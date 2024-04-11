10.04.2024, 12:22 4101

Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе

Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе
Фото: Кадр с видео
Центр "Анаға тағзым" в Актобе стал основным пунктом сбора продуктов питания и необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи волонтеров.

Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни", - сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.


 
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09.04.2024, 09:44 4631

Видео солнечного затмения опубликовали в NASA

Видео солнечного затмения опубликовали в NASA
Фото: Joel Kowsky / NASA
Космическое явление наблюдали 8 апреля. Полное затмение Солнца было видно в Мексике, Канаде и США, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах.

 
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03.04.2024, 23:17 16201

Общественник напомнил как предотвращали весенние паводки 50 лет назад в СССР

Общественник напомнил как предотвращали весенние паводки 50 лет назад в СССР
Фото: Кадры с видео

Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов доложил, что страна сталкивается со столь масштабными паводками впервые за годы независимости, передает корреспондент агентства.

В Казахстане за последние 30 лет это впервые такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая тот прогноз РГП "Казгидромет", мы в марте начали дополнительно освобождать емкости водохранилищ. Только за март на водохранилищах мы накопили около 3 кубических километра воды", - сообщил глава ведомства.


По информации министерства, в запасе есть свободные емкости для более двух кубических километров воды, которые "будут накапливать".


В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.


Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, Улытау и Абай.

В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.

В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.

Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.

Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом во время паводков, и извинился перед казахстанцами.

На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.


С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов.


Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.

Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.

 
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03.04.2024, 10:51 18236

Самое мощное за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване

Самое мощное за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване
Фото: armenpress.am
Ночью со 2 на 3 апреля в Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5 - сильнейшее за последние 25 лет.


Издание China Times сообщает о четырех погибших и более 97 пострадавших. Несколько зданий в столице полуострова - Тайбэе - уничтожены подземными толчками. Метро временно прекратило работу на всех линиях.

 
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02.04.2024, 00:07 21781

Паводки в Казахстане: последствия ежегодной весенней катастрофы

Паводки в Казахстане: последствия ежегодной весенней катастрофы
Фото: mazhilis_kz
В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.


Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, Улытау и Абай.

В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.

В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.

Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.

Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом во время паводков, и извинился перед казахстанцами.
 
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29.03.2024, 06:13 29901

Права для мопедистов, антитеррористическая защита и мигранты из Узбекистана: комментарий МВД

Права для мопедистов, антитеррористическая защита и мигранты из Узбекистана: комментарий МВД
В Казахстане мопеды вне зависимости от объема их двигателей будут отнесены к транспортным средствам, а водителей обяжут получать права.


Граждане каких стран въезжают в Казахстан чаще всего, рассказал в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха. По его словам, наибольшее количество мигрантов в Казахстане родом из Узбекистана.

В Казахстане проверяют объекты массового скопления людей, наиболее уязвимые в террористическом отношении. Проверки усилились после недавнего теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
 
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28.03.2024, 18:41 31466

Сезон паводков: как казахстанцы спасаются от потопа

Сезон паводков: как казахстанцы спасаются от потопа
Фото: МО РК
На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.


С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов.



Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.

Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.

 
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23.03.2024, 23:20 41896

Теракт в российском "Крокус Сити Холле"

Теракт в российском "Крокус Сити Холле"
Фото: Синьхуа
Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.


По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.


Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.


Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.


Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.


Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.

 
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22.03.2024, 21:19 36841

Общественник поставил под сомнение эффективность правил поведения граждан при землетрясении, разработанных МЧС

Общественник поставил под сомнение эффективность правил поведения граждан при землетрясении, разработанных МЧС
 
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