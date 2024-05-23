22.05.2024, 15:19 3981
Табун из 80 лошадей попал в беду на реке Урал
Фото: Кадр с видео
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В связи с поднятием уровня воды в реке Урал в плену воды оказались лошади крестьянского хозяйства Каиршактинского сельского округа.
Взрослые лошади не хотели оставлять жеребят в беде, и весь табун оказался в плену.
Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, а маленьких жеребят перевезли на лодках.
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16.05.2024, 20:44 16496
Как сейчас выглядит "Титаник"
Фото: Кадр с видео
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Группа исследователей впервые за 14 лет спустилась на подводных аппаратах к "Титанику". Корабль, лежащий на дне Атлантики, сняли на видео в высоком разрешении. Из-за сильного течения, соленой воды и бактерий, поедающих металл, "Титаник" постепенно разрушается. Некоторые части лайнера, например, ванна капитана, показанная в фильме Джеймса Кэмерона, уже исчезли.
09.05.2024, 14:46 32881
Алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков
Фото: Kazakhstan Today
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В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.
04.05.2024, 16:48 47671
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня
Фото: Depositphotos
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26.04.2024, 19:42 68506
"Золотое сокровище" попало на камеру в национальном парке Алтын-Эмель
Фото: Depositphotos
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На территории национального парка "Алтын-Эмель" сняли потрясающее видео с куланами и джейранами.
17.04.2024, 14:26 87896
Казахстан переживает общенациональное бедствие
Фото: Акорда
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Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек.
В результате паводков погибло около 6,8 тысячи голов сельскохозяйственных животных, в 75% случаев - мелкий рогатый скот. В безопасное место отогнано 107 613 животных.
В Западно-Казахстанской области очевидцы обнаружили сотни туш сайгаков. В "Охотзоопроме" рассказали, что около 250-300 сайгаков утонули в паводковом бедствии.
В Северо-Казахстанской области плавающие глыбы льда повредили линии электропередачи. Также жители Петропавловска остались без водоснабжения.
Посевная кампания этого года тоже находится под угрозой. У многих казахстанских фермеров затопило зернохранилища, испорчены семена зерновых.
За паводковый период откачано свыше 9,6 млн кубометров талой воды. Такой масштаб наводнений не фиксировался за все годы независимости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил СКО и Костанайскую область. На встрече с пострадавшими от наводнения президент пообещал компенсации и строительство нового жилья.
Глава Казахстана поручил отказаться от проведения крупных мероприятий, так как паводки стали "общенациональным бедствием".
17.04.2024, 13:50 85321
Отмена авиарейсов, затопленные ТЦ и метро: на ОАЭ обрушились проливные дожди
Фото: wam.ae
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Сотни авиарейсов задерживаются или отменяются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с беспрецедентно сильными дождями и грозами, обрушившимися на страну в ночь на вторник.
Все рейсы Flydubai, которые должны были вылететь из Дубая вечером 16 апреля, были отменены.
Международный аэропорт Дубая (DXB) в своем аккаунте в соцсети X советует пассажирам не приезжать в здание воздушной гавани без особой надобности.
В результате исторического погодного явления в ОАЭ наблюдаются самые сильные дожди за последние 75 лет. Ливни, обрушившиеся на страну превзошли по масштабу все, что было зарегистрировано в стране с момента начала сбора данных в 1949 году, пишет WAM.
Национальный центр метеорологии подтвердил, что рекордное количество осадков, выпавших на страну за последние 24 часа, является исключительным климатическим событием в истории ОАЭ.
12.04.2024, 22:29 99451
В зоопарке Караганды родился медвежонок
Фото: Depositphotos
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В зоопарке Караганды 3 месяца назад родился медвежонок бурого медведя. Родителей медвежонка зовут Маша и Тимоша, медведица тщательно оберегает, защищает своего малыша и старается держать его в безопасности возле себя.
10.04.2024, 12:22 106126
Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе
Фото: Кадр с видео
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Центр "Анаға тағзым" в Актобе стал основным пунктом сбора продуктов питания и необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи волонтеров.
Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни", - сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?