роль в интеграционных процессах.
Хочу подчеркнуть, что мы несем большую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение этого уникального природного объекта. В этой связи экологическая повестка с каждым годом приобретает все большую актуальность. Мы не должны забывать о бережном отношении к Каспию.
По моему поручению в текущем году был создан научно-исследовательский институт, который будет заниматься экологическими проблемами Каспийского моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах.
В связи с этим перспективным видится объединение усилий наших ученых в проведении исследований в таких областях, как снижение уровня моря, сохранение популяции каспийского тюленя и ихтиофауны, а также оздоровление акватории и побережья Каспия.
- Азербайджан, как и Казахстан, уделяет большое внимание развитию энергетического сектора, в том числе "зеленой" экономики и возобновляемых источников энергии. Насколько известно, наши страны реализуют ряд перспективных проектов в этой сфере. Вы могли бы подробнее рассказать о них?
- Сегодня весь цивилизованный мир движется к цели декарбонизации экономики, и Казахстан не является исключением.
Мы поставили перед собой достаточно амбициозную задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это довольно непростая задача, учитывая, что 70% производства электроэнергии страны обеспечивается за счет угольной генерации.
Тем не менее, потенциал "зеленой" энергии в нашей стране колоссален: речь идет об 1 млрд ГВт/ч в год. В этой связи крупнейшие мировые компании сегодня проявляют большой интерес к инвестированию.
Одним из самых перспективных и масштабных является проект по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области. Здесь создается уникальное предприятие стоимостью 50 млрд евро совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy Group.
В ближайшей перспективе будет простроена ветроэлектростанция мощностью 1 ГВт на юге Казахстана. Также стратегическую роль играет реализация проектов с ведущими мировыми компаниями, такими как ACWA Power из Саудовской Аравии, Masdar из ОАЭ и др.
Знаю, что и Азербайджан добился серьезных успехов в активном продвижении "зеленой" повестки. Сегодня Ваша страна является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки и участвует в инициативе под названием Black Sea Energy, которая является частью европейской инициативы Global Gateway.
Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем.
В ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана.
Также состоялся обмен мнениями по вопросу развития проектов в области "зеленой" энергетики. По итогам встречи наши страны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии в Европу и подготовке экономического обоснования проекта. Таким образом, в скором времени проекты, реализуемые в Черном и Каспийском морях, соединятся, что усилит позиции наших стран в качестве поставщиков электроэнергии.
- В этом году Баку примет Конференцию сторон Рамочной конвенции об изменении климата СОР29. Казахстан в ближайшие годы проведет два крупных климатических саммита под эгидой ООН. Мы расцениваем это как оказание доверия со стороны мирового сообщества. Какими идеями, опытом и знаниями в этом направлении мог бы поделиться Казахстан?
- Из всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, возможно, самым насущным является изменение климата.
Центральная Азия находится на передовой линии противостояния данному вызову. Даже если мы успешно ограничим рост глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию к 2050 году, что выглядит все менее вероятным, мы столкнемся с ростом температуры от 2 до 2,5 градусов по Цельсию здесь, в Центральной Азии.
Мы обеспокоены процессом истощения водных ресурсов. Засухи и наводнения в Центральной Азии нанесут большой ущерб, а урожайность сельскохозяйственных культур снизится на 30%, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Эти факторы прямо или косвенно представляют серьезную угрозу устойчивому развитию наших государств.
Как Вы правильно отметили, в целях укрепления регионального процесса и активизации совместных усилий Казахстан уже выступил с инициативой о проведении в 2026 году Регионального климатического саммита Центральной Азии, на котором мы будем рады видеть Азербайджан в качестве одного из основных гостей.
Полагаю, что данная инициатива будет способствовать продвижению эффективной климатической политики и содействовать инвестициям, ускоряющим переход к устойчивой энергетике в странах Центральной Азии. Саммит позволит принять совместные стратегии сокращения выбросов углерода в регионе.
Наша страна одна из первых на площадке СНГ запустила Систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ), в которую включены крупные энергетические, нефтегазовые, индустриальные, химические и добывающие предприятия.
Мы приветствуем то, что Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести такое масштабное мероприятие, как СОР29. В этом смысле нам представляется отличная возможность изучить опыт Азербайджана в проведении крупных экологических ивентов глобального масштаба, и мы готовы оказать необходимое содействие.
- Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю Вас за интересное и содержательное интервью. В преддверии Вашего государственного визита в Баку и весеннего праздника Наурыз, что бы Вы хотели пожелать моим соотечественникам?
- Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний. У нас общие корни, родственные языки, схожие культуры. Сегодня мы вместе строим наше общее будущее.
