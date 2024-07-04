01.07.2024, 12:19 1261

Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя

Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя
Фото: Depositphotos
Уникальное видео опубликовал у себя на странице Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

Около трёх часов незаметно лежал на земле рядом с гнездами, чтобы сделать эти милые кадры маленькой жизни", - написал Дмитрий.


 
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26.06.2024, 09:26 8391

Новый международный терминал аэропорта Алматы

Новый международный терминал аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.

 
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14.06.2024, 16:56 24496

Розовые фламинго прилетели в село Садырбай

Розовые фламинго прилетели в село Садырбай
Фото: Кадр с видео
 
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07.06.2024, 15:03 33166

Град, дождь и сильный ветер: непогода обрушилась на Астану

Град, дождь и сильный ветер: непогода обрушилась на Астану
Сильный ветер, гром, молния, град и ливень прошлись по Астане в пятницу. Улицы Астаны затоплены, люди вынуждены ходить по огромным лужам, вода заходит уже в салоны автомашин. Жители столицы делятся видео и фотографиями в своих социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, непогода в Астане продлиться до 15 июня.


 
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04.06.2024, 18:08 37076

Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны

Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
Впервые в истории человечества собраны образцы грунта с обратной стороны Луны. Китайский зонд "Чанъэ-6" уже взлетел с лунной поверхности и скоро доставит ценные образцы на Землю.


Напомним, два дня назад стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.

 
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31.05.2024, 17:06 44456

На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге

На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге

По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяженностью 33 километра (...) Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв (...) Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 млрд тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.



Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 млрд тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.

У нас нет ни одного участка, который сейчас отрезан из-за того, что был размыв или разрыв. Все участки восстановлены. Движение восстановлено", - добавил Карабаев.

 
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22.05.2024, 15:19 64551

Табун из 80 лошадей попал в беду на реке Урал

Табун из 80 лошадей попал в беду на реке Урал
Фото: Кадр с видео
В связи с поднятием уровня воды в реке Урал в плену воды оказались лошади крестьянского хозяйства Каиршактинского сельского округа.

Взрослые лошади не хотели оставлять жеребят в беде, и весь табун оказался в плену.

Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, а маленьких жеребят перевезли на лодках.

 
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16.05.2024, 20:44 77066

Как сейчас выглядит "Титаник"

Как сейчас выглядит "Титаник"
Фото: Кадр с видео
Группа исследователей впервые за 14 лет спустилась на подводных аппаратах к "Титанику". Корабль, лежащий на дне Атлантики, сняли на видео в высоком разрешении. Из-за сильного течения, соленой воды и бактерий, поедающих металл, "Титаник" постепенно разрушается. Некоторые части лайнера, например, ванна капитана, показанная в фильме Джеймса Кэмерона, уже исчезли.

 
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09.05.2024, 14:46 93291

Алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков

Алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков
Фото: Kazakhstan Today
В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.


По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.

 
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Теги:День ПобедыпраздникАлматы

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