Один из зрителей в "Крокусе" сумел обезоружить террориста

Фото: пресс-служба Минобороны

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По итогам 2023 года армия Казахстана стала еще сильнее и современнее. Информацией по итогам года в Вооруженных силах страны поделился советник министра обороны РК Алишер Сулейменов, сообщает liter.kz.





Алишер Аскарович, какова сегодня роль Вооруженных сил в обеспечении безопасности и сохранении мирного неба над головой наших граждан?





- Мы должны быть готовы к различным сценариям в любое время. Армия один из базовых элементов государства. Она щит независимости, территориальной целостности и суверенитета.





Армия всегда действует как фактор стратегического сдерживания. Чтобы ни у кого не возникло даже мысли предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашей страны.





О достижениях боевой подготовки Вооруженных сил мы в курсе. Расскажите о боевой подготовке войск в международном формате, обмене передовым практическим опытом с другими странами. Какие международные учения можно отметить в этом году?





- Министерство обороны осуществляет подготовку и переподготовку военных кадров в военных учебных заведениях, организациях образования Республики Казахстан, а также в иностранных организациях образования на основе международных договоров.





Ежегодно в Национальном университете обороны предусмотрено более 20 курсов повышения квалификации. Учебный процесс в военных учебных заведениях тесно взаимосвязан с планом боевой подготовки Вооруженных сил, слушатели и курсанты совместно с войсками принимают участие во всех учениях.





Обучение военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан за рубежом производится в соответствии с потребностью ВС РК, в основном по специальностям, которые не преподают в военных и гражданских учебных заведениях Республики Казахстан.





Курсы повышения квалификации казахстанских военнослужащих в военных учебных заведениях зарубежных государств - важная составляющая в комплексе мер по пополнению Вооруженных сил высококвалифицированными кадрами и изучению современного опыта подготовки военных кадров.





Министерство обороны Республики Казахстан реализует подготовку казахстанских военнослужащих в вузах и учебных центрах Турции, Индии, Пакистана, России, Беларуси, Литвы, Китая, США и Великобритании и др.





Большинство из них обучаются по специальностям радиоэлектронной и радиотехнической разведки, геоинформационных систем, инженерной службы, систем управления летательными аппаратами и по военно-морским специальностям.





В этом году военнослужащие казахстанской армии приняли участие в следующих международных учениях: "Кыш-2023", "Нерушимое братство - 2023", "Анракай-2023", "Достарым-2023", "Взаимодействие-2023", "Боевое содружество - 2023" и др.





Сегодня казахстанские миротворцы принимают участие в миссиях ООН в нескольких странах, внося свою лепту в обеспечение мира и безопасности. Расскажите о подготовке и социальном обеспечении миротворцев, принимающих участие в миссиях.





- По состоянию на декабрь 2023 года в миссиях привлечены 19 военнослужащих на территории Западной Сахары, Центральноафриканской Республики, Мали и Ливана. Всего начиная с 2014 года в миссиях участвовало 598 военнослужащих, из них 5 женщин-военнослужащих.





Теоретическая и практическая подготовка военнослужащих проходит в Центре миротворческих операции в Алматы. Кроме того, 1 августа 2022 года ООН сертифицировала курс "Обезвреживание взрывоопасных предметов", проводимый на базе Центра разминирования ВС РК. 1 января 2023 года ООН ратифицировала курсы "Штабные офицеры ООН" и "Защита гражданского населения", проводимые на базе Центр миротворческих операций МО РК.





Национальный контингент в период участия в миротворческой операции обеспечивается трехкратным денежным содержанием (заработной платой). Они приравниваются к участникам боевых действий, по возвращении из миротворческой операции направляются на санаторно-курортное лечение за счет средств государственных органов (организаций) на срок не менее семи календарных дней, но не более двадцати одних суток.





Военнослужащим, участвующим (принимавшим участие) в миротворческих операциях, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью две недели (14 суток), который добавляется к ежегодному отпуску. В период участия в миротворческих операциях военнослужащему засчитывается на льготных условиях один месяц за полтора месяца.





Кроме того, каждому миротворцу в период участия в миротворческой операции предусмотрены выплаты от ООН в размере 1428 долларов США за каждый календарный месяц (в дополнение к трехкратному денежному содержанию от МО РК).