Этот светлый праздник, история которого уходит вглубь веков, является олицетворением единства, мира, согласия и неразрывной связи времен и поколений.
Праздник Наурыз, являясь нашим общим достоянием, играет важное значение в укреплении духовной близости народов Казахстана и Азербайджана.
Наурыз значит новый день, обновление. Символично, что сегодня и между Казахстаном и Азербайджаном, и во всем тюркском мире идут процессы обновления и возрождения, мы вошли в новую эру нашего сотрудничества.
В эти праздничные дни желаю братскому азербайджанскому народу счастья и дальнейшего процветания. Наурыз құтты болсын!
22.02.2024, 15:28 60506
Глава "Росатома" в КР: АЭС - это зеленая энергетика, и это признают даже в ЕС
Фото: kabar.kg
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В Бишкеке состоялась представительная международная дискуссия по теме "Зеленая энергетика. Оптимизация энергобаланса". В рамках этого мероприятия генеральный директор "Росатом Кыргызстан" Дмитрий Константинов ответил на вопросы КНИА "Кабар". Так как тема использования мирного атома в республике очень чувствительна, были обсуждены вопросы, не только связанные с перспективами развития энергетики, но и затронули ряд важных экологических аспектов.
В Кыргызстане в разное время поднимался вопрос о возможном развитии атомной энергетики. Сейчас мы испытываем дефицит мощности, кроме того, ввиду изменений климата в нашем регионе, а прогнозируются продолжительные засухи и маловодье, также может быть ограничена выработка на ГЭС. Способны ли атомные станции удержать водно-энергетический баланс и дать достаточный объем энергии, чтобы в регионе хватало воды на нужды сельского хозяйства?
- Атомная электростанция (АЭС) - это устойчивый источник выработки энергии, который не зависит от погоды, ветра, солнца или стока рек. То есть независимо от внешних факторов станция постоянно будет выдавать ту мощность, которая заложена в проект.
То есть если нужно экономно расходовать воду на крупных ГЭС или же сократить объемы сжигания угля на ТЭЦ, то эти цели достижимы. Все зависит от задачи, которая сформулирована и поставлена государством. Наши специалисты смогут найти технические решение, имея исходные данные.
Какие атомные станции приемлемы для нашего региона? Кыргызстан находится в сейсмически активной зоне, поэтому вопросы безопасности для нас на первом месте. Какая схема или установка нам более всего подходит?
- В Турции "Росатом" строит большую АЭС "Аккую". Недавно в том регионе было землетрясение, и ни одного сообщение о каких-то проблемах или угрозах на крупной атомной станции. То есть безопасность - это главный приоритет в деятельности "Росатома". Это пример, на который и нужно обратить внимание.
С Кыргызстаном мы подписали меморандум о строительстве атомной станции малой мощности (АСММ) из шести блоков по 55 мВт. В основу систем безопасности атомных станций малой мощности с реакторами серии РИТМ заложен многолетний опыт "Росатома" безаварийной эксплуатации реакторов большой мощности для наземных АЭС с реакторами типа ВВЭР и малых реакторов для ледокольного флота.
Стоит отметить, что высокая степень безопасности АЭС обеспечена множеством факторов. Основные из них - это принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности. Важно также применение на современных российских атомных энергоблоках активных (то есть требующих вмешательства человека и наличия источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства оператора и источника энергии) систем безопасности. Кроме того, на всех станциях действует культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: от выбора площадки до вывода из эксплуатации.
АЭС устойчивы к разнообразным внешним воздействиям, например к экстремальным температурам, торнадо, ветровым нагрузкам, землетрясениям.
Реакторы серии РИТМ спроектированы таким образом, чтобы стабильно работать при больших ударных нагрузках, которыми сопровождается работа ледокола. Эти ударные нагрузки во много раз превышают те, которые возможны даже при очень сильных землетрясениях - 8 баллов и выше. При проектировании и строительстве АСММ, безусловно, учитывается сейсмическая обстановка площадки размещения и другие ее особенности, что позволяет безопасно и эффективно эксплуатировать станцию на протяжении как минимум 60 лет.
Что Вы можете сказать об экологичности таких реакторов, сроках их службы и утилизации отработанного ядерного топлива? Безопасен ли весь этот цикл? Для Кыргызстана это очень важный вопрос ввиду того, что экологический аспект поднимается не только так называемыми активистами, но и затрагивается в дискуссиях на политическом уровне. Эту тему обсуждают наши депутаты, выступают зарубежные эксперты, а что скажете Вы?
