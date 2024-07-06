05.07.2024, 19:01 1991

Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"

Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"
Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова
Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" в Атырауской области нашли дромос - погребальный коридор древнего мавзолея.

Обнаружили его студенты в ходе археологических раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык", объект характерен для XV-XVI веков, кирпичи - эпохи Золотой Орды.


Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе", - говорит археолог Амангельды Заинов.


Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота - 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.

Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина - 6 метров, высота - 1 метр, толщина стен - 55 сантиметров.
 
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В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов.

 
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01.07.2024, 12:19 5716

Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя

Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя
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26.06.2024, 09:26 12846

Новый международный терминал аэропорта Алматы

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Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
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Розовые фламинго прилетели в село Садырбай

Розовые фламинго прилетели в село Садырбай
Фото: Кадр с видео
 
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07.06.2024, 15:03 37621

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04.06.2024, 18:08 41531

Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны

Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
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31.05.2024, 17:06 48911

На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге

На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге

По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяженностью 33 километра (...) Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв (...) Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 млрд тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.



Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 млрд тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.

У нас нет ни одного участка, который сейчас отрезан из-за того, что был размыв или разрыв. Все участки восстановлены. Движение восстановлено", - добавил Карабаев.

 
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22.05.2024, 15:19 68876

Табун из 80 лошадей попал в беду на реке Урал

Табун из 80 лошадей попал в беду на реке Урал
Фото: Кадр с видео
В связи с поднятием уровня воды в реке Урал в плену воды оказались лошади крестьянского хозяйства Каиршактинского сельского округа.

Взрослые лошади не хотели оставлять жеребят в беде, и весь табун оказался в плену.

Спасатели произвели перегон животных до безопасного места, а маленьких жеребят перевезли на лодках.

 
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