Как известно, сегодня ведется активное внедрение цифровых технологий в Вооруженные силы. Каких сфер деятельности армии коснулась цифровизация за последнее время? И какие задачи стоят в этом направлении на ближайшие годы?





- Вооруженные силы активно ведут работу по внедрению современных технологий. Поручения по части цифровизации на постоянном контроле министра обороны. Эти задачи включают в себя обновление систем связи, интеграцию систем управления, модернизации вооружения и техники и кибербезопасности.





Цифровизация не только повышает эффективность и точность военных операций, но и обеспечивает безопасность военнослужащих, помогая им успешно выполнять задачи в различных условиях и сценариях.





Анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет свидетельствует, что сегодня содержание парадигмы вооруженного противоборства подверглось самым кардинальным изменениям. Причиной этому явилось бурное развитие электроники, появление принципиально новых информационных систем, функционально объединяющих в себе все имеющиеся в распоряжении командующих и командиров силы и средства разведки, управления, поражения и обеспечения. Основу данного объединения составляет широкомасштабная реализация современных системотехнических решений, сетевых технологий и принципов сетецентрического управления.





В современных военных конфликтах управление войсками становится неэффективным без использования автоматизированных пунктов управления в сочетании с системами космической разведки, радионавигации, разветвленной системой передачи данных, а также без автоматизации всех основных функций управления.





Внедрение автоматизированных систем управления в современной армии значительно повысили надежность, живучесть, гибкость и скрытность управления войсками на различных ее уровнях.





Современные автоматизированные системы управления войсками в мирное время имеют возможность использовать в качестве тренировочной площадки войск и подразделений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Такие возможности по тренировке войск и подразделений значительно экономят реальные ресурсы вооружения и военной техники, но и также экономят другие ресурсы.





В этом году мы приняли информационную систему для Сил воздушной обороны, что увеличило способность обработки массива информации в автоматическом режиме об использовании воздушного пространства над нашей страной. Это позволило в разы сократить время на принятие решения по защите наших воздушных рубежей.





К слову, большое внимание уделяется вопросу взаимодействия с населением. Скажу о некоторых изменениях.





Теперь гражданам, допустим, больше не нужно бегать в военкоматы или в ЦОНы при смене места постоянного проживания. Мы сами меняем воинский учет граждан автоматически при смене адреса. На сегодня подобная услуга предоставляется более 100 тысячам гражданам в год.





Лицам, не проходившим воинскую службу, в том числе и достигшим 27 лет, больше не нужно обращаться за получением военных билетов. Им военные билеты выдаваться не будут. Вместо этого статус военнообязанного, его воинский учет будут отображаться в личном кабинете Egov.





При трудоустройстве больше не нужно ходить в военкомат за справкой об отношении к воинской службе. Ваш работодатель может самостоятельно посмотреть эту информацию в Egov.





Также при выезде за рубеж на постоянное место жительства больше не нужно открепляться от военкоматов. Мы сами передаем необходимую информацию в миграционную службу.





Перед выходом на пенсию больше не нужно обращаться в военкоматы за справкой о подтверждении прохождения воинской службы. Необходимая информация передается уполномоченному органу по начислению пенсионных выплат.





Кроме того, мы расширяем набор на срочную службу по определенным специальностям, в том числе IT-специалистов. Программа подготовки таких солдат формируется исходя из их специализации, а также с учетом практической пользы для Вооруженных cил РК.





У нас в стране проводится комплекс мер, направленных на повышение уровня киберзащиты. В данную работу вовлечено множество государственных органов. Одним из примеров принимаемых мер является Концепция "Киберщит Казахстана", в рамках которой была реализована комплексная защита гражданской и военной инфраструктуры. Вооруженные силы РК проводят большую работу по развитию средств защиты от кибератак. В государственных органах были созданы специализированные подразделения по реагированию на инциденты кибербезопасности.





Инициатив по цифровизации очень много. Чтобы все систематизировать и поставить на цифровые рельсы, в январе этого года мы приняли стратегию по цифровизации под названием "Дорожная карта цифровой трансформации". Собраны все аспекты деятельности видов и родов войск, учли потребности всех подразделений и руководства министерства.





Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих: предоставляются жилье, заработная плата и другие льготы. Какая ведется работа в этом направлении? Планируются ли в ближайшее время изменения в вопросах социального обеспечения военнослужащих?





- Социальная защищенность и повышение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил находятся в центре внимания руководства оборонного ведомства.





С 2021 года началось поэтапное ежегодное повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, запланированное на 2021-2023 годы. В 2023 году повышены должностные оклады летного состава, денежные довольствия военных медицинских работников доведены до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях, а преподавателей высших военных учебных заведений до уровня в гражданских вузах, кроме того повышены выплаты в размере 3-кратного денежного содержания военнослужащим Вооруженных сил при ликвидации ЧС.





Вместе с тем прорабатываются следующие вопросы: повышение с 1 января 2024 года тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов ВС и окладов по воинскому званию военнослужащим на 30%; некоторые вопросы пенсионного обеспечения, а также предоставление права на использование получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений без каких-либо ограничений.





Напомним, денежное довольствие военнослужащих складывается из оклада по воинской должности в зависимости от выслуги лет, оклада по воинскому званию и надбавок. Действующая тарифная система представляет собой основу, на которой держится организация оплаты и стимулирования воинского труда. Кроме того, каждый военнослужащий получает надбавку за классную квалификацию, которая повышается в процессе всей воинской службы.





Недавно министр обороны Руслан Жаксылыков представил депутатам мажилиса законопроект "О службе в резерве". Расскажите об особенностях прохождения и плюсах данного вида службы?





- Служба в резерве позволит обеспечить гарантированное комплектование войск людскими ресурсами и создать боеготовые резервные силы.





Принятие закона даст определенный положительный социальный эффект:





увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства;

повысится доверие населения к Вооруженным силам;

военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.





Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач.





Набор граждан планируется проводить по всей территории Республики. Комплектование воинских частей резервистами будет осуществляться по территориальному принципу. На начальном этапе планируется набрать около 2000 человек.





Распределение резервистов по областям и районам будет зависеть от дислокации воинских частей, в которых запланирована служба в резерве.





Законопроектом вносятся соответствующие поправки в трудовое законодательство, гарантирующее сохранение рабочего места (должности) резервиста.





Ежемесячно, резервистам планируется выплачивать минимальную заработную плату по Республике Казахстан, а в период проведения сборов гражданам, имеющим основную работу, планируются выплаты в размере их средней месячной заработной платы.





​К вопросу о повышении престижа воинской службы. Как в целом Вы оцениваете интерес молодого поколения к службе в армии и профессии военного в целом? Можно ли сказать, что этот интерес растет?





- Интерес однозначно растет. В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы в рядах Вооруженных сил Министерством обороны выработан ряд конкретных предложений. В частности, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство и предусмотреть:





предоставление дополнительных льгот членам семей военнослужащих срочной службы (на период прохождения срочной воинской службы) при оплате коммунальных услуг;

предоставление отсрочки по кредитам (кредитных каникул) на период прохождения срочной воинской службы, а также других дополнительных льгот, в том числе в образовательном секторе.





Кроме того, в Вооруженных силах Казахстана реализуется поручение президента по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики, озвученное в послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года.





В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы прорабатывается ряд предложений. В частности, с 2023 года банками второго уровня были предоставлены "кредитные каникулы" на период прохождения срочной воинской службы.





Также молодые ребята в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы смогут:





при достижении высоких результатов в государственно-правовой, боевой подготовках, образцовой службе и воинской дисциплине бесплатно получить высшее образование за счет вуза, в рамках нашей программы по грантам, а также поступить в военные учебные заведения Министерства обороны Казахстана без учета ЕНТ; поступить в любой казахстанский ВУЗ на платной основе без учета ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями учебного заведения.





Граждане, отслужившие срочную воинскую службу, смогут обучаться на военной кафедре без вступительных экзаменов на бесплатной основе в случае обучения в высшем учебном заведении.





Дети военнослужащих, прошедших срочную воинскую службу, будут иметь преимущественное право поступления в военные учебные заведения без экзаменов.





Ведется работа по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики.