- Современные технологии позволяют обеспечить безопасность атомной энергетики для окружающей среды и людей, живущих в непосредственной близости от атомной станции. АЭС не будет угрожать безопасности сельскохозяйственных культур и водной среде. При нормальной работе выбросы не превышают естественный фон и не влияют на окружающую среду вблизи станции. Кроме того, экологическая обстановка вокруг атомной станции гораздо лучше, чем в других регионах, так как за этим постоянно следят специалисты различных организаций.
Как я уже говорил, срок службы малых реакторов составляет 60 лет, перезагрузка топлива требуется в среднем один раз в шесть лет. И этот процесс так же отработан, абсолютно безопасен и не причиняет никакого вреда окружающей среде. Наш подход основывается на принципах сбалансированного ядерного топливного цикла, который предполагает переработку отработавшего топлива. Таким образом, нет необходимости строительства пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов. На сегодняшний день это уникальное предложение.
Еще одно неоспоримое преимущество атомной энергетики - отсутствие выбросов углекислого газа и вклад в декарбонизации экономики, что становится важным ввиду стремления многих стран исполнять взятые обязательства по сокращению выбросов. Так, АСММ с реакторами РИТМ-200 позволит сократить выбросы на 240 тыс. тонн углекислого газа в год, если такой же объем электроэнергии вырабатывался ТЭС на угле или газе.
АЭС - это зеленая энергетика, и это признают даже в ЕС.
В какие сроки малая АЭС может быть запущена с момента подписания соглашения?
- На все этапы, от проектирования и подготовки до пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию, требуется 5-6 лет.
Чем еще занимается "Росатом" в Кыргызстане. Мы знаем, что есть проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии и ядерной медициной.
- Совместно с Минэнерго Кыргызстана мы ведем активную работу по реализации проектов в области ветроэнергетики. "Росатом" уже приступил к работам по сооружению ветропарка мощностью 100 Мвт в Иссык-Кульской области, также планируем построить большой ветропарк для населения Кыргызстана в Баткенской области.
По гидроэнергетическому направлению масштаб работ еще серьезнее. "Росатом" участвует в реализации многих проектов малых ГЭС в Кыргызстане. Летом 2024 года мы планируем завершить возведение малой ГЭС "Лейлек" в Баткенской области, в активной фазе работа по разработке проектно-сметной документации для проекта ГЭС "Джеруй" в Таласской области, еще для ряда проектов, которые будут введены в эксплуатацию уже в этом году, "Росатом" разрабатывал ТЭО и проектную документацию.
8 июня 2023 года состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова, в ходе которой был подписан меморандум о совместном развитии в Кыргызстане направления ядерной медицины. Уже в сентябре 2023 года "Росатом" совместно с Национальным центром онкологии и гематологии открыл в стране первое ОФЭКТ-отделение, которое позволит обеспечить диагностику 200-300 тыс. населения. И это только начало! Совместно с Министерством здравоохранения Кыргызстана мы ведем работу по созданию на базе Национального центра онкологии и гематологии медицинского центра, где будут лечить от рака с помощью передовых технологий.
Беседовал Кирилл Степанюк, КНИА "Кабар".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.02.2024, 19:15 159771
Что ждать от нового правительства - депутаты мажилиса
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты разных партий поделились мнениями о новых назначениях в правительстве.
Сегодня мажилис поддержал кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Выбрать Бектенова новым главой правительства предложил спикер мажилиса парламента Ерлан Кошанов.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ о назначении.
Большинство экономических и социальных реформ прописаны и понятны. Сейчас нужно динамичное выполнение тех реформ, которые намечены. Довести до окончательного оформления Налоговый и Бюджетный кодексы, которые дадут стимуляцию притоку инвестиций, и выполнять задачи, поставленные президентом. Фракция партии "Аманат" сочла необходимым именно представителя силовых структур, мощного организатора предложить в качестве главы кабмина", - рассказал заместитель председателя мажилиса парламента, член партии "Аманат" Павел Казанцев.
В свою очередь руководитель фракции демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что решение соответствует парламентским традициям, когда решение о выдвижении кандидатуры премьера принимает именно парламентское меньшинство.
Второй аргумент - господин Бектенов хорошо знает экономику. Я знаю его достаточно давно. Еще в период его работы в Агентстве по противодействию коррупции я видел, как он внимательно относится к нашим инициативам. Проблему вывода активов из страны мы с ним обсуждали еще до того, как он стал руководителем администрации президента. Тогда уже мы встречались с его позицией, пониманием и взаимодействием. Третий очень важный момент, задача, с которой не справилось прежнее правительство, - перестройка экономической модели", - прокомментировал Азат Перуашев.
Заместитель председателя Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов сообщил, что новому премьер-министру напомнили о том, что не стоит идти по тому же пути.
