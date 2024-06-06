04.06.2024, 18:08 3216
Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
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Впервые в истории человечества собраны образцы грунта с обратной стороны Луны. Китайский зонд "Чанъэ-6" уже взлетел с лунной поверхности и скоро доставит ценные образцы на Землю.
Напомним, два дня назад стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
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31.05.2024, 17:06 10591
На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге
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По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяженностью 33 километра (...) Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв (...) Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 млрд тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.
Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 млрд тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.
У нас нет ни одного участка, который сейчас отрезан из-за того, что был размыв или разрыв. Все участки восстановлены. Движение восстановлено", - добавил Карабаев.
22.05.2024, 15:19 30686
Табун из 80 лошадей попал в беду на реке Урал
Фото: Кадр с видео
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В связи с поднятием уровня воды в реке Урал в плену воды оказались лошади крестьянского хозяйства Каиршактинского сельского округа.
Взрослые лошади не хотели оставлять жеребят в беде, и весь табун оказался в плену.
Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, а маленьких жеребят перевезли на лодках.
16.05.2024, 20:44 43201
Как сейчас выглядит "Титаник"
Фото: Кадр с видео
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Группа исследователей впервые за 14 лет спустилась на подводных аппаратах к "Титанику". Корабль, лежащий на дне Атлантики, сняли на видео в высоком разрешении. Из-за сильного течения, соленой воды и бактерий, поедающих металл, "Титаник" постепенно разрушается. Некоторые части лайнера, например, ванна капитана, показанная в фильме Джеймса Кэмерона, уже исчезли.
09.05.2024, 14:46 59586
Алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков
Фото: Kazakhstan Today
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В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.
04.05.2024, 16:48 74376
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня
Фото: Depositphotos
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26.04.2024, 19:42 95211
"Золотое сокровище" попало на камеру в национальном парке Алтын-Эмель
Фото: Depositphotos
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На территории национального парка "Алтын-Эмель" сняли потрясающее видео с куланами и джейранами.
17.04.2024, 14:26 114601
Казахстан переживает общенациональное бедствие
Фото: Акорда
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Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек.
В результате паводков погибло около 6,8 тысячи голов сельскохозяйственных животных, в 75% случаев - мелкий рогатый скот. В безопасное место отогнано 107 613 животных.
В Западно-Казахстанской области очевидцы обнаружили сотни туш сайгаков. В "Охотзоопроме" рассказали, что около 250-300 сайгаков утонули в паводковом бедствии.
В Северо-Казахстанской области плавающие глыбы льда повредили линии электропередачи. Также жители Петропавловска остались без водоснабжения.
Посевная кампания этого года тоже находится под угрозой. У многих казахстанских фермеров затопило зернохранилища, испорчены семена зерновых.
За паводковый период откачано свыше 9,6 млн кубометров талой воды. Такой масштаб наводнений не фиксировался за все годы независимости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил СКО и Костанайскую область. На встрече с пострадавшими от наводнения президент пообещал компенсации и строительство нового жилья.
Глава Казахстана поручил отказаться от проведения крупных мероприятий, так как паводки стали "общенациональным бедствием".
17.04.2024, 13:50 111436
Отмена авиарейсов, затопленные ТЦ и метро: на ОАЭ обрушились проливные дожди
Фото: wam.ae
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Сотни авиарейсов задерживаются или отменяются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с беспрецедентно сильными дождями и грозами, обрушившимися на страну в ночь на вторник.
Все рейсы Flydubai, которые должны были вылететь из Дубая вечером 16 апреля, были отменены.
Международный аэропорт Дубая (DXB) в своем аккаунте в соцсети X советует пассажирам не приезжать в здание воздушной гавани без особой надобности.
В результате исторического погодного явления в ОАЭ наблюдаются самые сильные дожди за последние 75 лет. Ливни, обрушившиеся на страну превзошли по масштабу все, что было зарегистрировано в стране с момента начала сбора данных в 1949 году, пишет WAM.
Национальный центр метеорологии подтвердил, что рекордное количество осадков, выпавших на страну за последние 24 часа, является исключительным климатическим событием в истории ОАЭ.
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