Действует программа льготного образования. В этом году было вручено 3000 льготных образовательных грантов от более 70 вузов страны. Отсрочку по проекту "кредитные каникулы" получили более 5 тысяч военнослужащих срочной службы на сумму 1 млрд 875 млн тенге.





В настоящее время проводится работа по закреплению данных норм законодательно.





Алишер Аскарович, вопросы идеологической и информационной работы играют одну из ключевых ролей в современном обществе. Как обстоят дела в этом направлении. Через какую призму Министерство обороны прививает чувство патриотизма защитникам Родины и как строится информационная политика ведомства?





- Патриотизм начинается с понимания, что только мы сами сможем сделать нашу Родину процветающей, защитить ее интересы, обеспечить дальнейшее развитие. В сильной стране ответственность за ее будущее должен нести и ощущать каждый.





Любовь к Родине - это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях. Патриотизм - это чувство, идущее глубоко из сердца.





Сегодняшняя молодежь - это завтрашние защитники Отечества. Если мы хотим, чтобы наша страна была безопасной, мы должны воспитывать настоящее патриотическое, трудолюбивое, разносторонне развитое поколение.





Вопросам военно-патриотического воспитания Министерство обороны уделяет особое внимание. Например, в июне текущего года в учебном центре "Спасск" Вооруженных сил проведен ежегодный международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", в котором приняли участие команды Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.





От Республики Казахстан в сборе приняли участие воспитанники республиканских школ "Жас улан", военного колледжа Астаны, военных школ-интернатов, военно-патриотических клубов созданных при воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и победители областных отборочных этапов.





Всего в сборе приняли участие 642 воспитанника в возрасте от 14 до 17 лет (из них 460 юношей и 182 девушки) представляющие 43 команды.





Цели Военно-патриотического сбора это - формирование у подрастающего поколения высоких патриотических чувств и нравственных качеств гражданина страны, готового к защите своего Отечества.





Государственный военно-исторический музей организовал выездные выставки, на которых были представлены артефакты, личные вещи, военная экипировка, другие документы и материалы, связанные с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 годы и воинами-афганцами. Воинские части Вооруженных сил и Национальной гвардии развернули выставки вооружения и стрелкового оружия.





Республиканское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", в настоящее время открыло региональные филиалы во всех 20 областях и городах Казахстана. Созданы координационные советы по совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи во главе с акимами регионов.





В стране уже действуют более 8000 военно-патриотических клубов, классов "Жас сарбаз" и кружков Smart Sarbaz, в которых задействовано более 260 000 человек. По нашим подсчетам, это 7,2% от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях страны.





Буквально недавно в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прошел республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Жас cарбаз" В нем приняли участие более 150 талантливых детей из всех регионов страны.





Что касается работы непосредственно со СМИ, в этом году мы возобновили проведение республиканского фестиваля военной журналистики "Әскер медиа". Был также организован семинар экстремальной журналистики "Военный дискурс", в котором представители СМИ прошли курсы выживания в зоне военного конфликта. Всего в течение 2023 года проведено около 20 пресс-туров для представителей СМИ и блог сообщества.





С местными исполнительными органами в регионах Казахстана достигнута договоренность по брендированию общественных транспортных средств информационно-агитационными материалами о Вооруженных силах.





По инициативе Министерства обороны готовятся и транслируются военно-патриотические телепередачи "Қызмет етемін" на телеканале "Хабар 24", "Ақсауыт" - на телеканале "Қазақстан", "Сарбаз" - на телеканале "Хабар". Впервые запущены военно-патриотические программы на телеканалах "Жетісу" - программа "Бес қару", "Отырар" - программа "Жас сардар". В работе открытие новой военно-патриотической программы "Жауынгер" на телеканале "Ел арна".





В республиканских газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" под рубрикой "Служу Отечеству" регулярно освещаются материалы о жизнедеятельности казахстанской армии.





С радиокомплексом "Казақ радиолары" ведется работа по трансляции музыкальных военно-патриотических произведений Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.





Отдельно хочу отметить, что в конце ноября оборонное ведомство подписало комплексный медиаплан информационного сопровождения мероприятий в Вооруженных силах на 2024 год и меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и информации РК по широкому освещению жизнедеятельности нашей армии.