Не надо новые формы наполнять старым содержанием. У прежнего правительства не было твердых, смелых, решительных действий. Не было инициативности и ответственности. Они по течению плыли, и все. Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме Олжаса Бектенова, но это возможность, чтобы задуматься и учесть мнения других парламентских партий", - объяснил позицию Магеррам Магеррамов.
По словам исполнительного секретаря, члена партии "Аманат" Елнура Бейсенбаева, президент сегодня акцентировал внимание на главные слова: он требует от правительства оперативности, инициативности и креативности.
Кажется, предыдущему правительству этого не хватало. С нашей стороны были сотни депутатских запросов. Мы говорили, что есть проблемы. Потому что глава государства поставил большую задачу - до 2029 года увеличить ВВП в два раза, это 450 млрд долларов. Для этого наше правительство ежегодно должно показывать минимум 7-8 процентов развития. Сейчас этого нет. По итогам 2023 года у нас экономика возросла всего лишь на 5 процентов. С такими темпами мы те задачи, которые поставил президент, не достигнем. Кроме этого, нами был принят законопроект о возврате незаконно выведенного капитала. Законопроект был принят, но до сих пор конкретной работы со стороны правительства мы не увидели. Мы знаем, что порядка 150 млрд долларов были вывезены из Казахстана. Их нужно возвращать, это будет весомым вкладом в бюджет страны", - сообщил Елнур Бейсенбаев.
Член фракции партии "Аманат" Сергей Пономарев отметил, что ставки делали разные люди. Господина Бектенова в первой шестерке претендентов на кресло премьера точно не было.
Может быть, где-то в десятке. То есть это непубличная личность, ему сейчас придется работать над собой, придется выступать перед прессой. Я знаю его как великолепного стратега, вместе с тем как исполнителя и очень хорошего юриста. Он знает, что желать, и знает, как добиться результата. Исполнительной дисциплины не хватает сейчас нашему правительству от уровня рядового исполнителя до вице-министра. Бектенова предложил спикер мажилиса, но нельзя сказать, что это его человек", - ответил журналистам Сергей Пономарев.
17.01.2024, 17:46 128036
Взаимные инвестиции внутри Евразии становятся главным двигателем развития
Фото: kabar.kg
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В Евразийском регионе значительно увеличивается портфель прямых инвестиций между дружественными государствами. Об этом говорится в специальном докладе аналитической группы Евразийского банка развития (ЕАБР). Данные мониторинга, проведенного экспертами ЕАБР, указывают на то, что в 12 странах нашего континента повышается экономическая активность между соседями и интерес к проектам, которые страны могут реализовать в кооперации между собой, сообщает "Кабар".
Речь не только о ЕАЭС, где экономики стран демонстрируют устойчивый рост, но и о постоянно растущем числе партнеров. От Китая, где инициатива "Один пояс, один путь" в сопряжении с интересами Евразийского союза рассматривается как возрождение Великого шелкового пути, до Ирана, который, несмотря на многолетние санкции, достиг достаточно высокого уровня технологического развития, имеет очень крепкую и емкую экономику и выход к оживленным морским путям.
То есть в Евразийском регионе достаточно внутренних резервов и ресурсов для осуществления крупных инфраструктурных проектов. Как отмечают эксперты, это снижает зависимость государств от глобальных финансовых структур, где далеко не каждая инициатива находит поддержку, деньги не всегда выделяются в необходимом объеме, и, конечно, впрочем, как и везде, существует бюрократия.
Например, нам в условиях маловодья срочно нужны финансы на строительство "Камбар-Ата-1". За два десятилетия международные доноры нам выделили несколько миллионов только на подготовку ТЭО. Такими темпами мы еще через 20 лет ничего не построим. Поэтому очень правильно, что Кыргызстан создал консорциум с Узбекистаном и Казахстаном для возведения большой и крупной гидростанции. Так дело пойдет быстрее, будет проще изыскать резервы и в сотрудничестве с ближайшими соседями управлять этим стратегическим водно-энергетическим объектом.
То же самое по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Эта транспортная артерия становится важной составляющей на возрождаемом Шелковом пути. Это часть транспортного каркаса Евразии, поэтому и строить ее мы должны только в связке с ближайшими партнерами и соседями. Это главная гарантия осуществления этого глобального для Кыргызстана проекта", - отмечает системный аналитик Бактыбек Саипбаев.
Как подсчитали аналитики Евразийского банка развития, общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций в Евразийском регионе за полтора года увеличился почти на 10%, достигнув 48,8 млрд долларов США.
Как отмечает руководитель направления дирекции по аналитической работе ЕАБР Антон Малахов, рост прямых взаимных инвестиций в 12 государствах евразийского пространства обусловлен тремя ключевыми факторами.
