22.03.2024, 21:19 1561
Общественник поставил под сомнение эффективность правил поведения граждан при землетрясении, разработанных МЧС
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23.03.2024, 23:20 6301
Теракт в российском "Крокус Сити Холле"
Фото: Синьхуа
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Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.
20.03.2024, 21:04 14876
Нарядные поезда курсируют в Казахстане в предверии Наурыза
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К празднику Наурыз украсили составы, которые будут ездить из Астаны в Алматы, Шымкент и Павлодар.
20.03.2024, 19:56 15321
Минфин о стоимости нового герба, мобильных переводах, налоге на газировки и госдолге Казахстана
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В кулуарах правительства министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев сообщил о введении дополнительного критерия при проверке мобильных переводов индивидуальных предпринимателей.
На начало 2024 года государственный долг Республики Казахстана составил 27 триллионов тенге.
Будут ли облагаться налогом сахаросодержащие напитки, сообщил министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.
В кулуарах правительства министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева спросили, во сколько бюджету страны обойдется смена государственного герба.
15.03.2024, 21:59 21706
В Алматинском зоопарке родились два медвежонка
Фото: Depositphotos
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У пары тянь-шаньских белокоготных медведей Герды и Курманбека 29 декабря 2023 года родились два медвежонка. Мама и медвежата чувствуют себя хорошо. Герда очень заботливая, ответственная и опытная мама, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.
До полугода медвежата будут кормиться молоком матери. А у мамы усиленное питание, в ее рационе каша, овощи, фрукты, рыба, мясо, хлеб, крупы, витамины и минералы. Пока осторожная Герда лежит с малышами в своем домике-берлоге, скрывая медвежат даже от сотрудников. Как потеплеет, малыши окрепнут, она выведет их в уличный вольер.
08.03.2024, 19:16 35761
Тюльпаны — цветы весны и женского праздника
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07.03.2024, 21:41 39241
Тюльпановые поля в Нидерландах
Фото: Depositphotos
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В 2024 году весна в Нидерландах ранняя - во второй половине февраля на улицах уже вовсю цветут крокусы. Считается, что сезон цветения полей в Нидерландах приходится на период с середины марта по середину мая. Однако на самом деле цветам просто не свойственно цвести каждый год по одному и тому же расписанию. Все зависит от температуры. Поэтому если зима выдалась относительно теплая, активное цветение на большинстве полей можно наблюдать уже в начале марта.
В Голландии поля тюльпанов можно встретить в самых разных частях страны, но наиболее густо они сосредоточены вокруг цветочных аукционов и парка Кёкенхоф (Keukenhof).
04.03.2024, 17:32 48681
В Алматы произошло землетрясение силой пять баллов
Фото: Фото из социальных сетей
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Землетрясение силой пять баллов произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Казахстана.
Землетрясение произошло в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила пять баллов.
Жители Алматинской области также почувствовали землетрясения силой пять баллов, жители области Жетысу - два балла.
03.03.2024, 09:55 51591
В Техасе бушуют лесные пожары
Фото: Depositphotos
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Мощные природные пожары бушуют в американском штате Техас. Огонь охватил более тысячи квадратных километров в нескольких округах. Губернатор штата Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах.
Спутниковые данные Национального межведомственного пожарного центра свидетельствуют о том, что пожар уже стал крупнейшим из когда-либо наблюдавшихся в штате.
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