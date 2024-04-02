Фото: mazhilis_kz

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В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.





Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.





Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, областях Улытау и Абай.





В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.





В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.





Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.





Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм во время паводков и извинился перед казахстанцами.