Во-первых, "эффект соседства". Доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях региона продолжает увеличиваться. Она составила 57,6% к концу I полугодия 2023 года против 54,8% на начало 2022 года.
Во-вторых, динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Ее доля в общем объеме взаимных инвестиций выросла с 2016 года с 6% до 18%.
В-третьих, повышение привлекательности для инвестиций транспортно-логистического сектора, роль которого усиливается вследствие роста объемов торговли и переориентации товарных потоков в Евразии, подытожил Антон Малахов.
Бактыбек Саипбаев считает, что эти процессы имеют эволюционное свойство и они заметно ускоряются ввиду глобальных изменений архитектуры и мировой экономики и глобальной логистики.
Евразия выстраивает новый транспортный каркас. Экономически этот регион более чем самодостаточен: у нас есть все для того, чтобы наши страны и народы были обеспечены всем необходимым - от продуктов сельского хозяйства и животноводства до полезных ископаемых, от нефти до редкоземельных металлов. Естественно, что в сотрудничестве с ближайшими соседями мы можем уверенно развиваться, и такая кооперация повысит благосостояние наших народов. Для этого и встраивается новой транспортный каркас Евразии. Поэтому проекты строительства железных и автомобильных дорог, логистических центров, грузовых терминалов, объектов энергетической инфраструктуры и привлекают внимание инвесторов. На мой взгляд, в этом направлении все будет идти по нарастающей. Удобная и понятная модель экономической интеграции, такая как в ЕАЭС, способствует региональному развитию и сближению", - заключил Бактыбек Саипбаев.
И еще эксперты обращают внимание на тот факт, что страны Евразийского экономического союза спокойно преодолели международный логистический кризис и даже не заметили кризисные явления и спад экономик, случившихся в ряде западных стран. Это указывает на то, что Евразийский регион уверенно адаптируется к новым реалиям, вызванными глобальными трансформациями.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.12.2023, 18:35 165151
Армия стала еще сильнее и современнее - итоги года подвели в Вооруженных силах РК
Фото: пресс-служба Минобороны
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По итогам 2023 года армия Казахстана стала еще сильнее и современнее. Информацией по итогам года в Вооруженных силах страны поделился советник министра обороны РК Алишер Сулейменов, сообщает liter.kz.
Алишер Аскарович, какова сегодня роль Вооруженных сил в обеспечении безопасности и сохранении мирного неба над головой наших граждан?
- Мы должны быть готовы к различным сценариям в любое время. Армия один из базовых элементов государства. Она щит независимости, территориальной целостности и суверенитета.
Армия всегда действует как фактор стратегического сдерживания. Чтобы ни у кого не возникло даже мысли предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашей страны.
О достижениях боевой подготовки Вооруженных сил мы в курсе. Расскажите о боевой подготовке войск в международном формате, обмене передовым практическим опытом с другими странами. Какие международные учения можно отметить в этом году?
- Министерство обороны осуществляет подготовку и переподготовку военных кадров в военных учебных заведениях, организациях образования Республики Казахстан, а также в иностранных организациях образования на основе международных договоров.
Ежегодно в Национальном университете обороны предусмотрено более 20 курсов повышения квалификации. Учебный процесс в военных учебных заведениях тесно взаимосвязан с планом боевой подготовки Вооруженных сил, слушатели и курсанты совместно с войсками принимают участие во всех учениях.
Обучение военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан за рубежом производится в соответствии с потребностью ВС РК, в основном по специальностям, которые не преподают в военных и гражданских учебных заведениях Республики Казахстан.
Курсы повышения квалификации казахстанских военнослужащих в военных учебных заведениях зарубежных государств - важная составляющая в комплексе мер по пополнению Вооруженных сил высококвалифицированными кадрами и изучению современного опыта подготовки военных кадров.
Министерство обороны Республики Казахстан реализует подготовку казахстанских военнослужащих в вузах и учебных центрах Турции, Индии, Пакистана, России, Беларуси, Литвы, Китая, США и Великобритании и др.
Большинство из них обучаются по специальностям радиоэлектронной и радиотехнической разведки, геоинформационных систем, инженерной службы, систем управления летательными аппаратами и по военно-морским специальностям.
В этом году военнослужащие казахстанской армии приняли участие в следующих международных учениях: "Кыш-2023", "Нерушимое братство - 2023", "Анракай-2023", "Достарым-2023", "Взаимодействие-2023", "Боевое содружество - 2023" и др.
Сегодня казахстанские миротворцы принимают участие в миссиях ООН в нескольких странах, внося свою лепту в обеспечение мира и безопасности. Расскажите о подготовке и социальном обеспечении миротворцев, принимающих участие в миссиях.
- По состоянию на декабрь 2023 года в миссиях привлечены 19 военнослужащих на территории Западной Сахары, Центральноафриканской Республики, Мали и Ливана. Всего начиная с 2014 года в миссиях участвовало 598 военнослужащих, из них 5 женщин-военнослужащих.
Теоретическая и практическая подготовка военнослужащих проходит в Центре миротворческих операции в Алматы. Кроме того, 1 августа 2022 года ООН сертифицировала курс "Обезвреживание взрывоопасных предметов", проводимый на базе Центра разминирования ВС РК. 1 января 2023 года ООН ратифицировала курсы "Штабные офицеры ООН" и "Защита гражданского населения", проводимые на базе Центр миротворческих операций МО РК.
Национальный контингент в период участия в миротворческой операции обеспечивается трехкратным денежным содержанием (заработной платой). Они приравниваются к участникам боевых действий, по возвращении из миротворческой операции направляются на санаторно-курортное лечение за счет средств государственных органов (организаций) на срок не менее семи календарных дней, но не более двадцати одних суток.
Военнослужащим, участвующим (принимавшим участие) в миротворческих операциях, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью две недели (14 суток), который добавляется к ежегодному отпуску. В период участия в миротворческих операциях военнослужащему засчитывается на льготных условиях один месяц за полтора месяца.
Кроме того, каждому миротворцу в период участия в миротворческой операции предусмотрены выплаты от ООН в размере 1428 долларов США за каждый календарный месяц (в дополнение к трехкратному денежному содержанию от МО РК).
Как известно, сегодня ведется активное внедрение цифровых технологий в Вооруженные силы. Каких сфер деятельности армии коснулась цифровизация за последнее время? И какие задачи стоят в этом направлении на ближайшие годы?
- Вооруженные силы активно ведут работу по внедрению современных технологий. Поручения по части цифровизации на постоянном контроле министра обороны. Эти задачи включают в себя обновление систем связи, интеграцию систем управления, модернизации вооружения и техники и кибербезопасности.
Цифровизация не только повышает эффективность и точность военных операций, но и обеспечивает безопасность военнослужащих, помогая им успешно выполнять задачи в различных условиях и сценариях.
Анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет свидетельствует, что сегодня содержание парадигмы вооруженного противоборства подверглось самым кардинальным изменениям. Причиной этому явилось бурное развитие электроники, появление принципиально новых информационных систем, функционально объединяющих в себе все имеющиеся в распоряжении командующих и командиров силы и средства разведки, управления, поражения и обеспечения. Основу данного объединения составляет широкомасштабная реализация современных системотехнических решений, сетевых технологий и принципов сетецентрического управления.
В современных военных конфликтах управление войсками становится неэффективным без использования автоматизированных пунктов управления в сочетании с системами космической разведки, радионавигации, разветвленной системой передачи данных, а также без автоматизации всех основных функций управления.
Внедрение автоматизированных систем управления в современной армии значительно повысили надежность, живучесть, гибкость и скрытность управления войсками на различных ее уровнях.
Современные автоматизированные системы управления войсками в мирное время имеют возможность использовать в качестве тренировочной площадки войск и подразделений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Такие возможности по тренировке войск и подразделений значительно экономят реальные ресурсы вооружения и военной техники, но и также экономят другие ресурсы.
В этом году мы приняли информационную систему для Сил воздушной обороны, что увеличило способность обработки массива информации в автоматическом режиме об использовании воздушного пространства над нашей страной. Это позволило в разы сократить время на принятие решения по защите наших воздушных рубежей.
К слову, большое внимание уделяется вопросу взаимодействия с населением. Скажу о некоторых изменениях.
Теперь гражданам, допустим, больше не нужно бегать в военкоматы или в ЦОНы при смене места постоянного проживания. Мы сами меняем воинский учет граждан автоматически при смене адреса. На сегодня подобная услуга предоставляется более 100 тысячам гражданам в год.
Лицам, не проходившим воинскую службу, в том числе и достигшим 27 лет, больше не нужно обращаться за получением военных билетов. Им военные билеты выдаваться не будут. Вместо этого статус военнообязанного, его воинский учет будут отображаться в личном кабинете Egov.
При трудоустройстве больше не нужно ходить в военкомат за справкой об отношении к воинской службе. Ваш работодатель может самостоятельно посмотреть эту информацию в Egov.
Также при выезде за рубеж на постоянное место жительства больше не нужно открепляться от военкоматов. Мы сами передаем необходимую информацию в миграционную службу.
Перед выходом на пенсию больше не нужно обращаться в военкоматы за справкой о подтверждении прохождения воинской службы. Необходимая информация передается уполномоченному органу по начислению пенсионных выплат.
Кроме того, мы расширяем набор на срочную службу по определенным специальностям, в том числе IT-специалистов. Программа подготовки таких солдат формируется исходя из их специализации, а также с учетом практической пользы для Вооруженных cил РК.
У нас в стране проводится комплекс мер, направленных на повышение уровня киберзащиты. В данную работу вовлечено множество государственных органов. Одним из примеров принимаемых мер является Концепция "Киберщит Казахстана", в рамках которой была реализована комплексная защита гражданской и военной инфраструктуры. Вооруженные силы РК проводят большую работу по развитию средств защиты от кибератак. В государственных органах были созданы специализированные подразделения по реагированию на инциденты кибербезопасности.
Инициатив по цифровизации очень много. Чтобы все систематизировать и поставить на цифровые рельсы, в январе этого года мы приняли стратегию по цифровизации под названием "Дорожная карта цифровой трансформации". Собраны все аспекты деятельности видов и родов войск, учли потребности всех подразделений и руководства министерства.
Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих: предоставляются жилье, заработная плата и другие льготы. Какая ведется работа в этом направлении? Планируются ли в ближайшее время изменения в вопросах социального обеспечения военнослужащих?
- Социальная защищенность и повышение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил находятся в центре внимания руководства оборонного ведомства.
С 2021 года началось поэтапное ежегодное повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, запланированное на 2021-2023 годы. В 2023 году повышены должностные оклады летного состава, денежные довольствия военных медицинских работников доведены до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях, а преподавателей высших военных учебных заведений до уровня в гражданских вузах, кроме того повышены выплаты в размере 3-кратного денежного содержания военнослужащим Вооруженных сил при ликвидации ЧС.
Вместе с тем прорабатываются следующие вопросы: повышение с 1 января 2024 года тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов ВС и окладов по воинскому званию военнослужащим на 30%; некоторые вопросы пенсионного обеспечения, а также предоставление права на использование получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений без каких-либо ограничений.
Напомним, денежное довольствие военнослужащих складывается из оклада по воинской должности в зависимости от выслуги лет, оклада по воинскому званию и надбавок. Действующая тарифная система представляет собой основу, на которой держится организация оплаты и стимулирования воинского труда. Кроме того, каждый военнослужащий получает надбавку за классную квалификацию, которая повышается в процессе всей воинской службы.
Недавно министр обороны Руслан Жаксылыков представил депутатам мажилиса законопроект "О службе в резерве". Расскажите об особенностях прохождения и плюсах данного вида службы?
- Служба в резерве позволит обеспечить гарантированное комплектование войск людскими ресурсами и создать боеготовые резервные силы.
Принятие закона даст определенный положительный социальный эффект:
- увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства;
- повысится доверие населения к Вооруженным силам;
- военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.
Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач.
Набор граждан планируется проводить по всей территории Республики. Комплектование воинских частей резервистами будет осуществляться по территориальному принципу. На начальном этапе планируется набрать около 2000 человек.
Распределение резервистов по областям и районам будет зависеть от дислокации воинских частей, в которых запланирована служба в резерве.
Законопроектом вносятся соответствующие поправки в трудовое законодательство, гарантирующее сохранение рабочего места (должности) резервиста.
Ежемесячно, резервистам планируется выплачивать минимальную заработную плату по Республике Казахстан, а в период проведения сборов гражданам, имеющим основную работу, планируются выплаты в размере их средней месячной заработной платы.
К вопросу о повышении престижа воинской службы. Как в целом Вы оцениваете интерес молодого поколения к службе в армии и профессии военного в целом? Можно ли сказать, что этот интерес растет?
- Интерес однозначно растет. В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы в рядах Вооруженных сил Министерством обороны выработан ряд конкретных предложений. В частности, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство и предусмотреть:
- предоставление дополнительных льгот членам семей военнослужащих срочной службы (на период прохождения срочной воинской службы) при оплате коммунальных услуг;
- предоставление отсрочки по кредитам (кредитных каникул) на период прохождения срочной воинской службы, а также других дополнительных льгот, в том числе в образовательном секторе.
Кроме того, в Вооруженных силах Казахстана реализуется поручение президента по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики, озвученное в послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года.
В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы прорабатывается ряд предложений. В частности, с 2023 года банками второго уровня были предоставлены "кредитные каникулы" на период прохождения срочной воинской службы.
Также молодые ребята в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы смогут:
- при достижении высоких результатов в государственно-правовой, боевой подготовках, образцовой службе и воинской дисциплине бесплатно получить высшее образование за счет вуза, в рамках нашей программы по грантам, а также поступить в военные учебные заведения Министерства обороны Казахстана без учета ЕНТ;
- поступить в любой казахстанский ВУЗ на платной основе без учета ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями учебного заведения.
Граждане, отслужившие срочную воинскую службу, смогут обучаться на военной кафедре без вступительных экзаменов на бесплатной основе в случае обучения в высшем учебном заведении.
Дети военнослужащих, прошедших срочную воинскую службу, будут иметь преимущественное право поступления в военные учебные заведения без экзаменов.
Ведется работа по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики.
Действует программа льготного образования. В этом году было вручено 3000 льготных образовательных грантов от более 70 вузов страны. Отсрочку по проекту "кредитные каникулы" получили более 5 тысяч военнослужащих срочной службы на сумму 1 млрд 875 млн тенге.
В настоящее время проводится работа по закреплению данных норм законодательно.
Алишер Аскарович, вопросы идеологической и информационной работы играют одну из ключевых ролей в современном обществе. Как обстоят дела в этом направлении. Через какую призму Министерство обороны прививает чувство патриотизма защитникам Родины и как строится информационная политика ведомства?
- Патриотизм начинается с понимания, что только мы сами сможем сделать нашу Родину процветающей, защитить ее интересы, обеспечить дальнейшее развитие. В сильной стране ответственность за ее будущее должен нести и ощущать каждый.
Любовь к Родине - это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях. Патриотизм - это чувство, идущее глубоко из сердца.
Сегодняшняя молодежь - это завтрашние защитники Отечества. Если мы хотим, чтобы наша страна была безопасной, мы должны воспитывать настоящее патриотическое, трудолюбивое, разносторонне развитое поколение.
Вопросам военно-патриотического воспитания Министерство обороны уделяет особое внимание. Например, в июне текущего года в учебном центре "Спасск" Вооруженных сил проведен ежегодный международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", в котором приняли участие команды Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.
От Республики Казахстан в сборе приняли участие воспитанники республиканских школ "Жас улан", военного колледжа Астаны, военных школ-интернатов, военно-патриотических клубов созданных при воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и победители областных отборочных этапов.
Всего в сборе приняли участие 642 воспитанника в возрасте от 14 до 17 лет (из них 460 юношей и 182 девушки) представляющие 43 команды.
Цели Военно-патриотического сбора это - формирование у подрастающего поколения высоких патриотических чувств и нравственных качеств гражданина страны, готового к защите своего Отечества.
Государственный военно-исторический музей организовал выездные выставки, на которых были представлены артефакты, личные вещи, военная экипировка, другие документы и материалы, связанные с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 годы и воинами-афганцами. Воинские части Вооруженных сил и Национальной гвардии развернули выставки вооружения и стрелкового оружия.
Республиканское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", в настоящее время открыло региональные филиалы во всех 20 областях и городах Казахстана. Созданы координационные советы по совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи во главе с акимами регионов.
В стране уже действуют более 8000 военно-патриотических клубов, классов "Жас сарбаз" и кружков Smart Sarbaz, в которых задействовано более 260 000 человек. По нашим подсчетам, это 7,2% от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях страны.
Буквально недавно в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прошел республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Жас cарбаз" В нем приняли участие более 150 талантливых детей из всех регионов страны.
Что касается работы непосредственно со СМИ, в этом году мы возобновили проведение республиканского фестиваля военной журналистики "Әскер медиа". Был также организован семинар экстремальной журналистики "Военный дискурс", в котором представители СМИ прошли курсы выживания в зоне военного конфликта. Всего в течение 2023 года проведено около 20 пресс-туров для представителей СМИ и блог сообщества.
С местными исполнительными органами в регионах Казахстана достигнута договоренность по брендированию общественных транспортных средств информационно-агитационными материалами о Вооруженных силах.
По инициативе Министерства обороны готовятся и транслируются военно-патриотические телепередачи "Қызмет етемін" на телеканале "Хабар 24", "Ақсауыт" - на телеканале "Қазақстан", "Сарбаз" - на телеканале "Хабар". Впервые запущены военно-патриотические программы на телеканалах "Жетісу" - программа "Бес қару", "Отырар" - программа "Жас сардар". В работе открытие новой военно-патриотической программы "Жауынгер" на телеканале "Ел арна".
В республиканских газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" под рубрикой "Служу Отечеству" регулярно освещаются материалы о жизнедеятельности казахстанской армии.
С радиокомплексом "Казақ радиолары" ведется работа по трансляции музыкальных военно-патриотических произведений Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.
Отдельно хочу отметить, что в конце ноября оборонное ведомство подписало комплексный медиаплан информационного сопровождения мероприятий в Вооруженных силах на 2024 год и меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и информации РК по широкому освещению жизнедеятельности нашей армии.
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